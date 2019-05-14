"Хаос" - это слово, которым западные партнеры чаще всего характеризуют "Зе-команду".

Сергей Сидоренко / Европейская правда

"Возможен ли разворот при Зеленском? Нет, это почти нереально. Точнее, теперь уже невозможно". "Мы не видим оснований предполагать, что это произойдет. Все сигналы свидетельствуют о другом". "Пространства для разворота у него не осталось".

Это - типичные ответы западных, в том числе европейских дипломатов на вопрос об опасностях и рисках, которые несет смена президента Украины. Интересно, что до недавнего времени настроения дипломатов были совсем не такими оптимистичными, но последние три недели многое изменили. А многие собеседники убеждены, что к появлению такой определенности причастен сам Запад, избравший "стратегию объятий" в отношениях с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Беспрецедентное количество разговоров, встреч и даже международных визитов в Киев для того, чтобы поговорить с "Зе-президентом" - часть этой стратегии. А главное - то, что со сменой президента у Украины снова открылось окно возможностей для хоть какого-то, но прогресса в отношениях с Западом.

Одна беда: в "Зе-команде" до сих пор не хватает международников, способных воспользоваться этим окном.

Визит с бойкотом

Ночь после победных для Владимира Зеленского выборов побила все шаблоны не только по украинским, но и по мировым масштабам.

Разговоры с несколькими европейскими лидерами, а потом еще и неожиданный личный звонок Дональда Трампа - и все это тогда, когда избиркомы только начинали подсчитывать голоса!

"Европейская правда" подробно описала это в день после выборов и предположила, что шквал поздравлений будет продолжаться.

Так и произошло. Были звонки не только от Трампа и Макрона, но и от Меркель, Туска, Столтенберга, Мэй, Трюдо... Перечень всех, кто не ограничился традиционным письменным поздравлением, а лично позвонил Зеленскому еще до официального объявления его победы ЦИК, занял бы пару абзацев.

В Киев позвонил даже венгерский лидер Виктор Орбан, который в последние годы старательно избегал личных контактов с представителями украинской власти.

А дальше пришло время международных визитов западных чиновников.

Эту серию еще в апреле открыл глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. После майских праздников сюда прилетела его канадская коллега Христя Фриланд, а еще Киев посетил еврокомиссар Йоханнес Хан, ответственный за европейское соседство. Последний визит заслуживает отдельного внимания.

Еврокомиссар отказался встречаться с пока еще действующим президентом, хотя у обоих было время для встречи.

Этот демарш, похоже, стал болезненным для Банковой.

Чтобы продемонстрировать, что общеевропейского бойкота нет, в администрации президента даже организовали телефонный разговор Порошенко с президентом ЕК Жаном-Клодом Юнкером, хотя потребности в нем не было (они все равно увидятся 13 мая в Брюсселе).

Но история с Ханом - исключительная, она уходит корнями в давние неприязненные отношения между политиками. Еврокомиссар уже несколько лет как разочаровался в Порошенко, обвиняя того в системном нарушении обещаний, и как следствие, стал уделять гораздо меньше внимания Украине. Отношение Порошенко к Хану, к слову, было зеркальным (вот только проблемы от этой неприязни если и были, то не у Хана, а у Украины).

Но вернемся к будущему президенту и к беспрецедентному вниманию западных партнеров к нему.

"Химия" для Зеленского

В украинском фейсбуке (да и в обществе в целом) - особенно среди тех, кто голосовал против Зеленского во втором туре, - распространено мнение, что смена власти и приход "Зе-команды" могут нести угрозу российского реванша.

А вот западные дипломаты, даже те, кто не скрывал поддержки в адрес Порошенко, и близко не разделяют таких опасений. "Исходя из всего, что мы читали и непосредственно слышали, Украина с магистрального пути не сойдет", - заявил "Европейской правде" посол Канады Роман Ващук, отметив, что не видит опасности ни разворота от Запада, ни "отката" проведенных реформ (подробное интервью Ващука читайте на ЕвроПравде на днях).

Ващук представляет одну из тех стран, которые сейчас активно общаются с Зеленским.

Канадский премьер Джастин Трюдо лично звонил новоизбранному президенту через два дня после выборов, а глава МИД Канады Христя Фриланд на прошлой неделе приехала в Киев, чтобы познакомиться с ним "вживую". Ващук говорит, что встреча была нужна исключительно для того, чтобы наладить персональный контакт с "Зе" на будущее. Та же версия звучит от дипломатов из других страны, лидеры которых уже позвонили новоизбранному президенту.

