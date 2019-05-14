Перетянуть электорат: Когда Тимошенко назовет Зеленского вторым Порошенко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Лидер "Батькивщины" активно нащупывает темы для мощного старта парламентской кампании своей политсилы. "Новый курс" не сработал, значит, следует искать другие пути.

Сегодня Юлия Тимошенко в жесткой для себя манере выступила на согласительном совете с новыми инициативами, призвав Зеленского воплотить их в жизнь.

"Я советую новому президенту создать Национальную комиссию по расследованию коррупционных уголовных преступлений старой власти. И сделать это "надгосударственным" органом, для того, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула Тимошенко во время согласительного совета. Напомним: ранее Юлия Владимировна уже выражала поддержку новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, в частности, говорила о необходимости замены руководства Генпрокуратуры, Минобороны, СБУ. Кроме того, Тимошенко призвала Верховную Раду не быть "гирей на крыльях" и дать новому президенту возможности для изменений. В том числе для формирования нового правительства. Еще тогда некоторые эксперты усомнились в искренности лидера "Батькивщины", ведь чем быстрее Зеленский получит всю полноту власти, тем выше его шансы наделать глупостей. И это сразу возьмут на вооружение все потенциальные участники будущих парламентских выборов. Сегодня Тимошенко заявлением про "надгосударственную" Нацкомиссию усилила сигнал.

Она, как очень опытный политик, прекрасно понимает, что такая комиссия будет незаконной, что в Украине и без того хватает органов, которые занимаются расследованием коррупционных дел и имеют возможность контактировать с зарубежными антикоррупционными структурами, обмениваться с ними информацией, получать ответы на свои запросы и так далее. Поэтому ее слова скорее напоминают политическую технологию, цель которой - упреки Зеленского в бездеятельности, медлительности или даже заговоре со старой властью. На этих обвинениях можно будет успешно сыграть во время предвыборной кампании.

"Уже и Христос воскрес, уже и 9 мая отпраздновали, а люди до сих пор не чувствуют продвижения в том направлении, за которое они голосовали", - говорит Тимошенко. Она настаивает на ускорении инаугурации Зеленского, но при этом отмечает: "Не важно, когда дадут булаву. Важна полная перезагрузка власти". При этом она напомнила: на текущий год запланированы рекордные валютные выплаты по внешнему долгу, в то же время, согласно прогнозам, рост экономики замедлился. Из этого она делает вывод, благоприятный для Зеленского лишь на первый взгляд: нужно сменить правительство. На самом деле, нынешнее правительство в межвыборный период остается островом стабильности: новоизбранного президента ожидает период турбулентности, связанный с кадровыми решениями по его линии, их проведением через парламент и реакцией на назначенцев со стороны общества и политической элиты. Парламент, в свою очередь, рискует превратиться в площадку для фрик-шоу и безудержного предвыборного популизма. Тем более, что без новой коалиции не будет и нового правительства.

Однако это, а также сложная процедура роспуска парламента, которая нуждается в законных основаниях (они прописаны в Конституции), консультациях с руководством Рады и фракций, в конце концов, требует времени для попытки создания новой коалиции - протестный электорат, который, в основном, и привел Зеленского к власти, мало интересует. Эта часть избирателей, а их очень много, хочет быстрых изменений, которые она связывает именно с "зеленым" президентом. И Тимошенко, похоже, обращается именно к этому электорату, ведь это и ее избиратель. И чем больше будет тех, кто разочаровался в новоизбранном президенте, тем больше будут расти шансы политсил, которые играют на протестном поле. Очевидно, на это и расчет.

Сам "слуга народа" пока избегает прямого общения с народом, отдав информационное пространство своим советникам, которые уже успели наговорить много такого, что против Зе-команды возьмут на вооружение другие участники предстоящих парламентских выборов. Один Игорь Коломойский со своими идеями чего стоит. Особенно кадровыми. Но и без него есть за что ухватиться критикам Зеленского: это и инициатива о всеобщем декларировании доходов, и откровенное отстранение от темы тарифов, и желание и впредь сотрудничать с МВФ, и прозрачные намеки на запуск рынка земли... Одним словом, аналитики в штабах политсил, претендующих на мандаты в следующей Раде, когда бы выборы ни состоялись - в октябре или в июле, в случае роспуска парламента - уже активно работают над поиском технологий, направленных на электорат, разочарованный в Зе-команде. И здесь, как ни парадоксально, выигрывает тот, кто будет сильнее проталкивать в массы тему кардинальных изменений уже сегодня.