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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Проблемы с российской нефтью могут открыть для Украины новые возможности

07:44 13.05.2019 |

Нефть и безнин

 Сергей Куюн Директор ООО «Консалтинговая группа А-95» / DT.ua

Резкое ухудшение качества российской нефти привело к параличу нефтепровода "Дружба".

По разным оценкам, в трубах и резервуарах нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) накоплено от 3 до 5 млн т нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений (хлороформа, четыреххлористого углерода) - веществ, используемых для интенсификации добычи. При нагревании в процессе нефтепереработки хлорорганика агрессивно воздействует на оборудование, выводя его из строя.

Первым и пока единственным пострадавшим оказался Мозырский НПЗ, который оценивает убытки. Другие НПЗ, получающие нефть по "Дружбе", оперативно отказались принимать "грязное" сырье, что привело к остановке прокачек по огромной нефтетранспортной артерии.

Небывалый по масштабу инцидент вывел на поверхность массу версий о причинах и последствиях для нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтетранспортной отраслей.

Проблемы с российской нефтью могут открыть для Украины новые возможности


Хронология событий

19 апреля. Белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о 10-25-кратном превышении в российской нефти содержания хлорорганических соединений, вследствие чего вышло из строя оборудование на Мозырском НПЗ. Республика заявила о приостановке экспорта нефтепродуктов.

22 апреля. "Транснефть" признала отклонения в качестве нефти.

23 апреля. "Грязная" нефть достигла европейских НПЗ. Польские и немецкие НПЗ отказались принимать некачественную нефть.

24 апреля. Польский оператор "Дружбы" PERN S.A. остановил прокачку нефти по северной ветке "Дружбы".

25 апреля. Оператор украинского участка "Дружбы" "Укртранснафта" остановил прокачку.

26 апреля. В Минске прошло совещание нефтепроводных компаний, разработано техническое решение по возобновлению транзита. Виновником загрязнения назван частный терминал "Самаратранснефть-терминал", закачивающий в систему нефть малых нефтедобытчиков.

30 апреля. На совещании трубопроводных операторов в Будапеште разработан план возобновления транзита по южной ветке "Дружбы".

2 мая. В Беларусь начала поступать "чистая" нефть. "Укртранснафта" заявила о готовности возобновить транзит нефти.

8 мая. Северная ветка "Дружбы" парализована из-за невозможности вытеснить "грязную" нефть.

Решение не найдено. "Укртранснафта" начала вытеснение нефти с повышенным содержанием хлорорганики в свои резервуары в Бродах.

Из лесу, вестимо...

Кто и зачем испортил нефть? "Транснефть" диагностировала источник загрязнения быстро: виновником загрязнения назван частный терминал "Самаратранснефть-терминал", закачивающий в систему нефть самарских нефтедобытчиков. Через несколько дней после этого были арестованы четыре человека, имевших непосредственное отношение к закачке "грязной" нефти.

"Месторождения Урало-Поволжья были истощены уже в начале ХХІ ст. Современные технологии позволяют извлекать остаточные ресурсы. Но это если применять технологии с умом, а не ради получения сиюминутной прибыли, а дальше - трава не расти. Именно таким подходом, очевидно, руководствовалось федеральное Министерство энергетики России, когда своим приказом №228 от 5 мая 2012 г. сняло запрет на использование хлорорганических соединений, действующий с 2001 г.", - написал в Facebook Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI".

"На самарских месторождениях с парафинистой нефтью хлорорганика может дать приличную прибавку", - вторит украинскому эксперту Михаил Ходорковский, бывший совладелец и глава нефтяной компании "ЮКОС", эксплуатирующей эти месторождения. (В 2007 г. ЮКОС был поглощен госкомпанией "Роснефть", возглавляемой Игорем Сечиным.) Он полагает, что нефть с хлорорганикой могла попасть в магистральный нефтепровод либо по недосмотру, либо под давлением крупных ресурсовладельцев.

