Зачем Зеленский создает совет пятерых

Игорь ПЕТРЕНКО / Деловая столица

Александр Данилюк озвучил план работы команды Зеленского. Главная задача самого Данилюка - войти в новый высший орган власти при Зеленском - совет пятерых, имеющих право вето на все и всех.

Итак, чего ждать от Зеленского (по версии Данилюка).

1. Будут отменены последние кадровые указы Порошенко (частично будет сделано).

2. Будет внесен ряд законов по усилению роли НАБУ и уменьшению сроков полномочий руководителя САП, а также представление на увольнение генпрокурора и председателя СБУ (слабо верится, что Рада на это пойдет).

3. Будет ликвидирована налоговая полиция (она и так ликвидирована, а раздел ГФС на таможню и налоговую уже начался и в налоговой даже есть новый руководитель). Симптоматично, что Данилюк ни слова не говорит о таможне и реформах в ней. Ведь именно там самые большие нарекания и проблемы.

4. Будет внесен в Раду закон о службах финансовых расследований, которая будет наделена полномочиями по расследованию экономических преступлений в СБУ и МВД. (Главный вопрос не сам закон, а кто возглавит ФРС).

5. При Зеленском будет создан совет пятерых, которые и будут решать консенсусно все глобальные вопросы (прежде всего кадровые). (Такая модель продержится не дольше нескольких месяцев, а потом либо будет ликвидирована или со скандалом про "любих друзів" оттуда выйдет кто-то из членов этой группы и начнет кричать об измене принципов).