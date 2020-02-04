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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Холодный душ для бизнеса. Станут ли «террором» новые законы о налогах

22:40 20.01.2020 |

Экономика, Право

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Многочисленные налоговые изменения, принятые на прошлом неделе парламентом, повлияют практически на весь бизнес - от физлиц-предпринимателей до крупнейших корпораций.

16 января Верховная Рада приняла в целом законопроекты об администрировании налогов №1209-1 и №1210 (первое чтение они прошли еще 3 декабря). За №1209-1 проголосовали 256 народных депутата, за №1210 - 283. Оба документа формально посвящены совершенствованию администрирования налогов и устранению отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве - основные новации описаны в статье "ДС" "Коснется всех. Какие налоги придумали в Раде для металлургов, айтишников и табачников" Однако наши эксперты настолько активно комментировали данные законы, что мы решили свести их комментарии в отдельный материал.

Партнер юридической компании Legal House Наталья Радченко:

- Законопроект №1210 стал холодным душем для бизнеса. Мы, как налоговые консультанты, понимали все риски новых норм и надеялись на лучшее, но чуда не произошло. Минфин отработал большинство пунктов BEPS резко и без особых сомнений. Если учесть еще Конвенцию MLI, которая вступила в силу 1 декабря 2019 г., Украина должна взять первый приз на конкурсе стран с радикальными налоговыми изменениями.

Один из основных моментов - это появление норм о контролируемых иностранных компаниях (КИК), что является налоговой новацией для Украины. КИК - это логичное продолжение мировой политики определения реальных доходов конечных бенефициаров бизнеса. Конечно, многих бенефициаров не устраивает такая прозрачность, поскольку обещанная налоговая амнистия запаздывает.

По нашему мнению, вводить в силу КИК без амнистии - поспешное решение. Поэтому ждем полный текст закона со сроками вступления в силу отдельных норм. Надеемся, что амнистию еще успеют принять и ее вариант будет либеральным.

После введения КИК офшорные схемы станут бизнесу еще более невыгодными, и новые изменения потребуют новых моделей законной налоговой оптимизации: институты совместного инвестирования, трасты, займы, роялти станут обычным явлением в национальном налоговом структурировании.

Основная рекомендация: читайте скрупулезно, потому что дьявол - в деталях, а их в 1210 много. Не забудьте также международные соглашения об избежание двойного налогообложения, которые уже заменили книжки на ночь для тех налоговых консультантов, кто серьезно изучает MLI и ее влияние на украинское законодательство.

Трансфертное ценообразование - это второе большое поле, в котором у налоговой большой фискальный интерес. Введена трехуровневая структура документов для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting), а Сергей Верланов уже давно пообещал увеличение налоговых проверок по ТЦО.

Из норм, к которым будем еще привыкать, - процедура взаимного согласования, концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей при осуществлении операций с нерезидентами, принцип виновной ответственности налогоплательщика.

Для налоговых адвокатов открываются дополнительные горизонты для юридического троллинга налоговой в судах: определены требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов, а также закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов и введена материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц. Правда, для работы последнего изменения потребуется еще дополнительная подзаконная нормативка с соответствующим порядком взыскания.

Юрист компании Stron Алена Перепеличная:

- Сразу же после принятия законопроект №1210 был назван в СМИ и социальных сетях "законопроектом о налоговом терроре", и для этого есть свои основания. В целом можно сказать, что он усилит налоговую нагрузку для украинского бизнеса и бенефициаров в связи с имплементацией норм, связанных с планом BEPS. Но данные изменения были ожидаемы, поскольку законопроект и был разработан с целью введения международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размытия облагаемой налогом базы и выведения прибыли из-под налогообложения.

Наиболее скандальными стали нормы о 18% налога на прибыль за рубежом, нормы о двойном налогообложении, усиление контроля за размыванием налоговой базы, налогообложение курсовой разницы, а также нормы о правах налоговиков на корректировку финансового результата предприятия для повышения налоговых платежей и "правила деловой цели" (права налоговика оценивать внешнеэкономическую операцию на предмет экономического смысла). Данные нормы могут повлиять на IT-бизнес в Украине, а также негативно сказаться на бизнес-климате Украины в целом.

Законопроектом также пересмотрены изменение размеров штрафных санкций и пени. В целом законодатели в большинстве случаев увеличили существующей размер штрафа в четыре раза. Уменьшение штрафов возможно только в случаях, когда сумму налога доначисляют налоговики, а также в случаях несвоевременной уплаты налогов, однако и тогда штраф может быть значительно больше, если налоговики докажут, что нарушение было совершено умышленно.

Законопроект предусматривает также и новые штрафы, которые ранее не были указаны в Налоговом кодексе Украины, к примеру нарушение порядка представления информации контролирующим органам о сделках по аренде объектов недвижимости. Касательно пени законодатели хотят установить отдельный период начисления пени за случаи неуплаты налогов из-за их занижения в налоговой отчетности.

А среди плюсов законопроекта для бизнеса можно отметить увеличение годовых лимитов предельного дохода для ФОПов.

Несмотря на то что законопроект существенно изменился в сравнении с первым чтением, он все равно стал значительным ударом для украинского бизнеса и экономики. Но остается открытым вопрос, как эти все положения будут реализованы на практике и действительно ли этот законопроект станет рабочим или же будет отменен в связи с активной критикой.

Партнер компании ID Legal Group Олег Добровольский:

- Законопроектом №1210 предусмотрено дополнительное основание для продления срока проверки контролирующим органом длительностью на три рабочих дня. Таким основанием является предоставление плательщиком документов по запросу контролирующего органа позднее чем за три рабочих дня до завершения проверки. Учитывая, что проверяющие, как показывает практика, довольно часто дают плательщику запрос на получение почти всех или значительного объема документов в последний или предпоследний день проверки, на основании такой нормы Кодекса срок начатой проверки будет продлен.

В Кодексе вводится понятие доказательности "вины" налогоплательщика. При этом правонарушением признается виновное деяние, а деяния считаются совершенными умышленно, если существуют доказанные контролирующим органом обстоятельства, свидетельствующие, что налогоплательщик искусственно, целенаправленно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме как неисполнение или ненадлежащее исполнение им требований действующего законодательства.

Однако возникает вопрос, как должностное лицо налогового органа может доказать или опровергнуть факт незаконного деяния.

Также планируется увеличить размер некоторых штрафов, которые будут применяться к плательщикам. Однако при этом механизм и порядок применения штрафов не меняется, то есть это по сути не влияет на соблюдение налоговой дисциплины.

Таким образом, вводимые "новации" Кодекса не внушают оптимизм у налогоплательщиков и не будут способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины.

Юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Нина Бец:

В целом считаю, что данный закон Украине все-таки нужен, так как наше государство должно придерживаться международных стандартов по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Однако необходимо отметить, что закон требует изменений, в частности относительно следующего:

- условные дивиденды (пп. 14.1.49, п. 14.1. ст.14). Новое понятие в украинском законодательстве, приравнивает ряд операций к фактической выплате дивидендов с начислением и уплатой налога на репатриацию. Учитывая возможное широкое фискальное трактование данных нововведений, налогоплательщики с высокой вероятностью столкнутся с безосновательным доначислением налогов;

- норма о применении принципа деловой цели. В текущей редакции она способна создать значительные препятствия для деятельности добросовестных налогоплательщиков;

- введение нормы по размеру штрафных санкций за несвоевременную уплату согласованного денежного обязательства. Предложенные изменения создают почву для дополнительных споров между плательщиками и контролирующими органами, увеличивают субъективизм и возлагают дополнительную нагрузку на плательщиков.
 

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