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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Адвокат Януковича в ГБР: Почему молчит Тимошенко и так активно протестуют у Порошенко

08:40 23.01.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Заместителю директора Государственного бюро расследований Александру Бабикову могут отвести роль главного преследователя предшественников "зеленой" власти.

Сразу после Нового года появилась новость, что заместителем в.и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой станет ее земляк, харьковчанин Александр Бабиков. Известный тем, что защищал экс-президента-беглеца Виктора Януковича и его охранника Константина Кобзаря. Несмотря на то, что некоторые депутаты, в частности, Александра Устинова из "Голоса", отмечали проведение конкурса на руководящие должности в ГБР с нарушением законодательства - кандидатам дали всего 5 дней на подачу документов, то есть, принять участие в конкурсе могли лишь те, кто имел на руках необходимый пакет документов, а, следовательно, мог знать про отбор заранее - Бабикова 20 января таки назначили. Да еще и первым заместителем. Такой турборежим сразу натолкнул на мысль, что эта особа появилась в Госбюро расследований не просто так. И будет курировать там "дела Майдана".

Однако Венедиктова начала убеждать семьи Героев Небесной Сотни, что никакого конфликта интересов в таком назначении нет. Мол, комиссия проверила этот вопрос и конфликта не нашла, потому что это не личный адвокат Януковича, он просто знакомился с делом. Однако в самой Зе-команде к такому объяснению отнеслись неоднозначно. Так, председатель фракции "Слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия высказался категорически против назначения Бабикова. По его словам, общую позицию фракции озвучат после ее заседания. Негативно на появление адвоката Януковича в ГБР отреагировали и в Офисе генерального прокурора. Первый заместитель Генпрокурора Николай Голомша подтвердил: конфликт интересов существует. Более того, обратил внимание заместитель Рябошапки, Бабиков был адвокатом и в течение года его нельзя было назначать на эту должность, поскольку дела, которые он вел, сегодня в производствах или в судах. То есть, и здесь нарушения. Что еще раз доказывает подозрение - это лицо кто-то целенаправленно двигал. И вряд ли этот "кто-то" - Венедиктова. Похоже, надо брать значительно выше.

Поэтому существуют сомнения, что Арахамия и дальше будет категорически настаивать на неприемлемости назначения Бабикова в ГБР. Да и фракция вряд ли будет принимать какое-то решение по этой теме. Хотя заявления председателя фракции и заместителя Генпрокурора все же могут свидетельствовать о ростках несогласия с ползучим реваншем, который становится все очевиднее. Другое дело, вырастет ли из этих ростков хоть какая-то хилая былинка.

А со вчерашнего дня тема Бабикова стала топовой. С осуждением этого назначения выступили Петр Порошенко, Олег Сенцов и большое количество политиков, экспертов, общественных деятелей. Порошенко назвал это назначение "символом реванша Антимайдана", Сенцов - "плевком всем живым в спины и неуважением к погибшим героям". А вот в "Батьктвщине", видимо, решили, что это - не их война. И пока молчат. Там подняли на знамена тему высоких зарплат чиновников и внешнего управления. Плодотворная тема для роста рейтинга, однако, пожалуй, не стоит лишний раз напоминать, благодаря каким событиям и подвигу каких людей Тимошенко вышла на свободу в феврале 2014-го. Но это просто реплика.

Вчера же было обнародовано заявление семей Героев Небесной Сотни. Назначение Бабикова они назвали "проявлением полного пренебрежения к Революции Достоинства и всем людям, которые противостояли авторитаризму и узурпации власти, к тем, кто потерял родных и близких в борьбе за украинскую независимость" и призвали к диалогу, взаимодействию, координации все государственнические проевропейские силы с тем, чтобы "не дать стране откатиться назад в авторитаризм и к произволу домайдановских времен".

С этим трудно не согласиться, однако есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Первый - активно против назначения Бабикова выступают в "ЕС", каналы, связанные с Порошенко, сделали эту тему топовой в своих эфирах. Мы уже упоминали о молчании Тимошенко. Однако отстранилась не только "Батькивщина", а и многие из тех политиков, которые состоялись благодаря Майдану. И вот это настораживает больше всего.

Второй момент: появление Бабикова в ГБР может иметь целью не кураторство "дел Майдана", или, точнее, не только этих дел, но и тех, в которых фигурирует Порошенко. Пока как свидетель, но можно предположить, что расследование активизируют. Не зря ГБР так зачастило с вызовами пятого президента на допросы. Во времена Трубы эти дела хоть и возбудили, однако расследовались они вяло, да еще и со скандальными деталями, слитыми в "Трубу прорвало", что, в конце концов, и могло стать главной причиной замены директора ГБР на директрису. И, не исключено, что Венедиктова не горит желанием лично "догонять" Порошенко, учитывая дальнейшие риски для ее карьеры. Другое дело - найти того, кто "догонять будет".

Третий момент: если изложенная выше версия верна, то власть может получить обратный эффект - дела против Порошенко и предшественников теперь приобретают откровенно политическую окраску. Чем предшественники обязательно воспользуются, апеллируя как к украинскому обществу, так и к нашим западным партнерам. Впрочем, может случиться так, что президента Зеленского убедят не обращать внимания на эти мысли. Как в свое время другие "доброжелатели" убедили Януковича, что посадка Тимошенко не вылезет ему боком.
 

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