Это объяснение имеет смысл. На английском есть даже такое понятие - "химия" (chemistry), когда речь идет об установлении личных дружеских отношений, в частности между политиками, симпатизирующими друг к другу.

Но не под запись немало собеседников "Европейской правды" признают: есть и другая причина.

Главная цель всех этих контактов, звонков, встреч - привязать Зеленского к Западу.

Один из дипломатов выразился очень точно: друзья и партнеры стараются "удержать Зе в объятиях". Речь идет о "объятиях" - потому что это действительно дружеские беседы, там звучат предложения о помощи и т.п. Но в то же время слово "удержать" или даже "зажать" тоже уместно, потому что каждая такая встреча оставляет все меньше шансов, что Зеленский выберет другой курс, чем тот, на который рассчитывают друзья Украина.

Западные партнеры убеждены, что их действия имеют эффект. "Разворот Украины? Это нереально. Теперь уже невозможно", - убеждал автора этих строк один из дипломатов из дружественной Украине страны.

Интересно также, что отношение к "Зе" менялось со временем. "Признаюсь, что перед первым туром я также поддался атмосфере опасности, охватившей украинское экспертной сообщество. Теперь понимаю, что многие страхи были ложными", - передал свои наблюдения другой дипломат.

Но не стоит думать, что Запад вообще не видит рисков - где там! Они есть. Просто главные риски - другие.

Хаос-команда

За последние 15-20 лет украинскую власть часто и регулярно упрекали из-за "разноголосицы" на международной арене. Каждый политик, оказываясь в Вашингтоне или Берлине, продвигал интересы своей группы влияния, а не всего государства. А еще украинские политики любили "экспортировать" в Европу и США внутренние украинские споры, пытаясь заручиться поддержкой западных друзей в борьбе с оппонентами.

После начала войны с Россией эта проблема угасла.

В последние годы, по крайней мере по принципиальным вопросам, президент, чиновники и члены их команд говорили за рубежом одним голосом, а старожилы в Брюсселе и Страсбурге отмечали, что впервые европейцы могут поддерживать всю Украину - а не решать конфликты между нашими партиями.

Теперь эта "идиллия" осталась в прошлом.

И речь идет не только о войне на уничтожение между командами действующего и следующего президента. Она также немало значит и заслуживает отдельного внимания, но ее начало на Западе по крайней мере могли предвидеть (хотя мало кто представлял себе ее масштабы).

Но еще большей неожиданностью стали уровень и масштаб несогласованности в команде победителя.

Кому верить? Зеленскому? Разумкову? Данилюку? Что делать, если их официальные заявления противоречат друг другу, а то, что они говорят на закрытых встречах, без прессы - отличается и от первого, и от второго? Расхождения есть даже по самым критическим вопросам, вроде роспуска парламента: западным партнерам приходилось слышать и о намерениях распустить Раду как можно скорее, и о том, что решение еще не принято, и о том, что Зеленский точно не будет этого делать, что бы там ни звучало публично.

"Хаос" - это слово, которым западные партнеры чаще всего характеризуют "Зе-команду".

Отдельной и очень важной проблемой стало то, что у Зеленского сих пор не определили ответственного за международную политику. Александр Данилюк, который ведет эту сферу сейчас, отмечает, что не намерен идти в МИД. Число других лиц в перечне претендентов на должность министра уже перевалило за десяток, но определенности в этом вопросе нет и в помине.

"Сейчас международная команда отсутствует", - признают в штабе "Зе".

"Неужели они не понимают, насколько это вредит им самим?" - комментируют этот факт в западном дипкорпусе. Похоже, это так - Зеленский и его близкое окружение действительно не понимают, насколько это срочный вопрос и как много они теряют из-за задержки.

Избрание нового президента открыло для Украины окно возможностей - но очень ненадолго.

Уже в первых числах июля нового президента ждут на конференции по вопросам реформ в Канаде, и это может стать первым крупным международным событием с его участием.

Далее, 8 июля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. А вскоре после саммита, как свидетельствуют источники "Европейской правды", в Киев должны приехать представители всех 29 стран-членов, чтобы провести здесь выездное заседание Североатлантического совета и заседание Комиссии Украина-НАТО. Да, оно должно пройти с участием президента. Да, Венгрия на это уже согласилась.

Согласитесь, выдающееся событие, и будет очень жаль, если его проведение поставят под сомнение из-за организационных вопросов. Проще говоря, из-за хаоса в "Зе-команде".

Время предотвратить этот сценарий еще есть, но с каждым днем ​​и неделей его остается все меньше.