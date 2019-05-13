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Зачем Зеленский создает совет пятерых
07:22 13.05.2019 |
Александр Данилюк озвучил план работы команды Зеленского. Главная задача самого Данилюка - войти в новый высший орган власти при Зеленском - совет пятерых, имеющих право вето на все и всех.
Итак, чего ждать от Зеленского (по версии Данилюка).
1. Будут отменены последние кадровые указы Порошенко (частично будет сделано).
2. Будет внесен ряд законов по усилению роли НАБУ и уменьшению сроков полномочий руководителя САП, а также представление на увольнение генпрокурора и председателя СБУ (слабо верится, что Рада на это пойдет).
3. Будет ликвидирована налоговая полиция (она и так ликвидирована, а раздел ГФС на таможню и налоговую уже начался и в налоговой даже есть новый руководитель). Симптоматично, что Данилюк ни слова не говорит о таможне и реформах в ней. Ведь именно там самые большие нарекания и проблемы.
4. Будет внесен в Раду закон о службах финансовых расследований, которая будет наделена полномочиями по расследованию экономических преступлений в СБУ и МВД. (Главный вопрос не сам закон, а кто возглавит ФРС).
5. При Зеленском будет создан совет пятерых, которые и будут решать консенсусно все глобальные вопросы (прежде всего кадровые). (Такая модель продержится не дольше нескольких месяцев, а потом либо будет ликвидирована или со скандалом про "любих друзів" оттуда выйдет кто-то из членов этой группы и начнет кричать об измене принципов).
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