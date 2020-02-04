В тени зарплатного скандала. Почему Гончарук поднял зарплату Богдану, а не Новосад

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

На фоне зарплатного скандала в Кабмине украинцы как-то позабыли, что президент пообещал не увеличивать зарплаты своим подчиненным, и здесь он, похоже, «прокололся».

На рекордном пресс-марафоне, который глава государства провел в октябре, было множество вопросов, среди и которых и традиционно "больные" для украинцев темы - высокая зарплата чиновников. Тогда Зеленский во всеуслышание пообещал, что расходы на его Офис увеличиваться не будут, как и зарплаты сотрудников президентской канцелярии, но случилось все совсем наоборот.

Пока в стране уже больше двух недель гремит разразившийся вокруг "пленок Гончарука" и зарплат министров скандал, в правительстве и Офисе президента, видимо, решили, что о словах Зеленского все уже забыли, и можно повысить зарплаты не только высоким чинам, но и целым ведомствам, некоторые из них оказались при этом "ровнее" других.

Итак, 16 января вышло Постановление правительства №16 "Об оплате работы сотрудников госорганов". Вполне обычный документ, которым Кабмин ежегодно регулирует зарплату госслужащих на основе госбюджета, но в этот раз в нем оказались кое-какие интересные детали. Дело в том, что кроме установления сетки окладов для служащих министерств, ведомств, Секретариата Кабмина, Аппарата Рады, в нем есть примечания, в которых и "зарыта собака".

Так, согласно документу, на 30% повышается оклад сотрудников Офиса президента, Офиса Генерального прокурора, Счетной палаты, а также Минфина, Минэкономики и Минюста, в том числе и первых руководителей указанных ведомств. Например, при прошлогоднем окладе Андрея Богдана в 16 тыс. грн он повышается до 21 тысячи, к которой плюсуются премия и надбавки.

Естественно, на фоне министерских зарплат в декабре, которые превышали 200 тыс грн, повышение оклада Богдана и уж тем более главного специалиста ОП, скажем, с 10 тыс. грн до 15 - сущие копейки. Но дело в данном случае не столько в цифрах (если бы Богдан жил на один оклад, то страдающая от безденежья министр образования Анна Новосад вполне могла бы его усыновить, из жалости), сколько в выборочном подходе к повышению окладов. Ну и не стоит забывать, что от оклада считается премия и всевозможные надбавки "за сложность", "интенсивность", и т.д., которые, кстати, в отличие от премии в 30%, вообще законодательно не ограничены - может быть и 200%, и 300% от оклада. Так что скромный оклад в 21 тыс. вполне может превратиться в куда большую сумму, получаемую на руки.

Другими словами, президент вместе с премьером решили осчастливить некоторую часть подчиненных Андрея Богдана, Руслана Рябошапки, Тимофея Милованова и Оксаны Маркаровой, присоединив к ним подчиненных Людмилы Денисовой и Валерия Пацкана. Кажется, почти все уже слышали о затеянной реформе Генпрокуратуры, благодаря которой уже сотни прокуроров не прошли проверку комиссий, созданных Рябошапкой, и были уволены. Набранные вместо них люди, часто вообще без опыта следственной работы, знающие специфику силовых органов только в теории, видимо, нуждаются в "прикорме" после стресса от увиденного в нынешнем Офисе генпрокурора. По-другому резкое повышение их окладов объяснить невозможно, ведь какими-то выдающимися результатами Рябошапка и его подчиненные пока Украину не обрадовали.

О работе Офиса президента вообще мало приходится слышать, кроме перманентного уличения его пресс-службы в коммуникационных провалах. Естественно, ОП - огромная структура, которая не ограничивается условной Юлией Мендель, там работают тысячи служащих. Но какой-то особо эффективной работы президентской канцелярии после переименования структуры украинцы тоже не заметили, наблюдая разве что за яркой жизнью главы ОП Андрея Богдана.

Складывается впечатление, что за повышением окладов подчиненных Уполномоченного по правам человека, сотрудников Минфина и Минэкономики, Зеленский решил скрыть маленький "презент" прокурорам и сотрудникам ОП. Ведь причины роста зарплаты подчиненных Денисовой в силу довольно активной работы по освобождению пленных украинцев и соблюдению их прав в одном случае, и расчете макропоказателей украинской экономики и параметров бюджета служащими Минэкномики и Минфина - в другом, вполне понятны.

Кажется, мы в очередной раз имеем дело с тем, что в госслужбе одни ведомства оказываются "ровнее" других, и это зависит, в первую очередь, от их руководителей, а не от реальных показателей эффективности работы, либо потребности ее поощрения.

Неужели не найдется другого применения миллиарду, выделенному на президентскую канцелярию в 2020 году? Ведь в бюджете хватает направлений, на которые можно было перенаправить "поощрение" сотрудников ОП на 30% - как всегда, не хватает денег на образование, медицину, дороги... Хотя, Владимир Зеленский, похоже, усиленными темпами выходит из образа "народного президента", поэтому помнить, а там более исполнять все свои обещания, конечно, не собирается. Правда, украинцев он об этом проинформировать забыл.