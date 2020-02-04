«Ширка» против Зеленского: Как «пленки Гончарука» и Медведчук дали шанс Тимошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Тимошенко прошлась по эфирам "каналов Медведчука", в которых достаточно жестко критиковала президента и правительство. Она назвала Гончарука, Зеленского и его партию "збродом, пришедшим к власти". И вообще, считает оппозиционер, началась "ликвидация" Украины.

Как только разгорелся скандал касательно аудиозаписей с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука, и голосами других участников совещания, которое якобы состоялось 16 декабря в кабинете главы правительства, лидер "Батькивщины", которая в последнее время нечасто появляется на политических ток-шоу, выступила с гневными заявлениями сначала на NewsOne, потом на "112" и ZIK. Во всех эфирах Юлия Владимировна жестко прошлась по президентской команде, ну и, конечно, по Гончаруку. Она, в частности, рассказала, что в Украине не существует парламентаризма, потому что законопроекты пишутся не в парламенте и депутаты не понимают, за что голосуют. А к поправкам оппозиции монобольшинство не прислушивается.

"Сегодня существует этот шлакоблок в первой части парламента, перед трибуной, зеленый шлакоблок, который жмет эти кнопки, не думая, за что они голосуют. И когда мы сопротивляемся каким-то законам, которые принимают вопреки здравому смыслу и национальным интересам Украины, там наблюдается радость. Они аплодируют, они друг с другом селфи фотографируют... У меня такое впечатление, что я нахожусь просто в каком-то зверинце", - заявила Тимошенко.

А еще, сказала она, образование, медицина и культура находятся в крайне тяжелом состоянии. "Но на фоне этого у нас вырисовалась каста миллионеров, которые шаг за шагом будут превращаться в мультимиллиардеров. И это чиновники", - подчеркнула она. Как это остановить, спрашивает Юлия Владимировна, ведь у одного человека вся власть в руках? И отвечает: необходимо широко использовать обращения в Конституционный суд. В него, объяснила она, "Батькивщина" уже обратилась по законопроектам о рынке земли и относительно сужения социальных прав граждан.

Одним из таких нарушений прав Тимошенко считает указ президента о призыве в ВСУ с 18 лет. "Владимир Зеленский обещал стране мир, но отправляет на фронт детей. Указ президента об уменьшении призывного возраста украинцев противоречит обещаниям о прекращении войны и возвращении оккупированных территорий", - заявила она в эфире канала NewsOne. И призвала президента отменить этот указ. "Должна быть только профессиональная армия!", - говорит она. Фраза "отправляет на фронт детей" является откровенной манипуляцией, но в данном случае стоит учитывать, на чьем канале она это сказала и какова зрительская аудитория перечисленных выше телеканалов.

Depo.ua, напомним, предполагал, что активизация лидера "Батькивщины" после скандала с "пленками Гончарука" могла быть вызвана ее желанием напомнить Офису президента о своем существовании и готовности хоть завтра заменить действующего премьер-министра. Или отправить в правительство своих людей. А если ее на Банковой снова не услышат - попытаться возглавить реванш "старых лиц" в случае досрочных парламентских выборов, ситуацию при которой понемногу будут раскачиваться все политические силы, пользуясь проколами и провалами в действиях власти. Тимошенко и не скрывает желания досрочных выборов. "Эту власть требуется немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой", отмечает она.

Почему свои заявления Тимошенко делает именно на "каналах Медведчука"? В этом контексте может быть несколько ответов. Первая - медиа-всеядность у нее и ее соратников была всегда. Они не чурались ходить на указанные телеканалы и ранее. Объяснение было простым: используем все площадки, чтобы донести свою позицию. Проще говоря, куда пускают, туда и ходят.

Второй ответ - в политической общительности с Виктором Медведчуком Тимошенко подозревали давно. Еще со времен пресловутой "ширки" с регионалами, в продвижении которой, по данным СМИ, сыграл важную роль кум Путина. А сделка провалилась, но это не означает, что политики после этого не могли продолжать неформальное общение. Непосредственных доказательств их отношений на данный момент нет, но появление Тимошенко в течении нескольких дней на трех каналах медиа-холдинга, который связывают с Медведчуком, видимо, о чем-то да и говорит. И не просто появление, а с заявлениями такой жесткости, которую не позволяют себе даже "порохоботы", которые очень не любят Зеленского.

Из этого - третий ответ: все дело во взаимной выгоде. И Медведчуку, и Тимошенко выгодно критиковать правительство и президента. И "Батькивщина", и "ОПЗЖ" станут качать тему досрочных выборов парламента. Достаточно много заявлений в адрес власти уже давно совпадают. Кстати, не только нынешней, но и предыдущей. Однако в "ОПЗЖ" существует большая проблема: при наличии мощного ресурса у данной политсилы нет ярких лидеров. Ну, не трибуны Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Другое дело - Тимошенко. У которой, похоже, неизменной с возрастом остается вера в то, что она может когда-нибудь возглавить страну.