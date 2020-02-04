Позитив недели. Новый квадрокоптер «Берегиня» поможет нашим разведчикам вычислять оккупантов

Кроме того: наша страна усиливает сотрудничество с японцами по вопросам кибербезопасности, а с турками - в оборонно-промышленной области.

В Украине разработан новый квадрокоптер для разведывательных операций

ОАО "Меридиан" им. С. Королева представил квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций. Рама нового коптера напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 кг. Это делает беспилотник мобильным и эффективным, а также удешевляет ремонт аппарата. Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты.

Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с в ручном режиме им можно управлять без ограничений. Квадрокоптер оснащен двумя камерами (цифровая и аналоговая), а изображение передается не только пилоту, но и на наземную станцию. "Берегиня", в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи.





"Меридиан" получил запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера в марте прошлого года. В результате Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований и завод "Меридиан" начал производство. А в октябре состоялись первые испытания "Берегини". Таким образом, от разработки до демонстрационного полета прошло более полугода.

Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности

В Токио делегации Украины и Японии обсудили аспекты двустороннего сотрудничества в области кибербезопасности. В состав украинской делегации во главе с заместителем Секретаря СНБО Украины Сергеем Демедюком вошли представители МИД и СБУ. Среди рассмотренных вопросов - обзор национальных стратегий по кибербезопасности и обсуждения последних инцидентов в киберпространстве.

По словам Сергея Демедюка, это уже второй раунд украинского-японских консультаций. "Такое двустороннее сотрудничество сегодня дает нам возможность построить более четкий план дальнейшего движения в направлении улучшении систем и мероприятий по реагированию на будущие угрозы", - отметил он. Стороны договорились о взаимодействии компетентных органов двух государств по построению открытого, операционно-совместимого, надежного и безопасного киберпространства, отмечают в пресс-службе СНБОУ.

Украинские разработчики модернизировали прицелы для бронетехники

Частная компания "Тримен-Украина" закончила работу над модернизацией приборов ТКН-1ЕТ и ПП-61ЕТ для военной бронетехники. Об этом сообщает Defense Express. По словам разработчиков, в обновленном танковом командирском смотровом приборе ТКН-1ЕТ (для БРДМ-2, БТР-70, БТР-60, МТЛБ) установлен электронно-оптический преобразователь нового поколения gen III +, что значительно улучшило тактико-технические характеристики данного прибора.

В свою очередь, особенностью модернизации перископического прицела ПП-61ЕТ является введение ночной ветви с помощью конструкции дополнительного канала на основе ЭОП нового поколения gen III + (ранее этот прицел был исключительно дневным). Дальность видения наземного объекта в пассивном режиме в ночное время суток - не менее 600 м, в дневное время - не менее 2000 м. Время непрерывной работы составляет 6 часов. Данная модернизация значительно повысила тактико-технические характеристики прицела и дала возможность вести прицельную стрельбу в абсолютно любое время суток.

Также "Тримен-Украина" начала модернизацию приборов серии ТКН-3 для Т-72, ​​Т-64, Т-80, 1ПЗ для БМП-2 и прицела 1ПН22 для БМП-1 / БМД-1. Приборы серии 1ПЗ, применяющиеся как дневные прицелы для стрельбы из 2А42, ПКТ, КПВТ, получат ночной канал.

Украина и Турция углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной отрасли

Украинскую делегацию возглавил заместитель Министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, турецкую - вице-президент Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Сердар Демирель.

Основной целью заседания, сообщает сайт Минобороны, было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинской-турецкого стратегического партнерства. В ходе встречи стороны определили приоритетные задачи на 2020 г. с целью налаживания эффективной кооперации предприятий оборонно-промышленной отрасли двух стран.

Результатом заседания стало подписание Межправительственного протокола, который закрепляет достигнутые договоренности. Также, в рамках визита турецкая делегация посетила ГП ГККБ "Луч" и ГАХК "Артем", а также провела переговоры с руководством государственного концерна "Укроборонпром".

Киевский бронетанковый отправил в ВСУ первые в этом году 15 танков Т-72

Первая в этом году партия из 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными ТТХ отправилась в войска. Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом. Об этом сообщается на Facebook-странице Командование Сил логистики ВСУ.

Уполномоченные лица загрузили военную технику на универсальные платформы автоматизированным методом и установили на специальные шпоры для соблюдения надлежащих мер безопасности на железнодорожном транспорте при перевозке бронетехники. Башню и ствол танка также зафиксировали в неподвижном положении с целью предотвращения поворотов во время движения.

В сообщении отмечается, что до конца января в войска будет отправлена вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, с доработанной оптикой, стабилизационной системой пушки, улучшенными общими ходовыми характеристиками. Кроме того, в феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками.