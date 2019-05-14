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Для адептов теории «хуже не будет»: Средняя зарплата растет, украинцы богатеют. Что дальше?
13:33 13.05.2019 |
Долларовая средняя зарплата в Украине почти достигла исторического максимума. В чем особенность текущей ситуации?
Для адептов теории "хуже не будет".
В принципе, популярность такого тезиса в Украине очень удивительна. Ведь у нас за последние годы уже не раз бывало "хуже". И уверенность, что сейчас уже точно "хуже не будет", иррациональна до невозможности.
Но теперь о цифрах. Ниже - график средней зарплаты в Украине. Динамика. Сейчас средняя зарплата находится возле пиковых значений в истории Украины. Почти исторический максимум. Если динамика сохранится, в течении полугода мы получим исторический максимум по долларовой зарплате в Украине. Да-да, долларовой. А не в гривнах. И одновременно график показывает, как легко может "стать хуже". Собственно, уже два раза ставало. Резко хуже.
В чем особенность текущей ситуации? В естественности роста доходов, если можно так сказать.
Рост доходов до пика в 2007 году был вызван резким притоком иностранного капитала на фоне сумасшествия в мире. Дикий рост в мире, рост, прежде всего, в финансовом секторе, обусловил как резкий рост цен на сырьевые товары (в то время состояние Рината Ахметова оценивалось в $32 млрд, а не то, что жалкие цифры сейчас), так и приток капитала в Украину.
Банковские группы заходили, покупали украинские финансовые учреждения, которые "шо дурни" начинали кредитовать все, что движется. Как результат, экономика рванула вверх, рванули одновременно и зарплаты. Как ни крути, это был рост доходов в кредит. Кредит получал в основном частный сектор, но это не меняет сути.
И еще одна особенность - фиксированный курс. Ведь мы помним, что зарплата измеряется в американской валюте. И, когда приток капитала сменился оттоком, а курс рухнул, сказка закончилась. Депрессивную осень 2008 года помнят многие.
Второй пик - 2013 год. Те самые "славные времена Януковича", когда доходы продолжали расти. Хотя экономика перестала делать это еще в 2011 году.
Долларовые доходы. Вот это был настоящий рост в кредит. Но кредит уже брал не частный сектор, а государство.
Высокий уровень доходов граждан в долларах объяснялся фиксированным курсом валют. Пресловутая "гривна по 8". Для искусственного удержания этого курса Нацбанк потратил $40 млрд резервов. А государство набралось долгов.
Высокие пенсии в долг не могли существовать долго. Хоть и правда, для "простых украинцев" это было приятным моментом. Но все это было очень искусственно. Если вы одолжите у соседа тысячу долларов, у вас выйдет прекрасный месяц, который вы заходите продлить. Но если сосед видит, что вы пропиваете его деньги, он больше не одолжит вам. И ваш уровень жизни существенно упадет. И сосед тут уж точно не виноват.
Текущий рост доходов наиболее гармоничен. Он происходит на фоне ограниченного банковского кредитования, свободного курса валют и, главное, - при снижении долговой нагрузки государства.
За последние два года отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 60%. Но даже он прекратится, если будет разрушена макроэкономическая стабильность.
Тогда первым рухнет курс, а с ним и любой долларовый эквивалент зарплаты. Что любопытно, так это тот факт, что одним из основным драйвером текущего роста доходов стал безвизовый режим. У украинских работодателей появилась конкуренция с польскими, и они вынуждены были подымать зарплаты. И это, кстати, очень не нравится украинскому крупному бизнесу, который впервые в своей жизни столкнулся с дефицитом рабочей силы.
Ведь, скажем честно, если у вас заводы, ориентированные на экспорт, вам выгодно, чтобы страна оставалась бедной. Когда же уровень благосостояния растет, вы снижаете свой уровень конкурентоспособности.
В нормальной ситуации большой бизнес выигрывает от роста капитализации (активы становятся дороже по мере роста благосостояния страны). Но, если бизнесу начхать на капитализацию и главным является денежный поток, ситуации будет не нормальной, и олигархи могут активно ратовать за то, чтобы в стране все оставалось дешево (тарифы должны быть низкими), лишь бы это не приводило к росту затрат на сотрудников (зарплат).
И да, можно предположить, что текущий рост доходов искажен детенизацией. И просто выходом из тени. Но, во-первых, сам по себе этот процесс тоже позитивный, и он может лишь частично искажать картину, но не влияет на тренд. А во-вторых, вряд ли мы можем искренне говорить о том, что в Украине за последние пару лет прошла настоящая детенизация доходов. Увы, не прошла.
А напоследок стоит запомнить, что в Венесуэле недавно вдвое подняли минимальную зарплату. И теперь она составляет целых $8. Правда, хорошо там? Пример для подражания.
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