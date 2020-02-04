Разведение продолжается. Заставят ли ВСУ отступить от Счастья и Широкино

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

После праздников на повестке дня появилась тема очередного разведения войск на линии фронта на Донбассе.

Даже несмотря на то, что предыдущий опыт разведения и создания демилитаризованных зон вряд ли можно назвать позитивным. Ведь он не выполнил главной задачи - не стал тем предохранителем от обстрелов мирного населения, как изначально планировалось.

Информации о переговорах делегаций в Минске немного, и она сильно перекручена. Однако кое-какие выводы сделать можно. Итак, по негласной договоренности отвод нашей группировки и оккупационных корпусов должен пройти в трех пунктах.

Под давлением ОБСЕ была принята следующая процедура: три возможных участка называют представители Украины, а шесть - Россия (чисто формально по три от ОРДО и ОРЛО). Причем вполне очевидно, что при нынешней ситуации разведение на любом участке значительно ухудшит наши позиции. Понимают это и россияне, поэтому предложения, мягко говоря, неадекватные.

Итак, из того, что известно сейчас. Предложения с нашей стороны - район железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово". Все в принципе логично и совершенно укладывается в логику решения гуманитарных проблем. И самое главное - минимальным образом скажется на стратегическом положении (ну, может, кроме Авдеевки, где позиции были отбиты у противника в результате кровавых боев 2017 г.).

Со стороны "республик" предложения совсем уж нездоровые. Осуществить разведение оккупанты предлагают в районе населенных пунктов: Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово". Отведение в Счастье означает сдачу стратегически важной ТЭЦ, Широкино - это приближение линии фронта к Мариуполю, а Рассадки - к Бахмуту. Причем, судя по неофициальной информации, россияне настаивают исключительно на разведении в районе населенных пунктов. И эта их позиция принципиальна.

С нашей стороны можно говорить о том, что контроль над тем же Широкино дался нам очень непросто, с достаточно большими человеческими жертвами. И мало того - стал медийной победой "Азова" и других добробатов. То есть разведение (а фактически сдача) Широкино автоматически будет означать новую волну крайнего недовольства гражданского общества. А если учесть, что в "Азове" образца 2015 г. воевало немало "идейных" бойцов, способных на активные силовые действия и ныне возглавляющих в большинстве своем отделения "Национального корпуса", то предсказать варианты развития ситуации внутри страны достаточно сложно.

Видимо, понимание этого есть и у нашей делегации, которая, понятное дело, находится в рамках политических договоренностей и напрямую зависит от воли президента. Так как по состоянию на полдень 17 января удалось согласовать только один участок разведения. Тут и к гадалке не ходи - с большой долей вероятности, это район вблизи КПВВ "Гнутово" (фактически с. Пищевик Волновахского р-на, одноименный населенный пункт находится южнее).

Стоит напомнить, что "Гнутово" является одним из трех пропускных пунктов на территории оккупированной Донецкой области и обеспечивает движение населения в направлении украинского Мариуполя. Ввиду отсутствия большого количества населенных пунктов в этой степной зоне линия фронта здесь находится достаточно близко, что подвергает гражданских серьезной опасности. Нередки случаи обстрела даже из стрелкового оружия, а уж противотанковые ракеты со стороны оккупированных территорий прилетают чуть ли не по расписанию. Все это вынуждает наших военных время от времени закрывать его.

Кстати, именно условное разведение здесь вполне может сработать на безопасность пересечения линии соприкосновения. Как показывает предыдущий опыт Станицы Луганской, боевики стараются не давать повод СМИ и миссии ОБСЕ обвинять их в проблемах с гражданским населением и поэтому перестают стрелять именно в районе КПВВ. Понятно, что чисто "на камеру", но факт остается фактом.

Следующий раунд встреч в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске намечен на 29 января. И тут предстоит огромная работа по отстаиванию интересов страны, которая, надеюсь, закончится как минимум небольшим общим ухудшением ситуации.

Наиболее неприемлемым выглядит именно Счастье и Широкино, все остальное в принципе обсуждаемо. В то же время, судя по постоянно нарастающим потерям нашей группировки, через две недели наши переговорные позиции могут значительно ухудшиться на фоне недовольства избирателей отсутствием прогресса в плане установления как минимум прочного режима прекращения огня. Вполне вероятно, понадобятся медийные перемоги, которыми вполне может быть представлено разведение на российских условиях.

Как оно будет в реальности, покажет только время, причем ближайшее. Ведь на усиление активности снайперов на фронте нашему командованию придется реагировать, хочет оно того или нет. Причем при Муженко ответ был один - ответные меры, в том числе и действия в прифронтовой зоне групп спецназа. Сейчас официально такие вещи запрещены на уровне Генштаба. В итоге без адекватного применения артиллерии ответить на подобные вызовы нереально. Пойдут ли на это наши генералы с большими погонами - огромный вопрос. А еще больший вопрос - поддержит ли в этом их президент.