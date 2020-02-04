Премьерские торги: Как политические кланы начинают делить «шкуру Гончарука»

Антон Коломойцев / Depo.ua

Кто подогревает амбиции потенциальных преемников пока действующего главы правительства, которому отводят лишь пару месяцев.

Кризис доверия между премьером и президентом дает другим, временно притихшим игрокам, повод начать рекламировать свои добродетели и прелести в надежде завоевать почти освобожденное Гончаруком кресло. Первыми в бой ринулись уже упоминавшийся нами нафтогазовец Юрий Витренко, главная правительственная финансистка Оксана Маркарова, а также постоянная претендентка на власть Юлия Тимошенко. В список также включают и Арсена Авакова. Хотя его штатные ЛОМы говорят, что "он не хочет".

Дерзость Алексея Гончарука, который взял на себя смелость шантажировать президента Зеленского своим заявлением об отставке, свидетельствует о том, что финиш его премьерской карьеры так или иначе приближается. Даже если бы он не прибег к такому демаршу, и даже если бы пленки с печально известного совещания "профанов" не увидели свет - у Гончарука было крайне мало шансов стать долгоиграющим главой Кабмина.

Но последние события сделали его отставку неотвратимой. И это не произошло сейчас только потому, что у Зеленского почему-то оказались неподготовленными к близкой перспективе переформатирования правительства. Там рассчитывали лишь изменить пару-тройку министров, но скамейки запасных на весь состав КМ явно не хватает. Как не хватает и компромиссного видение относительно фигуры следующего премьера и министров внутри команды президента и наиболее мощных центров влияния вокруг него.

Тем не менее, в политическом воздухе пахнет будущей вакансией. А наиболее опытные украинские политики этот запах чувствуют остро, и стремительно слетаются на место будущей драки за должность.

Опять Тимошенко

Первым признаком того, что Юлия Владимировна Тимошенко проснулась ото сна, стало активное переформатирование ее публичного образа. За неполный январь она посетила столько эфиров и сделала столько громких заявлений, сколько не делала с момента завершения последних выборов.

Дрейф лидера "Батькивщины" от лояльности к новоизбранному президенту Зеленскому до умеренной оппозиционности состоялся, когда расчет на участие в исполнительной власти если не ее лично, то ее людей оказался напрасной надеждой. В новосозданный осенью 2019 года Кабмин никого из приближенных к ней соратников не взяли.

Единственным кадровым успехом можно было бы считать должность вице-спикера Верховной Рады. Если бы не тот факт, что Елена Кондратюк, кроме принадлежности к рядам "Батькивщины", также является женой верного медиа-менеджера Пинчука Александра Богуцкого. А Пинчук, как известно, достаточно хорошо интегрировался в правительство Гончарука. Поэтому победой "Батькивщины" эту должность можно считать лишь условно.

Формальным же поводом оппозиционирования стал проект земельной реформы, который дал Тимошенко основание критиковать власть и осуществлять публичные демарши.

Радикализация происходила уже после Нового года, когда вспыхнули пленки Гончарука, а между премьером и президентом начала сновать черная кошка. Приобретенный за много лет политической и кабинетной борьбы опыт подсказал экс-премьеру, что грядет удачное время для начала атаки.

Вот тезис, который можно считать программной для Тимошенко в ближайшей перспективе. И вся ее риторика будет, очевидно, крутиться вокруг этого месседжа, который был уже неоднократно ею ретранслирован широкой аудитории: "Пленки Гончарука" открывают глаза украинскому обществу. Когда власть имущие сами о себе говорят, что они профаны в экономике, а президент - ноль в управлении государством, очевидно, что страна отдала свою жизнь в руки некомпетентным людям, - написала. Здесь не вопрос, как они теперь будут переставлять стулья во власти. Надо не стулья двигать на этом Титанике, а убирать всех оптом".

Подвергнув критике президента и назвав его "нулем", Тимошенко тем самым делает заявку на свое очередное политическое восстановление.

Даже внешний образ Тимошенко претерпел изменений: новый этап политической борьбы - в прическе появились воинственные локоны-стрелы

Но речь идет не о перспективе занять кресло именно сейчас и тем же путем, которым в правительство вошел Гончарук. В реальность такого варианта вряд ли кто верит.

