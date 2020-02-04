Хайп на пустом: Чем закончилась израильская история для Путина и Зеленского

Роман Федюк / Depo.ua

Не получив возможности бросить прямое обвинение в сторону поляков или украинцев, Путин в Израиле ограничился тем, что в очередной раз "приватизировал" как историю, так и подвиги всех бывших жителей Советского Союза, и приравнял "русофобию" к антисемитизму.

Визит Зеленского в Израиль, от которого ждали скорее "большой зрады", нежели неожиданной "победы", завершился практически ничем.

Воспользовавшись случаем, украинский президент реализовал большинство предусмотренных программой дипломатических телодвижений, но передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережили эту трагедию. Избежав при том потребности слушать выступление Путина - и скромно промолчать в ответ на возможные выпады и обвинения.

Впрочем, возможно, зная об отсутствии в зале как поляков, так и украинцев, Путин отказался от идеи в ходе своего выступления на форуме обвинить кого-то в нацизме персонально. Поэтому российский президент ограничился мелкими фокусами - наподобие мягкого присвоения права говорить от имени "всех жителей бывшего Советского Союза". Либо установлением в один логический ряд "национального эгоизма, раздоров, содействия любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии".

Еще Путин намекнул на то, что черная работа немецких нацистов была бы невозможной без "пособников", которые в жестокости "превосходили хозяев". После чего привел статистику в отношении количества погибших евреев в Украине и в странах Балтии и скромно промолчал о Беларуси и России, в которых то-ли никто не погиб, то-ли "пособников" не было.

Впрочем, данные языковые игрища являются подробностями. Гораздо интереснее, почему на Всемирном форуме памяти Холокоста дали слово политику, который является щедрым спонсором современных европейских ультраправых движений. И с ведома и, очевидно, по распоряжению которого в "Л-ДНР" были созданы концлагеря для украинцев, которые не слишком радикально отличаются от немецких. И уже во время своего визита в Израиль торговавшегося об обмене одной еврейской девушки, которую поймали в России якобы как с 9 граммами гашиша и которой присудили за это 7.5 лет тюрьмы. Эту девушку Путин обменял на кусочек иерусалимской недвижимости - Александровское подворье, которое Израиль согласился передать Императорскому православному палестинскому обществу путинского приспешника Степашина.

Впрочем, все это уже вопросы к организаторам форума.

А в общем, история о визите Зеленского в Иерусалим демонстрирует несколько простых моментов. В частности, относительно того, что несколько раз подловив офис действующего президента и его пресс-службу на "альтернативной правде", как это было в случае визита в Оман, граждане как-то не вполне доверяют, например, заявлениям о "содержательной встрече с Путиным не будет". Не смотря на то, что факт встречи опровергают как в Москве, так и в Киеве. Не смотря на то, что против возможности "иерусалимского заговора" протестует и здравый смысл.

Другой момент, возможно, положительный, состоит в том, что в офисе президента научились хотя бы по минимуму маневрировать, пытаясь избежать неприятной ситуации. Отрицательный же момент заключается в том, что теперь маневры президентской внешнеполитической команды, кажется, заключаются в более или менее удачных попытках бегства от потенциально неприятных ситуаций.

А еще, история касательно визита в Израиль, очевидно, стала наглядной демонстрацией того, что немало популярных телеграмм-каналов, которые имеют доступ к источникам информации в высших коридорах власти, занимаются ровно тем же самым, что и обычные СМИ. Проще говоря - поднимают хайп на практически пустом месте.