"На узле учета в Самаре (маленьком и сельском) могут прозевать заход нефти с большой долей примесей, а могут принять умышленно, ибо спорить с сечинскими себе дороже. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему", - написал Ходорковский в Facebook.

Как вышло, что "зараженным" оказался столь большой объем нефти? "Анализы нефти в нефтепроводе производят далеко не каждый день, да и хлорорганика не входит в перечень параметров, обязательных к исследованиям, в отличие от серы, влаги и плотности", - объясняет специалист компании "Укртранснафта" в режиме офф-рекордс. По его словам, увеличение содержания хлорорганики было выявлено лишь после сбоев в работе установки каталитического крекинга на Мозырском НПЗ. При этом на втором НПЗ в Новополоцке "грязную" нефть успели отловить в заводских резервуарах, в переработку она не пошла. Впоследствии отобранные на разных участках белорусской "Дружбы" пробы показали превышение нормы по хлорорганике в десятки раз. В целом ситуация весьма странная, учитывая, что проблемы с "хлором" в российской нефти не новы и появляются периодически, хоть и не с такими превышениями.

Это событие, а также ряд других вызвали волну конспирологии, что, надо признать, имело под собой почву. Обнаружение некачественной нефти и экстренное сокращение переработки в Беларуси, что в свою очередь привело к остановке экспорта нефтепродуктов в Украину, произошло на фоне неугасающего конфликта между Минском и Москвой.

Споры вспыхивали и раньше, но быстро решались, тогда как нынешний длится уже более полугода. В прошлом году Россия на 25% обрезала поставки нефти в Беларусь и запретила экспорт нефтепродуктов в "союзную" республику. Кроме того, РФ продолжает вводить прямые и косвенные санкции на белорусскую продовольственную и промышленную продукцию, что болезненно бьет по бюджету сябров.

"Хлор" появился в повестке дня сразу после заявления Александра Лукашенко о необходимости повысить тарифы на прокачку российской нефти и начать ремонт белорусского участка "Дружбы", что резко снизило бы пропускную способность основной экспортной магистрали.

Но тема конспирологии быстро исчезает, если понять масштаб проблемы. Россия оказалась под куда большим ударом, чем Беларусь. Принимать российскую нефть - главный экспортный товар РФ - отказались Германия, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Выяснилось, что "грязная" нефть пошла и на экспортный терминал в Усть-Луге, откуда сырье получают крупнейшие мировые нефтетрейдеры - Vitol и Glencore, которые успели вывезти несколько танкеров нефти с хлорорганикой.

На данный момент никто не берется озвучивать, во сколько обойдется России апрельский инцидент. "Это отразится на скидке, а значит, на доходах всех компаний", - считает М.Ходорковский, утверждая, что репутации российской нефти нанесен серьезный удар. Очевидно, будут и прямые затраты для решения проблемы ликвидации огромной пробки, закупорившей обе ветки "Дружбы". Например, белорусы уже оценили свои убытки от остановки экспорта нефтепродуктов в 100 млн долл. В свою очередь не видно ни единой выгоды, которую бы получили россияне. Конечно, если не считать тех россиян, кто продал хлорорганику по цене нефти на узле учета в Самаре.

Нет хлора без добра

Украина оказалась в эпицентре описанных событий. По имеющимся данным, на украинском участке "Дружбы" сосредоточено около 450 тыс. т нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Алгоритм выхода из кризиса был разработан в ходе совещаний в Минске и Будапеште.

Вкратце план таков: "грязная" нефть будет выдавлена "чистой" из трубы в хранилища, после чего "хлористая" нефть будет домешиваться в транзитный поток с сохранением предельных параметров по доле хлорорганики. На первом этапе предстоит освободить одну нитку "Дружбы", содержащей около 110 тыс. т нефти, что позволит возобновить транзит. Затем нефть будет заменена во второй нитке. По оценкам специалистов "Укртранснафты", выполнить программу можно за 3-
4 месяца.

