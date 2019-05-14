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Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения
14:59 13.05.2019 |
Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.
Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".
Климкин отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.
"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - рассказал он.
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