Премьерская «радиопьеса» заставила украинцев забыть о недавних проколах президента

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

После появления в сети скандальных аудиозаписей якобы с совещания премьер-министра Алексей Гончарук сконцентрирован исключительно на сборе и предоставлении общественности доказательств своего уважения президенту Владимиру Зеленскому.

Сначала Алексей Валерьевич, слухи об отставке которого разлетелись по стране сразу же после обнародования скандальных записей, всячески отрицал, что писал заявление об отставке, но утром третьего дня неожиданно сообщил, что заявление об отставке таки написал, передав его президенту "с правом внесения в парламент". Такое решение Гончарук пояснил стремлением "забрать любые сомнения нашего уважения и доверия президенту". При этом Зеленского он назвал "образцом откровенности и порядочности", тактично опустив тему наличия или отсутствия у главы государства "тумана в голове" и "примитивных представлений" об экономике.

Дескать, в отставку Гончарук как бы и не подает, но за Зеленским оставляет право уволить его с должности в любой момент, как только у того возникнет подобное желание или сомнение в уважении и преданности премьера. Такой вот искренний и решительный шаг. Правда, у скептически настроенных украинцев тут же возникли сомнения в серьезности намерений Гончарука. Все дело в том, что по Конституции премьер-министра назначает и увольняет Верховная Рада и заявление об отставке нужно писать не президенту, а главе парламента Дмитрию Разумкову.

Правда, Гончарук все эти сомнения попытался развеять уже через несколько часов, когда, пусть и с опозданием, явился на час вопросов к правительству в Верховную Раду. Там он с трибуны парламента еще раз заверил президента в своем уважении и уточнил, что заявление написал в соответствии с требованиями Конституции - на имя спикера, но передал президенту, потому что именно президент как лидер "большой команды" вправе решать, кто на какой позиции должен работать, а не парламент, который, получается, для Гончарука на втором месте, чтобы там ни было написано в Конституции про парламентско-президентскую республику.

Получилось ли у Гончарука развеять сомнения в серьезности истории с заявлением об отставке? Похоже, не очень. Ведь за спиной премьера сразу же замаячила улыбающаяся тень главы Офиса президента Андрея Богдана, который в свое время успел полностью дискредитировать "фишку" команды Зе с заявлениями об отставке без числа. Их якобы должны были писать все члены команды, назначаемые на высокие должности, чтобы в случае недоверия или провалов у главы государства была возможность всех уволить без бюрократических проволочек.

О подобной практике Зеленский заявлял еще во время избирательной кампании, но в начале августа прошлого года в СМИ появилась информация, что Богдан подал в отставку, а одновременно с ней всплыла и копия самого заявления главы ОП, правда, с довольно странной формулировкой: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания". В конце концов вся история с заявлением Богдана оказалась довольно дурацкой шуткой, превратившей красивую "фишку" в откровенный фарс. Так что нет ничего удивительно, что ровно также выглядит и подача заявления Гончаруком, тем более что никто этого заявления не видел и что именно там написано - не знает. Да и подано это заявление было лишь тогда, когда Гончарук окончательно убедился, что в ближайшее время никто его отправлять в отставку не намерен.

Но есть у всей этой скандальной истории с записями и заявлением об отставке и другой аспект. "Пленки Гончарука" и последовавшие за ним политические игры настолько захватили внимание украинцев, что те тут же забыли обо всех куда более важных скандалах предыдущих дней. И о крушении "Боинга" в Иране, и о подозрительно долгом возвращении Зеленского из Омана, и о подозрениях в том, что в этом самом Омане президент вел какие-то тайные переговоры с россиянами, и о нелепых попытках украинской стороны отмолчаться, когда весь цивилизованный мир публично говорил о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой...

Еще бы, не каждый же день украинцы слышат, как премьер-министр в узком кругу рассуждает об умственных способностях президента. И хотя подлинность записей пока никто не подтвердил, но "радиопьеса" все равно оказалась крайне захватывающей.

Возможно, Зеленскому и есть из-за чего обижаться на Гончарука, но нельзя не признать, что скандал с премьером в некотором роде оказался очень кстати, заставив украинцев забыть о недавних проколах президента, увлекшись новым представлением. Тем временем украинская переговорная группа в Минске согласовывает новые зоны разведения войск на Донбассе, но из-за скандалов на Банковой и Грушевского, на это мало кто обращает внимание.