Премьерские торги: Как политические кланы начинают делить «шкуру Гончарука»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Премьерские торги: Как политические кланы начинают делить «шкуру Гончарука»

17:56 21.01.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Кто подогревает амбиции потенциальных преемников пока действующего главы правительства, которому отводят лишь пару месяцев.

Кризис доверия между премьером и президентом дает другим, временно притихшим игрокам, повод начать рекламировать свои добродетели и прелести в надежде завоевать почти освобожденное Гончаруком кресло. Первыми в бой ринулись уже упоминавшийся нами нафтогазовец Юрий Витренко, главная правительственная финансистка Оксана Маркарова, а также постоянная претендентка на власть Юлия Тимошенко. В список также включают и Арсена Авакова. Хотя его штатные ЛОМы говорят, что "он не хочет".

Дерзость Алексея Гончарука, который взял на себя смелость шантажировать президента Зеленского своим заявлением об отставке, свидетельствует о том, что финиш его премьерской карьеры так или иначе приближается. Даже если бы он не прибег к такому демаршу, и даже если бы пленки с печально известного совещания "профанов" не увидели свет - у Гончарука было крайне мало шансов стать долгоиграющим главой Кабмина.

Но последние события сделали его отставку неотвратимой. И это не произошло сейчас только потому, что у Зеленского почему-то оказались неподготовленными к близкой перспективе переформатирования правительства. Там рассчитывали лишь изменить пару-тройку министров, но скамейки запасных на весь состав КМ явно не хватает. Как не хватает и компромиссного видение относительно фигуры следующего премьера и министров внутри команды президента и наиболее мощных центров влияния вокруг него.

Тем не менее, в политическом воздухе пахнет будущей вакансией. А наиболее опытные украинские политики этот запах чувствуют остро, и стремительно слетаются на место будущей драки за должность.

Опять Тимошенко

Первым признаком того, что Юлия Владимировна Тимошенко проснулась ото сна, стало активное переформатирование ее публичного образа. За неполный январь она посетила столько эфиров и сделала столько громких заявлений, сколько не делала с момента завершения последних выборов.

Дрейф лидера "Батькивщины" от лояльности к новоизбранному президенту Зеленскому до умеренной оппозиционности состоялся, когда расчет на участие в исполнительной власти если не ее лично, то ее людей оказался напрасной надеждой. В новосозданный осенью 2019 года Кабмин никого из приближенных к ней соратников не взяли.

Единственным кадровым успехом можно было бы считать должность вице-спикера Верховной Рады. Если бы не тот факт, что Елена Кондратюк, кроме принадлежности к рядам "Батькивщины", также является женой верного медиа-менеджера Пинчука Александра Богуцкого. А Пинчук, как известно, достаточно хорошо интегрировался в правительство Гончарука. Поэтому победой "Батькивщины" эту должность можно считать лишь условно.

Формальным же поводом оппозиционирования стал проект земельной реформы, который дал Тимошенко основание критиковать власть и осуществлять публичные демарши.

Радикализация происходила уже после Нового года, когда вспыхнули пленки Гончарука, а между премьером и президентом начала сновать черная кошка. Приобретенный за много лет политической и кабинетной борьбы опыт подсказал экс-премьеру, что грядет удачное время для начала атаки.

Вот тезис, который можно считать программной для Тимошенко в ближайшей перспективе. И вся ее риторика будет, очевидно, крутиться вокруг этого месседжа, который был уже неоднократно ею ретранслирован широкой аудитории: "Пленки Гончарука" открывают глаза украинскому обществу. Когда власть имущие сами о себе говорят, что они профаны в экономике, а президент - ноль в управлении государством, очевидно, что страна отдала свою жизнь в руки некомпетентным людям, - написала. Здесь не вопрос, как они теперь будут переставлять стулья во власти. Надо не стулья двигать на этом Титанике, а убирать всех оптом".

Подвергнув критике президента и назвав его "нулем", Тимошенко тем самым делает заявку на свое очередное политическое восстановление.

 Даже внешний образ Тимошенко претерпел изменений: новый этап политической борьбы - в прическе появились воинственные локоны-стрелы

Но речь идет не о перспективе занять кресло именно сейчас и тем же путем, которым в правительство вошел Гончарук. В реальность такого варианта вряд ли кто верит.

Зато она вполне может питать надежду повторить свой опыт вхождения в здание на Грушевского в 2007 году. Тогда, напомним, на внеочередных выборах парламента БЮТ набрал 30,71%. И 156 бютовцев вместе с коллегами из "НУ-НС" насобирали голосов на создание новой коалиции из 229 депутатов. Со скрипом, но тогда ей удалось пробраться в заветное кресло. И продержаться в нем вплоть до выборов президента 2010 года, на которых победил Янукович.