Необходимо отметить, что "украинские" проблемы далеко не самые большие. Например, в Польше застряло около 1 млн т сырья с хлорорганикой. В отличие от Украины, по состоянию на 8 мая выход найден не был. Нефть оказалась в тупике: польские и немецкие НПЗ принимать это сырье не хотят, порт в Гданьске загружен приемкой нефти с моря (в том числе и для восполнения выпавших российских объемов), а вернуть сырье назад не позволяет таможенное законодательство России.

На данный момент "Укртранснафта" ведет переговоры с "Транснефтью" о размере компенсации затрат на реализацию первоочередных мероприятий по ликвидации кризиса, в дальнейшем предстоит обсуждение компенсаций за очевидные изменения в режиме работы нефтепровода.

"Они ("Транснефть". - С.К.) понимают и признают, что они являются источником проблемы. Это закреплено протоколами в Минске и Будапеште. Мы хотим формализовать ответственность "Транснефти" и закрепить положение о том, что некондиционная нефть будет ими забрана", - сообщил источник в руководстве "Укртранснафты".

"Россияне остро заинтересованы как можно скорее решить проблему, поскольку каждый день проволочки несет дополнительные потери, - продолжает собеседник в "Укртранснафте". - Наш интерес также очевиден, мы хотим как можно скорее вернуть транзитный и, соответственно, денежный поток".

Для "Укртранснафты" крайне важно оперативно и профессионально решить проблему на своем участке и с другой, стратегической, точки зрения. Получатели нефти по "Дружбе" имеют альтернативные маршруты ее поставок, в частности, через хорватский порт Омишаль на Адриатическом побережье. Любая проблема на "Дружбе" добавляет козырей конкурирующим маршрутам. Как и в транзите газа, от Украины ждут ошибки, но не на Востоке, а на Западе.

"Мы сейчас можем встать в позу, ввязаться с "Транснефтью" в разбирательства и суды. Но для нас это будет остановка не на месяц или год, пока идет суд, это будет остановка навсегда, мы никому не будем нужны", - говорит топ-менеджер "Укртранснафты".

Этот процесс и так прогрессирует: за последние десять лет транзит по южной ветке "Дружбы" снизился с 17,5 млн т до 13,5 млн. Проблема не только в качестве нефти, но и в постепенном выполнении странами ЕС директивы о построении диверсифицированной системы обеспечения нефтью и нефтепродуктами, когда доля одного источника не должна превышать 30%.

* * *

Апрельский кризис показал ряд важных аспектов и, возможно, открыл для Украины некоторые перспективы. Во-первых, обратим внимание на действия европейских получателей российской нефти. Они спокойно проходят этот кризис, вскрыв свои нефтяные резервы. В Украине уже восемь лет ведут обсуждение законопроекта о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, и неизвестно, когда документ попадет в парламент и будет проголосован. Та же "Укртранснафта" и НАК "Нафтогаз Украины" в целом могли бы стать локомотивом этого процесса, имея базовую инфраструктуру.

Во-вторых, белорусы снова задумались о необходимости альтернативных поставок нефти. В 2024 г. российская нефть для них будет поставляться на рыночных условиях, и у альтернативы появляется шанс. Украинский маршрут с подъемом нефти в Южном/Одессе до Бродов и далее в Мозырь готов к работе в любой момент. Все предложения у белорусов есть, говорят в "Укртранснафте".

В-третьих, хромающее качество российской нефти и европейские директивы добавляют привлекательности поставкам нефти по маршруту Одесса-Броды и далее по "Дружбе" в Европу. Это может быть азербайджанское, иранское и казахстанское сырье, которое сегодня "поднимается" в Центральную Европу с побережья Адриатического и Средиземного морей.

Но все эти перспективы требуют уверенности в украинском маршруте, который за последние 15 лет такой репутации не создал. Апрельский кризис станет хорошим тестом на гибкость и профессионализм.
 

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