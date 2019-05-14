Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения

Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.

Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Климкин отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - рассказал он.