Зато она вполне может питать надежду повторить свой опыт вхождения в здание на Грушевского в 2007 году. Тогда, напомним, на внеочередных выборах парламента БЮТ набрал 30,71%. И 156 бютовцев вместе с коллегами из "НУ-НС" насобирали голосов на создание новой коалиции из 229 депутатов. Со скрипом, но тогда ей удалось пробраться в заветное кресло. И продержаться в нем вплоть до выборов президента 2010 года, на которых победил Янукович.

Именно поэтому Тимошенко сейчас активно будет качать тему с досрочными выборами, ведь стремительное падение рейтингов монобольшинства и президента, на что рассчитывает Юлия Владимировна, позволят ей уже в который раз подхватить знамя и воссоздать тогдашнюю победу. А там все, глядишь, снова вспомнят, что Украина - парламентско-президентская республика, и именно Рада выдает мандаты.

Следует отметить, что в союзниках Тимошенко, ситуативных или стратегических, оказываются сейчас все, кто недополучил своё во время распределения власти Зеленским после его двойной победы. Это может быть и Ахметов, и Медведчук, и даже Коломойский, который также может считать себя обделенным при раздаче печенек.

"Соросята" и "коломойские"

Уберечь от Зеленского Тимошенко может компромиссное и более-менее непрофанское правительство, с помощью которого Зеленскому удастся предотвратить угрозу досрочных выборов. Иначе он рискует оказаться в патовой ситуации, когда ему придется или терпеть разброд в монобольшинстве, которое рассыплется и начнет работать против него. Или идти на роспуск Рады и тем самым ослаблять самого себя через усиление той же Тимошенко и других политических стервятников.

Зеленский, вероятно, сейчас находится на стадии осознания, что эксперимент с технократическим премьером провалился. И есть потребность в изменении критериев и подходов. Из того, что сейчас могут предложить президенту группы влияния вокруг него, можно выделить два вектора.

Первый, который в той или иной мере является продолжением "соросовского" концепта управления государством, может олицетворять кандидатура на премьерство Оксаны Маркаровой. Учитывая, что ее уже начали протежировать определенные неправительственные американские организации, именно она и будет фронтменом группы так называемых "соросят" в ЗеКабмине 2.0.

Если Гончарука действительно заменит Маркарова, это будет свидетельствовать о том, что Зеленский все же не рискнет менять свою политическую стратегию и продолжит ориентироваться на политическую группу Виктора Пинчука.

Своеобразной альтернативой может считаться претендент, которого Зеленскому протежирует Игорь Коломойский. Пока что на слуху фамилия исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Сын некогда известной прогрессивной социалистки Натальи Витренко имеет не слишком положительную историю отношений с Коломойским, поскольку около 5 лет назад у них были разногласия относительно некоторых чувствительных энергетических вопросов.

Но через пять лет, во время определения кандидатуры премьера в августе-сентябре 2019 года, Коломойский уже не был настроен против Витренко так категорично. И, давая оценку претендентам, он сделал реверанс в сторону своего бывшего обидчика.

"Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии, это компромат. Хотя эта премия вообще ничто - ноль, в сравнении с той огромной работой, которую он сделал для страны. Айварас Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком..." - сказал тогда Коломойский.

Премьером тогда стал Гончарук, но Витренко, как оказалось, не исчез с повестки дня. Больше того, его взяли на газовые переговоры с Путиным в Париж, которые происходили на фоне Нормандского саммита. А его непосредственного руководителя, Андрея Коболева, отодвинули на второй план. И это свидетельствует о том, что его считают ценным кадром, которому вполне могут предложить премьерский пост.

По определенным данным, Арсена Авакова также называют одним из участников гонки за кресло премьера, который, правда, всячески открещивается от этой перспективы.

А еще, в виде очередной конспирологической теории, некоторые наблюдатели неожиданно называют фамилию Андрея Портнова. Они заметили, что отдельные средства массовой коммуникации, ориентированные на главу АП Андрея Богдана, начали осторожно вбрасывать это имя в информационное пространство весьма специфическим образом - введением в опросы-рейтинги претендентов на председательство в правительстве.

Следует припомнить, что именно эти коммуникаторы пару лет назад так же осторожно вводили в президентские рейтинги фамилию Владимира Зеленского. Учитывая тот факт, что Портнов, Коломойский и Богдан долгое время транслируют друг другу определенную симпатию, возможность лоббирования на руководство правительством именно Портнова исключать не стоит.