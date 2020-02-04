Конец турборежима. Почему парламент уходит из-под Зе-контроля

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Зеленский уже заработал имидж самого неудачливого реформатора Конституции за все годы независимости - в самом деле, столько факапов ни у одного президента не было.

Итак, завершилась вторая сессия Верховной Рады IX созыва. Нардепы ушли на каникулы, чтобы собраться на третью сессию 4 февраля. Мы же подведем итоги последней пленарной недели перед каникулами, прошедшей с 14 по 17 января.

Это была первая пленарная неделя после новогодних праздников. И она показала, что у Зе-команды опять сломался ее знаменитый турборежим. Банковая уже не располагает в парламенте необходимым количеством голосов для продвижения своих законопроектов. И поэтому вынуждена искать договорняки с другими политическими силами.

Конституция в тумане

Прежде всего посмотрим, как реализуются планы Владимира Зеленского внести изменения в Конституцию. Как известно, у него уже случились три осечки. 20 ноября Конституционный суд Украины забраковал законопроект №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)". 16 декабря КСУ поставил крест на законопроекте №1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)". 24 декабря КСУ отверг законопроект №1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)".

Кроме того, возникли еще две проблемы. Во-первых, 13 ноября КСУ признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", однако в своем решении высказал замечания по этому проекту. Профильный комитет (по вопросам правовой политики) 19 декабря рекомендовал парламенту принять постановление о доработке этого проекта. Но ни тогда, ни в январе Банковая не решилась предложить никакого решения, и вопрос завис.

Во-вторых, 16 декабря КСУ признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)", однако в том же решении указал, что в случае принятия этого закона внутри Конституции возникнет противоречие. Несмотря на замечание КСУ, 13 января профильный комитет одобрил этот законопроект для рассмотрения и принятия Верховной Радой. Но Банковая не решилась выставить его на голосование, предчувствуя, что он будет провален.

Безоговорочного одобрения КСУ удостоились только два президентских законопроекта. Это проекты №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" и №1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)". 14 января они были вынесены на предварительное голосование. И вот что получилось. Проект №1013 набрал 295 голосов, №1028 - 249 голосов. Это означает, что уровень поддержки этих проектов заметно снизился по сравнению с 3 сентября, когда за направление их в КСУ проголосовали соответственно 337 и 264 нардепа.

Банковая теперь оказалась перед перспективой, что на следующей сессии оба эти проекта (или как минимум второй из них) не наберут 300 голосов. Это закрепит за Зеленским имидж самого неудачливого реформатора Конституции за все годы независимости - в самом деле, столько факапов ни у одного президента не было.

Этот имидж уже укрепился 16 января, когда Зеленский во второй раз отозвал свой законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Первый вариант этого проекта был внесен 13 декабря. Он вызвал критику с разных сторон, в том числе на страницах "ДС", и был отозван 27 декабря. На следующий день ему на замену появился второй вариант. Зеленский тогда придумал такое объяснение: "Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего важно было услышать позицию местных громад, ради состоятельности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа. В результате президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности".

Но этот "усовершенствованный" проект тоже вызвал критику с разных сторон, в том числе и на страницах "ДС". 16 января Зеленский объявил, что направляет свой проект на доработку, и объяснил это тем, что "внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон". Почему это не было сделано раньше, он пояснять не стал.

Договорняки с "Доверием"

Фракция партии "Слуга народа" (СН) насчитывает 247 депутатов. Казалось бы, Зе-команда должна без труда находить 226 голосов, необходимых для принятия обычных законов, не трогающих Конституцию. Однако теперь это уже проблематично даже для президентских законопроектов.

Оказалось также, что Банковая уже не может полагаться на то, что проекты Зеленского будут поддержаны группой "За будущее", ориентирующейся на Игоря Коломойского. Поэтому президентский Офис обзавелся другой подпоркой - в лице депутатской группы "Доверие", которую недавно сколотили 17 нардепов-мажоритарщиков. Остается только догадываться, какие бонусы им за это обещаны.

14 января парламент окончательно принял законопроект Зеленского №2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства". Сия законодательная инициатива, предусматривающая выделение 2 млрд грн на дешевые кредиты для малого бизнеса, является громким пиар-ходом, но даже внутри фракции СН она не нашла полной поддержки. За проект проголосовал 261 нардеп, в том числе 230 "слуг народа", 16 членов группы "Доверие", четыре члена группы "За будущее", три нардепа из ОПЗЖ и восемь внефракционных.

15 января Верховная Рада окончательно приняла законопроект Зеленского №2314 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке". Как отмечают юристы, этот закон фактически нивелирует право на доступ к суду. Его поддержали 237 нардепов, в том числе только 217 "слуг народа", 14 членов группы "Доверие", два члена группы "За будущее" и четверо внефракционных.

Еще 2 сентября Зеленский объявил, что до 1 октября будет направлен в парламент и до 1 декабря принят законопроект о легализации игорного бизнеса. Во исполнение этого обещания правительство разработало законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". Но Верховная Рада 19 декабря его не поддержала. Вместо него на голосование был вынесен законопроект №2285-д "слуги народа" Александра Дубинского, однако этот проект получил только 213 голосов и был направлен на повторное первое чтение. И вот 16 января его таки приняли в первом чтении - 260 голосами, из которых 231 голос "слуг народа", 15 - группы "Доверие", девять - группы "За будущее" и пять - внефракционных нардепов.

Просто побоялись

Также еще 2 сентября Зеленский поручил новоназначенному Кабмину до 1 октября направить в Верховную Раду проект закона о Службе финансовых расследований, а парламенту - принять этот закон до 1 декабря. Не будем пересказывать все дальнейшие приключения этой идеи, упомянем лишь, чем все закончилось. 2 октября был принят в первом чтении разработанный "слугами народа" законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". Однако он испугал бизнес и был подвергнут настолько разгромной критике Главным юридическим управлением Аппарата Верховной Рады, что парламент был вынужден 17 января отклонить его. Таким образом, громкое обещание Зеленского обернулось громким пшиком.

Кроме того, Банковая побоялась настаивать на реализации обещания Зеленского о скорейшем введении рынка земли. Разработанный "слугами народа" законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" был принят в первом чтении 13 ноября. Профильный комитет доработал его и 28 декабря рекомендовал к принятию парламентом во втором чтении и в целом. 14 января нардепам была вручена таблица поправок, однако проект так и не был включен в повестку дня. Страх перед протестами "Батьківщини" и "Нацкорпуса" оказался сильнее страха, что обыватели узнают об этом страхе Зеленского.

Стоит отметить также бесславный конец законопроекта №2691 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры", разработанного главой фракции СН Давидом Арахамией и еще шестью "слугами народа". Смысл этой инициативы был в том, чтобы максимально облегчить турборежим парламента в интересах Банковой. 15 января регламентный комитет рекомендовал парламенту включить этот проект в повестку дня сессии и принять его за основу, однако в тот же день он был отозван. Объясняя это, Арахамия признал, что некоторые нормы проекта можно рассматривать как противоречащее Конституции ограничение прав народных депутатов. Похоже, он всерьез забоялся, что нардепы из других фракций добьются отмены этого закона через КСУ, - такая перспектива выглядела вполне вероятной ввиду того, как КСУ отбраковывает законопроекты Зеленского.

И это позволяет прогнозировать, что парламент все более будет выходить из-под контроля Банковой. Не исключено даже, что этот процесс пойдет в турборежиме.