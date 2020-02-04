Неподъемные прихоти Кремля: Почему Путин и Зеленский не договорились об обмене пленными

Отмена объявленной встречи Зеленского и Путина в Израиле может свидетельствовать о том, что у сторон пока нет договоренностей по ключевым вопросам, обсуждение и закрепление которых являлось предметом анонсированного разговора президентов.

В числе других зависает и вопрос обмена пленными, следующий этап которого уже был анонсирован, а президенты должны были скрепить этот формат личной встречей, пишет Depo.ua.

Не договорились?

Судя по сообщениям обеих сторон, инициативу относительно данной встречи проявлял именно Владимир Зеленский. А Владимир Путин "сдержанно" соглашался поговорить с ним. В частности, 22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встрече с Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

Зеленский, когда еще проводились предварительные договоренности о контакте с Путиным, анонсировал, что будет говорить в первую очередь о пленных: "Что касается вероятности этой встречи - может быть, поскольку существует вопрос об обмене пленными, вопросы украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность - обсудим это".

Однако в четверг вечером, после того, как возможность для вероятного разговора была исчерпана, пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что анонсированной ранее встречи Зеленского и Путина в Израиле не произошло. Песков объяснил это тем, что Зеленский якобы сам отменил свой визит на форум, на котором, собственно, и должна была бы состояться встреча. В ответ на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме, Песков ответил: "Нет, не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на Форум памяти жертв Холокоста".

Если верить Пескову, то отмена встречи также произошла по инициативе Зеленского. По данным из разных источников переговорщики не смогли вовремя согласовать окончательные условия обмена и ту цену, которую Украина должна заплатить за освобождение своих.

Кого собирались обменивать

После последнего обмена пленными, в рамках которого 29 декабря боевики передали Украине 76 человек, а получили 124, были разговоры, что Украине якобы уже некого отдавать. В то время, как так называемые "Л/ДНР" еще удерживают многих наших. Значительное количество также удерживает у себя Россия.

Но обмен с террористами на Донбассе и обмен с официальной Россией разделены на два разных "трека", как их называют в Офисе президента. Относительно первого, по данным ОП, уже составлен конкретный список на обмен. Который, между тем, постоянно корректируется и дополняется. А вот насчет обмена напрямую с РФ - вопрос более сложный. Вероятно именно о реализации второго трека больше всего хотел говорить с Путиным в Израиле Зеленский.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовим этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией об обмене украинцев - всех, включая крымских татар и других украинцев, которые находятся на территории России", - сообщил Зеленский перед встречей, которая не состоялась.

Что взамен

Отмена встречи Зеленским может свидетельствовать о том, что прихоти Путина за обмен оказались "неподъемными", а без конкретных предпосылок для консенсуса говорить президентам не было о чем. Также не исключено, что Россией снова игнорируются предложения Украины относительно корректировки минских договоренностей.

Путин, наверное, как и раньше требует особого статуса для Донбасса и проведения там официальных выборов. Украина, со своей стороны, настаивает на установлении контроля над участком границы с РФ.

Однако, накануне появились слухи, якобы Зеленский готов уже согласиться на предоставление постоянного "особого статуса" оккупированным территориям на Донбассе. И, предположительно, не исключается, что вместо полноценного контроля за границей украинское руководство готово обсуждать установление там смешанного воинского контингента. О составе такого контингента на данный момент неизвестно, как неизвестно и то, найдется ли в нем место вооруженным персонажам из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Возможно, вопрос контроля за границей как раз и является предметом того компромисса, которого не могут достичь переговорщики. А значит, останутся заблокированными и все другие вопросы, включая оба трека обмена пленными.