Паническая атака. Коломойский купил Зеленскому Савченко?

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Парадоксальным образом главным вопросом согласительного совета, прошедшего в этот понедельник, прогнозируемо стала дата инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, несмотря на то что большинство глав фракций и групп высказались на этот счет с показным равнодушием. Нам, дескать, все равно, 19 мая или 1 июня, лишь бы все было по закону.

Тем не менее заметную нотку истерии к теме будущей инаугурации внесли уже в начале согласительного совета, когда на заседание явились глава виртуального межфракционного объединения "За Зеленского" Виталий Куприй и до недавнего времени узница Лукьяновского СИЗО Надежда Савченко. Оба этих депутата, не дав спикеру Андрею Парубию закончить вступительное слово, начали наперебой выкрикивать без всяких микрофонов требование привести Зеленского к присяге как можно скорее, отложив все другие вопросы. Такая поспешность была объяснена необходимостью как можно быстрее освободить украинских заложников Путина. Дескать, чем быстрее Зеленский станет президентом, тем быстрее он договорится об их освобождении. Правда, слишком сильного впечатление эта парочка ни на спикера, ни на остальных присутствующих не произвела, и всеобщего желания как можно скорее привести к присяге нового президента среди присутствующих так и не появилось.

Все присутствующие на совете, естественно, высказали позиции своих фракций по вопросу даты инаугурации, но об интересах собственных фракций никто не забыл, привязав их и к вопросу инаугурации, и к вопросу возможного роспуска парламента.

Так, спикер Парубий, представляющий команду действующего президента и меньше всех заинтересованный в ускорении обретения полномочий Зеленским, дал понять, что пока не будет подписан закон о государственном языке, ни о какой дате инаугурации и речи быть не может. Сначала, мол, отклоните все проекты постановлений, мешающие подписанию языкового закона, а только потом, в конце недели, дата инаугурации.

В духе своего однопартийца высказался и лидер фракции "Народного фронта" Андрей Бурбак. Большая часть "фронтовиков" спешить с Зеленским явно не намерена, несмотря на откровенно прозеленскую позицию министра внутренних дел Арсена Авакова и его людей.

Свои интересы в первую очередь волнуют и представителей так называемой национал-демократической оппозиции. Так, Юлия Тимошенко, которая совсем недавно обещала "подставить Зеленскому плечо", от этого намерения явно не отказывается, вот только с возможным роспуском парламента сразу после инаугурации ее желание помогать новому президенту никак не согласуется. Юлия Владимировна вроде бы не против любой даты, но главное, по ее словам, - это начинать переговоры о создании новой коалиции и назначении нового правительства, что делать в случае досрочных парламентских выборов явно ни к чему.

К тому же у Тимошенко уже давно вынашивают идею изменения избирательного закона в части отмены мажоритарки и уменьшения проходного барьера, что тоже не согласуется с досрочными выборами этим летом. Таким образом, сколько бы Тимошенко не рассказывала о готовности проголосовать за любую дату инаугурации, давать Зеленскому возможность распустить Раду там явно не хотят, а потому, скорее всего, будут за инаугурацию уже после 27 мая.

Похожая позиция и у фракции "Самопоміч", где как бы тоже не против Зеленского и даже не против досрочных выборов, но только после внесения изменений в избирательные правила. В партии львовского мэра хотят ликвидации мажоритарки и открытых списков, а до этого говорить о выборах там не хотят.

Что же касается Олега Ляшко и его радикалов, то он сосредоточился на своей любимой теме "коммунального геноцида", запрета на продажу земли и "радикального повышения пенсий и зарплат", то есть своем обычном популизме. Он оставил себе возможности для маневра поддержать тех или этих, если ему это будет выгодно. Однако, учитывая теплые отношения Ляшко и Рината Ахметова, в число сторонников немедленной инаугурации его тоже не запишешь.

Кстати именно человек из группы Ахметова Вадим Новинский представлял на согласительном совете Оппоблок и о перспективах незамедлительной инаугурации высказался достаточно скептически, намекнув Зеленскому, что не нужно тут Верховной Раде ультиматумы ставить.

Не слишком лояльно к интересам Зеленского ведет себя и группа "Воля народа", чего не скажешь о группе "Возрождение", чей лидер и давний партнер Игоря Коломойского Виталий Хомутынник одним из немногих прямо призвал голосовать за инаугурацию 19 мая.

Таким образом, уже привычная картина, когда Верховная Рада нового президента не боится и все его хотелки воплощать в жизнь явно не намерена, сохраняется. Однако у это не значит, что тема даты инаугурации не будет раскручиваться в парламенте и дальше. Демарш Куприя-Савченко показал, что там, где нет большинства, Коломойский и Зеленский будут пытаться брать нахрапом. И появление "безбашенной Савченко" в числе активных сторонников Зеленского явное тому подтверждение. И не важно, заинтересовали ли отстаивать интересы "команды Зе" или это ее искренний порыв души, фигуры Надежды Викторовны в сессионном зале достаточно чтобы поднять вокруг вопроса даты инаугурации достаточный крик, который в случае подключения "1+1" и "возмущенной общественности" вполне может затмить в сознании людей все остальное. Так что борьба за инаугурацию только начинается.