Именно поэтому Тимошенко сейчас активно будет качать тему с досрочными выборами, ведь стремительное падение рейтингов монобольшинства и президента, на что рассчитывает Юлия Владимировна, позволят ей уже в который раз подхватить знамя и воссоздать тогдашнюю победу. А там все, глядишь, снова вспомнят, что Украина - парламентско-президентская республика, и именно Рада выдает мандаты.

Следует отметить, что в союзниках Тимошенко, ситуативных или стратегических, оказываются сейчас все, кто недополучил своё во время распределения власти Зеленским после его двойной победы. Это может быть и Ахметов, и Медведчук, и даже Коломойский, который также может считать себя обделенным при раздаче печенек.

"Соросята" и "коломойские"

Уберечь от Зеленского Тимошенко может компромиссное и более-менее непрофанское правительство, с помощью которого Зеленскому удастся предотвратить угрозу досрочных выборов. Иначе он рискует оказаться в патовой ситуации, когда ему придется или терпеть разброд в монобольшинстве, которое рассыплется и начнет работать против него. Или идти на роспуск Рады и тем самым ослаблять самого себя через усиление той же Тимошенко и других политических стервятников.

Зеленский, вероятно, сейчас находится на стадии осознания, что эксперимент с технократическим премьером провалился. И есть потребность в изменении критериев и подходов. Из того, что сейчас могут предложить президенту группы влияния вокруг него, можно выделить два вектора.

Первый, который в той или иной мере является продолжением "соросовского" концепта управления государством, может олицетворять кандидатура на премьерство Оксаны Маркаровой. Учитывая, что ее уже начали протежировать определенные неправительственные американские организации, именно она и будет фронтменом группы так называемых "соросят" в ЗеКабмине 2.0.

Если Гончарука действительно заменит Маркарова, это будет свидетельствовать о том, что Зеленский все же не рискнет менять свою политическую стратегию и продолжит ориентироваться на политическую группу Виктора Пинчука.

Своеобразной альтернативой может считаться претендент, которого Зеленскому протежирует Игорь Коломойский. Пока что на слуху фамилия исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Сын некогда известной прогрессивной социалистки Натальи Витренко имеет не слишком положительную историю отношений с Коломойским, поскольку около 5 лет назад у них были разногласия относительно некоторых чувствительных энергетических вопросов.

Но через пять лет, во время определения кандидатуры премьера в августе-сентябре 2019 года, Коломойский уже не был настроен против Витренко так категорично. И, давая оценку претендентам, он сделал реверанс в сторону своего бывшего обидчика.

"Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии, это компромат. Хотя эта премия вообще ничто - ноль, в сравнении с той огромной работой, которую он сделал для страны. Айварас Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком..." - сказал тогда Коломойский.

Премьером тогда стал Гончарук, но Витренко, как оказалось, не исчез с повестки дня. Больше того, его взяли на газовые переговоры с Путиным в Париж, которые происходили на фоне Нормандского саммита. А его непосредственного руководителя, Андрея Коболева, отодвинули на второй план. И это свидетельствует о том, что его считают ценным кадром, которому вполне могут предложить премьерский пост.

По определенным данным, Арсена Авакова также называют одним из участников гонки за кресло премьера, который, правда, всячески открещивается от этой перспективы.

А еще, в виде очередной конспирологической теории, некоторые наблюдатели неожиданно называют фамилию Андрея Портнова. Они заметили, что отдельные средства массовой коммуникации, ориентированные на главу АП Андрея Богдана, начали осторожно вбрасывать это имя в информационное пространство весьма специфическим образом - введением в опросы-рейтинги претендентов на председательство в правительстве.

Следует припомнить, что именно эти коммуникаторы пару лет назад так же осторожно вводили в президентские рейтинги фамилию Владимира Зеленского. Учитывая тот факт, что Портнов, Коломойский и Богдан долгое время транслируют друг другу определенную симпатию, возможность лоббирования на руководство правительством именно Портнова исключать не стоит.
 

ПО РУБРИКАМ

12:29 Справочный курс гривны 4 февраля повышен на 24,5 коп до 24,8646 грн/$1

11:32 Нацбанк упростил доступ к банковской тайне для силовых структур

11:28 Биржи АТР 4 февраля закрылись ростом в среднем более чем на 1% после распродаж ранее

11:25 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.02.20

10:59 Остаток средств на корсчетах банков 04.02.20

10:56 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.02.20

08:50 Золото продолжает дешеветь 4 февраля на позитивных статданных из США

08:44 Доллар стабилизируется 4 февраля после роста на позитивной статистике США

08:17 Глава Mastercard раскрыл причины выхода компании из Libra

08:05 Суд окончательно подтвердил законность отмены регистрации платежной системы «24nonstop» - НБУ

