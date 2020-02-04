Отставить Гончарука: Кто победит в войне премьера и Банковой

Юрій Васильченко / Depo.ua

После кратковременного пребывания в Давосе президент Владимир Зеленский отбыл в Израиль, дав тем самым возможность премьеру Алексею Гончаруку достаточно попиарить себя.

Как сообщают Телеграм-каналы, которые связывают с Банковой, в президентском офисе крайне недовольны поведением Гончарука. Там считают, что он вместо командной игры занимался в Давосе самопиаром. Можно предположить, что далеко не все инсайды этих источников правдивы, однако массированный вброс информации о недовольстве ОП и президента поведением главы правительства свидетельствует о тенденции - Гончарука целенаправленно "торпедируют", ускоряя его отставку.

Сначала коротко о содержании сообщений в Телеграм-каналах. Президент вроде бы не хотел даже пересекаться с премьером и из-за этого последнего даже на некоторое время заблокировали, чтобы он не столкнулся нос в нос с Зеленским. Раздражены на Банковой якобы и выступлением Гончарука на "украинском завтраке", организованном Виктором Пинчуком. Там считают, что главный чиновник заочно подтрунивал над президентом. Особенно зацепило недругов премьера его обращение к иностранным инвесторам, что тем для успеха в нашей стране достаточно выучить фразу "Слава Украине". Сетуют и на активный постинг Гончаруком фотоотчета о встрече в Давосе.

В итоге, пишут "телеграмчики", несмотря на поиски премьер-министром защиты у западных партнеров, на него скоро ожидает отставка. Называют имена возможных преемников - министр финансов Оксана Маркарова или исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Последнего давно сватают в премьерское кресло, так что дыма без огня не бывает.

Во фракции "слуг" говорят: готовы отставить руководителя Кабмина, как только получат согласие на это от президента. "Если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук подал бы заявление в парламент, голоса в зале нашлись бы", - заявил председатель фракции Давид Арахамия. Однако, видимо, не все так однозначно, ведь среди парламентских "слуг" может найтись немало противников отставки Гончарука, а следовательно, и всего состава нынешнего Кабинета Министров. И главная причина - отсутствие гарантий со стороны Банковой, что и в новом составе правительства будут учтены интересы групп влияния в монобольшинстве. Проще говоря, пока все не доторгуются, Гончарук в своем кресле будет сидеть.

Это будет два месяца или полгода, сказать сложно. Но на сегодняшний день хорошо видно, что по собственному желанию премьер-министр уходить в отставку не собирается. Расчет здесь очень прост: негатив, который сыпется на него со стороны оппонентов, бумерангом бьет и по президенту, ведь именно глава государства рекомендовал Гончарука и в глазах общества несет вместе с правительством ответственность за состояние дел в стране. К тому же украинцы и дальше считают, что у нас за все отвечает президент. Даже за неубранный мусор в их подъездах.

То есть правительство все больше будет напоминать некий "чемодан без ручки" - не отставить нельзя, а для отставки нужно такое объяснение, которое устроит как рядового избирателя, так и западных кредиторов. Рядовому избирателю создали иллюзию хоть какой-то экономической стабильности - гривна стойкая, тарифы немного снизили и так далее - и их менее всего интересует, каким образом это было сделано. Да, сейчас много говорят о финансовой пирамиде в ОВГЗ, падении промышленного производства, болезненных последствия ревальвации гривны для экспортеров, но критическое мышление и экономическая грамотность, к сожалению, никогда не были теми чертами, которые присущи большинству наших сограждан. Отсюда и метаморфозы во время выборов.

Что же касается западных партнеров, то их поддержка нынешнего украинского правительства мотивируется трезвым расчетом - у них существуют опасения, что вместо понятных им чиновников, которые до получения должностей работали в различных грантовых программах, придут люди, которые будут менее гибкими в сотрудничестве с МВФ и другими кредиторами.

Таким образом, в ближайшее время можно ожидать, что Гончарук, который хорошо понимает свою подвешенную ситуацию, еще больше активизируется в СМИ, используя медиа-площадки Пинчука и Ахметова в качестве альтернативы медиа-площадкам, где его "топят". Но оппоненты премьера также не будуть дремать, усиливая информационные атаки на него. Которые, повторимся, автоматически будут бить и по рейтингу президента. То есть мы будем наблюдать внутривидовую борьбу, в которой Гончарук пытаться выжить, а его враги будут делать все, чтобы "выжить" самого Гончарука из правительства. Предварительно сконцентрировав на нем весь негатив.

И здесь стоит вспомнить недавний финт премьера с заявлением об отставке, которое он отнес президенту, а не передал по назначению - в парламент. Это было сделано точно не из-за того, что Гончарук - профан во всем. Просто инстинкт самосохранения у главы правительства, похоже, довольно мощный. Что и понятно - в случае отставки ему придется идти в никуда. Ни собственного политического проекта, ни личных перспектив остаться в большой политике надолго у него пока нет. Проще говоря, если его "съедят", то с потрохами.

Поэтому с приближением очередного выкупа ОВГЗ и голосования за рынок земли - а именно после этого, предполагают эксперты, Гончарука могут сбросить - премьер либо попытается удержаться, удовлетворив кадровые прихоти ОП, либо, наоборот, будет искать возможность уйти, но так, чтобы самому остаться в белом. А вот удастся ли - вопрос риторический...