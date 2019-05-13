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Стремительный обвал курса доллара на межбанке захлебнулся
22:51 13.05.2019 |
13 мая безналичная валюта подешевела только на 3 копейки, и завершила торговлю в рамках 26,14-26,1650 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Хотя на протяжении дня котировки раскачивались в более широком диапазоне, и некоторые даже допускали движение в сторону 26,0 грн./$. Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук уточнил, что на максимуме курс доллара сегодня достигал 26,17 грн./$, а на минимуме спускался к 26,11 грн./$.
«Рынок был очень тонкий, торговали на небольших объемах. Даже небольшая сделка влияла на движение котировок», - объяснил Гриненко.
А директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной многое списал еще и на психологические ожидания по курсу. «Утренний ревальвационный тренд был продиктован ожиданиями преобладания предложения валюты над спросом в результате двойного объема обязательных валютных продаж за пятницу и рабочую субботу. Затем котировки развернулись, нащупав курсовое дно, оживившемуся у психологического индикатора 26,10 грн./$», - сказал он UBR.ua.
Национального банка с покупкой доллара на валютных торгах казначеи сегодня не видели. Потому и не критиковали. Повода для появления регулятора на торгах никто не нашел.
Межбанковские курсовые движения мало повлияли на наличный рынок. С самого утра банки опустили средний курс продажи доллара людям на 10 копеек - 26,30-26,45 грн./$. И в этом коридоре большинство банков проработало до конца дня:
* Пиреус Банк,
* ОТП Банк,
* Креди Агриколь Банк,
* Укрэксимбанк,
* Альфа-Банк,
* Приватбанк,
* Укрэксимбанк,
* Райффайзен Банк Аваль,
* Правэкс-Банк,
* Форвард Банк,
* Проминвестбанк и др.
Минимальная цена «американца» к вечеру была на уровне 26,23 грн./$ (Юнекс Банк), максимальная - 27,0 грн./$ (Мисто Банк).
Выкуп валюты у населения производился в рамках 25,85-26,25 грн./$.
Завтра на валютном рынке может представиться новая возможность для снижения курса доллара. Финансисты ждут увеличения валютных продаж.
«Думаю, межбанк будет открываться в рамках 26,12-26,17 грн./$. И объемы продаж на рынке могут расти. Бизнес будет активнее конвертировать выручку перед уплатой налогов до 20 мая, а иностранцы наверняка продолжат покупать гривневых гособлигации (позитивный момент, кстати, вижу в интересе к долгосрочным, 5-летним ОВГЗ). Может не в рекордных объемах, но все же», - отметил Юрий Гриненко.
На всякий случай широкий курсовой коридор на завтрашние валютные торги заложил Олег Куринной - 26,10-26,20 грн./$.
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