07:42 Биржи США 3 февраля закрылись ростом на позитивной статистике и снижении опасений по коронавирусу

03.02 FT: Citigroup уволила успешного трейдера за кражу еды из столовой

03.02 В Украине госбанк выдал первый доступный кредит для бизнеса

03.02 Объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже превысил $100 млрд

03.02 Депозитные ставки для физлиц 03.02.20

• дальше…

14:33 Кабмин внес в Раду законопроект о частичной приватизации Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты

14:27 Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

14:22 Цена нефти 4 феврваля усилила рост в ожидании дополнительного сокращения добычи ОПЕК+

12:49 Индекс ожиданий деловой активности в Украине впервые снизился до 40,3 из 100 в январе 2020г - НБУ

12:36 Суд приостановил концессию Херсонского морпорта по требованию консорциума «Аскет Шиппинг» и «Глобал Грейн»

11:40 Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий

11:25 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.02.20

10:04 Недобор 25% бюджета, или Головоломка для Гончарука, как свести концы с концами

08:59 «Гарантированный покупатель» выплатил 2,2 миллиарда по «зеленому тарифу» в ноябре

08:50 Золото продолжает дешеветь 4 февраля на позитивных статданных из США

• дальше…

12:15 Трамп победил на первом внутрипартийном голосовании в преддверии президентских выборов, набрав 97% голосов

09:49 МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом

09:23 Дмитрий Орешкин: Уход Украины из-под влияния России - процесс безвозвратный

08:31 Демократы призывают Сенат проголосовать за импичмент Трампу

03.02 Ятаган в спину. Почему Эрдоган из Киева грозит Путину

03.02 Правительство Джонсона не пригласило недружественные СМИ. Брифинг бойкотировали даже те, кого позвали

03.02 Помощь ВСУ, водительские удостоверения и ЗСТ: Украина и Турция подписали ряд документов

03.02 Авраам Шмулевич: Эрдоган практически взял Путина за горло

03.02 Федерализация в новой обертке: чем опасна новая политика РФ в отношении Молдовы

03.02 Помпео в Казахстане призывает вступиться за мусульман в Китае

03.02 Как визит Помпео в Минск поменял расклад сил в целом регионе

03.02 Как «Брекзит» повлияет на политику ЕС в отношении России и Украины

03.02 Сенат США отклонил вызов новых свидетелей по делу Трампа

03.02 США сняли запрет на использование противопехотных мин

03.02 Президент Ирака назначил Мухаммеда Алауи новым премьер-министром

• дальше…

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

29.01 Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

29.01 Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

28.01 В Киеве намерены ввести суточные и унифицировать месячные проездные билеты

27.01 Миграционная служба выдала украинцам более 4,3млн ID-карточек

24.01 В Украине стали открытыми данные о координатах земельных участков

24.01 Строители рассказали, на каких условиях закончат киевские долгострои

24.01 Украина упала в рейтинге восприятия коррупции - Transparency International

23.01 Кабмин намерен за 1-2 года создать Единый реестр украинцев – министр Кабмина

23.01 Укравтодор показал, в каких городах будет строить в этом году объездные дороги

23.01 Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

• дальше…

14:27 Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

14:11 Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения

13:57 Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады

13:41 Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию

13:34 Мир, труд, октябрь. Каких скандалов ждать на новой сессии парламента

13:05 Довыборы в Харькове. Расколет ли Портнов «слуг народа» походом по мажоритарке

11:40 Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий

09:23 Дмитрий Орешкин: Уход Украины из-под влияния России - процесс безвозвратный

03.02 «Слуги народа» в минусе: Почему рейтинг Зеленского стремительно падает

03.02 Помощь ВСУ, водительские удостоверения и ЗСТ: Украина и Турция подписали ряд документов

03.02 Загадочные планы Ермака: Чем опасны разговоры о «немедленной реинтеграции» Донбасса

03.02 Рейтинг партий в Украине: «Слуга народа» – 29,7%, ОПЗЖ – 10,3%, «Батькивщина» – 7,7%, «Евросолидарность» – 7,5%

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

03.02 В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу - СМИ

03.02 Telegram-пузырь: Сколько стоят политические войны и создание «сетей» в Украине

• дальше…

11:59 Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30

09:43 Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq

08:26 Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

03.02 Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов

03.02 Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер

03.02 Facebook изменит принцип блокировки контента

03.02 Европарламент проголосовал за единую зарядку для мобильных устройств

31.01 Seat Leon четвертого поколения: новый дизайн и гибридные силовые установки

31.01 Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей

31.01 Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов

30.01 ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах

30.01 Lotus выпустил спорткар «на каждый день»

30.01 Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении

29.01 SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink

29.01 Популярные антивирусы продолжат поддерживать Windows 7

• дальше…

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

14.05 Почему начальнику противопоказан перфекционизм

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно