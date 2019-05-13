Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса

09:10 13.05.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Появление "зеленки" на линии соприкосновения на Донбассе ожидаемо привело к резкому усилению боевой активности. Причем в этом году тактика противника поменялась - от обстрелов из "кочующих" минометов и снайперской войны он перешел к ближним боям.

Дело в том, что общая ситуация за год проведения войсковой операции значительно изменилась - наша группировка взяла под контроль всю нейтральную полосу, которая образовалась после весны 2015 г., поэтому практически везде расстояние между опорными пунктами стало составлять от 20 до 100 м.

Наиболее непростая ситуация сложилась на приазовском направлении (условно от Докучаевска до Широкино). Тут практически полностью отсутствуют крупные населенные пункты, и поэтому опорные пункты расположены практически в степи на достаточно большом расстоянии друг от друга. И хотя территория заминирована, однако просочиться в ближайший тыл хорошо подготовленной диверсионной группе не составляет особого труда.

Именно по сценарию скрытного подхода и внезапного удара во фланг и произошли сразу несколько случаев за последнее время. Так произошло ночью 8 мая. Тогда в районе Павлополя вражеская группа диверсантов под прикрытием интенсивного огня из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковала опорный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады. Хотя противника удалось отбросить, в ходе боя несовместимые с жизнью ранения получил командир десантно-штурмового отделения старшина Владимир Коваль.

В том же районе несколькими часами позже почти такая же история повторилась у нашего опорного пункта у Лебединского. Здесь осколками от разрыва гранаты были ранены солдаты Владислав Перевитый и Николай Стадник.

На прошедшей неделе окончательно прояснилась судьба морского пехотинца из 35-й бригады, который пропал без вести 1 мая в районе Николаевки во время преследования диверсионной группы противника, которая пыталась под прикрытием тумана выйти в наш тыл.

Еще 5 мая появилась информация, озвученная СМИ, близкими к оккупационной администрации, из которой следовало, что тело нашего бойца находится в руках боевиков. И что якобы он был захвачен на поле боя раненным и умер во время оказания медицинской помощи. Так это было или просто это очередной трюк российской пропаганды, которая старательно лепит образ такого себе милосердного "защитника Донбасса", доподлинно неизвестно. Не до конца понятны и обстоятельства его гибели.

Тем не менее это сообщение было основанием начать переговоры через Международный Красный Крест, в результате которых 8 мая тело военнослужащего 137-го отдельного батальона Дениса Козьмы было передано в районе КППВ "Александровка".

Однако не стоит думать, что идет "игра в одни ворота" и несет потери только наша армия. Несмотря на общую информационную закрытость оккупированных территорий, последние месяцы пропагандисты с той стороны вынуждены признавать возросший уровень потерь своих вооруженных формирований.

Из относительно свежих примеров стоит отметить события 7 мая под Докучаевском, когда ответным ударом артиллерии разрешенных Минском калибром были буквально сровнены с землей несколько опорных пунктов противника. В результате потери противника оцениваются нашей разведкой как минимум в пять погибших, в том числе "комбат 5-й бригады" оккупантов россиянин Евгений Шабаев "Лунь".

Понятно, что его гибель скрыть было невозможно, поэтому она была представлена как "погиб, спасая раненых на передовой". Очевидно, что эта версия шита белыми нитками, так как сложно представить командира батальона, самостоятельно вывозящего раненных с "нуля". Гораздо ближе к реальности версия попадания мины в блиндаж, которую неофициально озвучивают наши военные. И да, совершенно случайно все это произошло в районе ответственности 35-й бригады морской пехоты, которая 1 мая понесла потери...

И еще одно. Возвращаясь с похорон своего командира, в дорожно-транспортной катастрофе на дороге между Макеевкой и Донецком погиб "замполит 5-й бригады" некто Кирилл Громлюк "Кипиш". Причем личность довольно медийно раскрученная. Так, он запомнился тем, что однажды, когда давал интервью пропагандистским СМИ, заявил, что если бы вместо Виктора Януковича Украиной управлял Александр Захарченко, то войны с Россией точно бы не было.

На фоне начала летней кампании с нашей стороны проходит зачистка прифронтовой территории. Так, 10 мая подразделения Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактические мероприятия в населенном пункте Станица Луганская. В результате отработки был задержан один человек, находившийся в розыске, еще двое причастных к пророссийским незаконным вооруженным формированиям доставлены в отделение полиции.

А чуть ранее, 9 мая, бойцы 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, выполняющие задачи в операции Объединенных сил, задержали женщину по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Во время проверки документов на блокпосту, расположенном в поселке Городище Луганской области, гвардейцы заметили подозрительную женщину. Проверив ее документы, было установлено, что 46-летняя жительница Стаханова Луганской области значится в розыскной базе как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям. Подозреваемую передали сотрудникам Национальной полиции.

Дальше будет суд, причем необходимо отметить, что в последнее время люди в судейских мантиях все чаще выносят конкретные приговоры боевикам. Так, 9 мая в Луганской области задержанный в марте сего года с оружием во время выполнения боевых задач вблизи села Крымское Новоайдарского района местный житель получил восемь лет лишения свободы. Прокуратуре удалось доказать, что обвиняемый добровольно в январе 2016 г. подписал контракт о прохождении военной службы в "4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР", за что получал денежное вознаграждение - 15 тыс. российских рублей ежемесячно.

