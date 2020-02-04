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Поездка в Израиль: Почему начали говорить о тайных переговорах с Россией
18:33 17.01.2020 |
Хотя визит Владимира Зеленского на Форум памяти жертв Холокоста якобы и под вопросом, по нашей информации, шансы поездки президента в Израиль весьма высокие. Ведь именно там Зеленский может провести очередные переговоры с Путиным.
И вот, в Офисе президента задумались над вопросом - как будет выглядеть ситуация, когда президент России начнет рассказывать о "росте национализма в Украине" и другой протухший пропагандистский репертуар - а Зеленскому придется это молча слушать.
Попытка договориться с израильской стороной о выступлении Зеленского, похоже, завершилась провалом. И в воздухе запахло срывом визита. Тем более, что президент Польши Анджей Дуда уже отказался ехать на форум по аналогичной причине. Украинский лидер уже начал собираться в Давос, на Всемирный экономический форум. Впрочем, позже стало известно, что в Швейцарии Зеленского заменит "недоотставленный" премьер Гончарук...
По информации наших источников, конфликтную ситуацию с израильтянами таки удалось замять. Во-первых, в Давос вознамерился приехать Дональд Трамп, а в разгар импичмент-гейта встреча лидеров стран могла бы обернуться еще большим накалом отношений. Во-вторых же, у Зеленского, по нашим данным, на поездку гораздо более масштабные планы, чем просто участие в форуме. За кулисами мероприятия украинский президент должен провести непубличную встречу с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня которой - очередной непростой разговор относительно будущего Донбасса.
Логично, что в "тайном формате" лидерам стран гораздо удобнее и безопаснее достигать противоречивых договоренностей и определять следующие шаги. Ведь на решение Зеленского таким образом не будет давить гражданское общество, а активисты не будут пикетировать его Офис несколько часов подряд, требуя помнить про "красные линии". То есть, встретиться и договориться можно без угрозы для рейтинга.
Впрочем, чтобы достичь цели, встречу нужно провести в духе лучших шпионских триллеров. Ведь поездка Зеленского в Оман обернулась для президента целым скандальным сериалом. Далеко не один эксперт высказал мнение, что неожиданно рванув в далекую страну, украинский президент мог там провести тайную встречу с Владиславом Сурковым. Тем более, что в это же время в Омане приземлился борт кума путина Виктора Медведчука. Но в этом контексте форум - гораздо более удобная площадка для встречи, ведь при присутствии огромного количества значимых мировых фигур заметать следы гораздо проще.
Конечно, может показаться, что сейчас как для Зеленского, так и для Путина - не самый удобный момент для масштабной геополитической интриги. Поскольку процесс замены Конституции и имитации начала бурных реформ требует немало усилий от российской исполнительной вертикали. Впрочем, желание "поймать рыбку в мутной воде" сопровождало Владимира Путина всю жизнь. И предложения относительно Донбасса, которые Кремль может передать Банковой в Давосе, вероятно, были подготовлены много месяцев назад. А, возможно, еще и подкорректированы после недавних переговоров Путина с Меркель и Макроном, в которых наши европейские союзники могли пойти в украинском вопросе на компромисс с Кремлем. Поэтому расслабляться украинцам, пожалуй, не стоит.
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