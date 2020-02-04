Ультиматум по Донбассу: Какие задачи Путин и Медведчук поставили перед Зеленским

Тарас Паньо / Depo.ua

Случайно или нет, но в тот день, когда Украина напомнила, что выборы на Донбассе без режима тишины и контроля над границей являются невозможными, агенты Кремля начали в Европе пропагандистскую кампанию с целью убедить мир в желании Киева отказаться от выполнения Минских соглашений.

Вчера практически одномоментно прозвучали два ключевых внешнеполитических заявления, связанных с развитием конфликта на Донбассе. Правда, содержание у заявлений было полностью противоположным. С одной стороны, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщил, что позиция Украины относительно необходимости передать Киеву контроль над украинско-российской границей перед началом каких-либо выборов на Донбассе является неизменной. По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке: разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе; установление режима полной тишины; вывод всех НВФ с территории Украины, установление украинского контроля над восточной границей; проведение выборов.

"Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт... Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", - подытожил представитель Украины в ТКГ.

Таким образом можно констатировать, что в данный момент публично задекларированное мнение действующей украинской власти относительно того, как можно завершить конфликт на Донбассе, практически полностью повторяет тезисы власти предыдущей. И в общих чертах соотносится со здравым смыслом.

Другим, не менее важным для Украины заявлением, была публично озвученная позиция России в отношении этого вопроса. Вербализировал ее Виктор Медведчук, который на встрече с французскими сенаторами заявил, что Украина фактически готовится "сорвать" Минские соглашения.

"Не все парламентарии, к сожалению, имеют такую точку зрения в Украине по неукоснительному выполнению Минских соглашений, которые являются единственным механизмом, чтобы мир в Украине стал возможен", публично констатировал личный друг российского президента. А во время разговора с российскими журналистами он был даже более откровенным и более радикальным.

"Если украинская власть в лице господина Зеленского будет продолжать реализовывать договоренности, достигнутые 9 декабря, то вряд ли новая встреча (стран "нормандской четверки" - ред.) состоится в намеченный срок", - отметил Медведчук.

Заявление Медведчука, во-первых, означает, что если между Киевом и Москвой и происходят сейчас какие-то тайные переговоры по сближению позиций по Донбассу, то успешными их назвать нельзя при всем желании. Любые "заговор и измена" вроде "обмена Донбасса на Крым" пока Москвой не рассматривается. В противном случае, Медведчук не морочил бы голову французским сенаторам. Складывается впечатление, что Путин все еще надеется сохранить Крым и получить Донбасс в качестве надежного и действенного механизма для манипулирования Киевом.

А другой ключевой момент, который фиксируют высказывания Медведчука, заключается в том, что в Кремле собираются сделать масштабную попытку убедить двух западных участников "нормандской четверки" в том, что Украина собирается то ли "нарушить", то ли вообще "отказаться от выполнения" Минских соглашений. которые, формально, являются основанием для введения заметной части антироссийских санкций.

Именно эту функцию выполняет созданное Медведчуком "межфракционное депутатское объединение "Парламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Германия - Франция". Именно этот тезис будут повторять российские СМИ и часть европейских СМИ, которые согласятся публиковать российскую пропаганду. Именно об этом говорили и российские политики и чиновники на всех уровнях.

Таким образом, перед Зеленским будет стоять сразу две крайне непростые задачи. Первая будет заключаться в том, что президенту придется объяснять своему электорату, почему именно "просто перестать стрелять" не получилось. А все способы решения конфликта на Донбассе, которые на первых этапах вроде как предлагала "молодая команда", медленно, но неуклонно сводятся к порошенковскому методу - вооружаться, обороняться и ждать, что из этого выйдет.

А второе задание будет заключаться в необходимости убедить как Германию с Францией, так и остальной мир в том, что Украина, на самом деле, не отказывается от выполнения Минских соглашений. Просто реализация этих договоренностей требует определенного логического порядка, который следует закрепить в международных договорах. И это следует соблюдать. Для достижения этой цели команде Зеленского, очевидно, следует избегать разговоров об "изменении Минских соглашений". И делать акцент на том, что речь идет исключительно о логическом порядке их выполнения. Потому что под обстрелами демократии нет и не будет.

От того, как справится действующий президент Украины с этими двумя задачами, зависит не только его личное политическое будущее. Хотя и оно, конечно, также. От выполнения этих задач зависит, кто и где будет выбирать преемника Зеленскому.