В целом же можно говорить о том, что с установлением зеленого покрова и относительно устойчивой температуры стоит ожидать усиления боевых действий. Причем, судя по последним событиям, это может произойти буквально на любом участке противостояния. Так как практически везде активными действиями сторон созданы возможности для проведения как наступательных, так и оборонительных действий.
 

ПО РУБРИКАМ

12:01 Биржи АТР 13 мая закрылись в минусе на усилении напряженности в торговых отношениях США и КНР

11:26 Курсы валют по карточным операциям на 13.05.19

11:06 Mastercard инвестировала в британский финтехпроект Дубилета

10:48 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.05.19

10:45 Остатки средств на корсчетах банков 13.05.19

10:40 НБУ продал 11 мая банкам депозитные сертификаты на 9 млрд гривен

10:37 10 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $106,3 млн до $220,6 млн

10:34 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.05.19

09:31 Бензин А-95 в Киевской области продают по 27,69-31,99 гривни

09:27 НБУ констатирует снижение ставок по гривневым депозитам

09:23 Банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физлиц, - НБУ

09:16 Стоимость золота 13 мая снижается после роста в конце прошлой недели

08:58 Финансовый директор PayPal: время биткоина еще не наступило

08:47 Иена дорожает к доллару 13 мая на эскалации торговой напряженности

11.05 НБУ за неделю купил на межбанке $80 млн

• дальше…

08:42 Немецкий Bayer нанял юристов для проверки обвинений в адрес Monsanto

08:26 На Кубе вводят ограничения на покупку продуктов и средств гигиены

08:12 Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном

08:06 В Шри-Ланке из-за нападений на мусульман заблокированы соцсети

08:05 При нападении на роскошный отель в Пакистане погибли пять человек

07:59 Выборы президента Литвы. Все решится во втором туре

11.05 Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором

11.05 Лос-Анджелес хочет отказаться от автомобилей с ДВС к 2050 году

11.05 В Казахстане задерживают активистов и блокируют интернет. Что происходит?

11.05 США направляют в берегам Ирана систему Patriot и боевые корабли

11.05 Трамп поручил начать увеличение пошлин на экспорт из КНР на $300 млрд - торгпред США

10.05 В морском трибунале ООН отвергли обвинения РФ против украинских судов

10.05 США повышают пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд

10.05 Гуайдо высказался о возможности военной интервенции США в Венесуэле

10.05 Ультраправый президент Бразилии смягчил закон об оружии

• дальше…

11:50 В Украине в июне дважды будет по три выходных дня подряд

10.05 Повышены требования к качеству асфальта при строительстве автомагистралей

08.05 «Мост Кличко». Украинские архитекторы ответили на обвинения

08.05 В третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца

08.05 В Швейцарии обвинили Киев в незаконном использовании их проекта для «моста Кличко»

07.05 Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто

06.05 Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2019 г.

06.05 Обзор рынка новостроек Киева: апрель 2019 г.

02.05 В Украине изменились правила техосмотра автомобилей

02.05 Пеня за долги по коммуналке вводится с 1 мая

02.05 В Украине заработал перенос номера при смене оператора

26.04 Вагиф Алиев выкупит ТРЦ Ocean Plaza и объединит его с новым Ocean Mall

26.04 В Киеве начали работать инспекторы по парковке

26.04 В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

25.04 Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню

• дальше…

09:45 В интервью Коломойского начали появляться какие-то тревожные, раздраженные нотки

09:10 Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса

07:22 Зачем Зеленский создает совет пятерых

11.05 Как Коломойский поссорил Зеленского с Трампом еще до инаугурации

11.05 Союз ферросплавщиков. Зачем Коломойскому и Пинчуку НКРЭКУ

11.05 Кто из украинских звезд мухлюет с декларациями. Данные ГФС

10.05 В морском трибунале ООН отвергли обвинения РФ против украинских судов

10.05 По мнению Коломойского, новым главой Администрации Президента может стать Андрей Богдан

10.05 Коломойский пошел Кернесом против Бойко и Вилкула

08.05 Национал-большевик Коломойский: Почему Зеленскому придется рвать с олигархом

08.05 «Конструктивная шавка». Почему Коломойский презирает Зеленского

08.05 Шарий-стайл НАБУ. Зачем спикеру Парубию шьют «коррупционный заплыв»

08.05 Кабмин решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах в Ростовской области

08.05 Кабмин назначил главой Налоговой службы замминистра финансов Верланова

08.05 «Богдана» или «Зузана». Как в ВСУ будут решать проблему самоходной артиллерии

• дальше…

11:36 Илон Маск показал, как выглядят 60 спутников проекта Starlink в ракете Falcon 9

08:14 Хакеры взломали три антивирусные компании в США

11.05 Смартфон Huawei Y9 Prime 2019 получил дисплей без вырезов и отверстий и прячущуюся в корпусе фронтальную камеру

10.05 Представлен способ отслеживания курсора мыши с помощью HTML и CSS

10.05 Intel: ноутбуки с гибкими дисплеями появятся не раньше, чем через 2 года

10.05 Google разрешила покупать приложения Android за наличные

08.05 Самый «живой» искусственный интеллект — Google Duplex — переходит в онлайн

08.05 Google берёт контроль над обновлением ряда компонентов Android в свои руки

08.05 Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+

08.05 Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance

08.05 Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой

08.05 Представлена операционная система Android 10

07.05 9 лучших приложений Google Play. Объявлены победители Google Play Awards 2019

07.05 В Германии открылся первый электрический автобан

07.05 Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10

• дальше…

02.05 15 правил этикета при написании электронных писем

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно