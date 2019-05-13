Зеленое обострение. Где «гибриды» пытаются прорваться в тыл защитникам Донбасса

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Появление "зеленки" на линии соприкосновения на Донбассе ожидаемо привело к резкому усилению боевой активности. Причем в этом году тактика противника поменялась - от обстрелов из "кочующих" минометов и снайперской войны он перешел к ближним боям.

Дело в том, что общая ситуация за год проведения войсковой операции значительно изменилась - наша группировка взяла под контроль всю нейтральную полосу, которая образовалась после весны 2015 г., поэтому практически везде расстояние между опорными пунктами стало составлять от 20 до 100 м.

Наиболее непростая ситуация сложилась на приазовском направлении (условно от Докучаевска до Широкино). Тут практически полностью отсутствуют крупные населенные пункты, и поэтому опорные пункты расположены практически в степи на достаточно большом расстоянии друг от друга. И хотя территория заминирована, однако просочиться в ближайший тыл хорошо подготовленной диверсионной группе не составляет особого труда.

Именно по сценарию скрытного подхода и внезапного удара во фланг и произошли сразу несколько случаев за последнее время. Так произошло ночью 8 мая. Тогда в районе Павлополя вражеская группа диверсантов под прикрытием интенсивного огня из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковала опорный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады. Хотя противника удалось отбросить, в ходе боя несовместимые с жизнью ранения получил командир десантно-штурмового отделения старшина Владимир Коваль.

В том же районе несколькими часами позже почти такая же история повторилась у нашего опорного пункта у Лебединского. Здесь осколками от разрыва гранаты были ранены солдаты Владислав Перевитый и Николай Стадник.

На прошедшей неделе окончательно прояснилась судьба морского пехотинца из 35-й бригады, который пропал без вести 1 мая в районе Николаевки во время преследования диверсионной группы противника, которая пыталась под прикрытием тумана выйти в наш тыл.

Еще 5 мая появилась информация, озвученная СМИ, близкими к оккупационной администрации, из которой следовало, что тело нашего бойца находится в руках боевиков. И что якобы он был захвачен на поле боя раненным и умер во время оказания медицинской помощи. Так это было или просто это очередной трюк российской пропаганды, которая старательно лепит образ такого себе милосердного "защитника Донбасса", доподлинно неизвестно. Не до конца понятны и обстоятельства его гибели.

Тем не менее это сообщение было основанием начать переговоры через Международный Красный Крест, в результате которых 8 мая тело военнослужащего 137-го отдельного батальона Дениса Козьмы было передано в районе КППВ "Александровка".

Однако не стоит думать, что идет "игра в одни ворота" и несет потери только наша армия. Несмотря на общую информационную закрытость оккупированных территорий, последние месяцы пропагандисты с той стороны вынуждены признавать возросший уровень потерь своих вооруженных формирований.

Из относительно свежих примеров стоит отметить события 7 мая под Докучаевском, когда ответным ударом артиллерии разрешенных Минском калибром были буквально сровнены с землей несколько опорных пунктов противника. В результате потери противника оцениваются нашей разведкой как минимум в пять погибших, в том числе "комбат 5-й бригады" оккупантов россиянин Евгений Шабаев "Лунь".

Понятно, что его гибель скрыть было невозможно, поэтому она была представлена как "погиб, спасая раненых на передовой". Очевидно, что эта версия шита белыми нитками, так как сложно представить командира батальона, самостоятельно вывозящего раненных с "нуля". Гораздо ближе к реальности версия попадания мины в блиндаж, которую неофициально озвучивают наши военные. И да, совершенно случайно все это произошло в районе ответственности 35-й бригады морской пехоты, которая 1 мая понесла потери...

И еще одно. Возвращаясь с похорон своего командира, в дорожно-транспортной катастрофе на дороге между Макеевкой и Донецком погиб "замполит 5-й бригады" некто Кирилл Громлюк "Кипиш". Причем личность довольно медийно раскрученная. Так, он запомнился тем, что однажды, когда давал интервью пропагандистским СМИ, заявил, что если бы вместо Виктора Януковича Украиной управлял Александр Захарченко, то войны с Россией точно бы не было.

На фоне начала летней кампании с нашей стороны проходит зачистка прифронтовой территории. Так, 10 мая подразделения Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактические мероприятия в населенном пункте Станица Луганская. В результате отработки был задержан один человек, находившийся в розыске, еще двое причастных к пророссийским незаконным вооруженным формированиям доставлены в отделение полиции.

А чуть ранее, 9 мая, бойцы 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, выполняющие задачи в операции Объединенных сил, задержали женщину по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Во время проверки документов на блокпосту, расположенном в поселке Городище Луганской области, гвардейцы заметили подозрительную женщину. Проверив ее документы, было установлено, что 46-летняя жительница Стаханова Луганской области значится в розыскной базе как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям. Подозреваемую передали сотрудникам Национальной полиции.

Дальше будет суд, причем необходимо отметить, что в последнее время люди в судейских мантиях все чаще выносят конкретные приговоры боевикам. Так, 9 мая в Луганской области задержанный в марте сего года с оружием во время выполнения боевых задач вблизи села Крымское Новоайдарского района местный житель получил восемь лет лишения свободы. Прокуратуре удалось доказать, что обвиняемый добровольно в январе 2016 г. подписал контракт о прохождении военной службы в "4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР", за что получал денежное вознаграждение - 15 тыс. российских рублей ежемесячно.

В целом же можно говорить о том, что с установлением зеленого покрова и относительно устойчивой температуры стоит ожидать усиления боевых действий. Причем, судя по последним событиям, это может произойти буквально на любом участке противостояния. Так как практически везде активными действиями сторон созданы возможности для проведения как наступательных, так и оборонительных действий.