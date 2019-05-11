Союз ферросплавщиков. Зачем Коломойскому и Пинчуку НКРЭКУ

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

В интересах стоящих за избранным президентом олигархов - оттянуть запуск в Украине свободного рынка электроэнергии. Сделать они это могут через кадровые назначения. Но результатом может стать серьезное обострение отношений с ЕС.

Европа ждет открытия рынка

На 1 июля этого года назначен запуск в Украине нового рынка электроэнергии, работа которого будет построена на директивах Евросоюза и нормах Третьего энергопакета ЕС. Доноры и кредиторы нашей страны - страны ЕС, международные финансовые организации, а также Агентство США по международному развитию, - настаивают на том, чтобы Украина не откладывая ускорила и улучшила работу по реформированию рынка электроэнергии. Напомним, что соответствующее обязательство правительство взяло два года тому назад.

Теперь то, с какими препятствиями сталкивается открытие украинского рынка электроэнергии, вызывает у западных партнеров серьезное беспокойство. Американское издание Politico по этому поводу пишет: "В письме к украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману от 17 апреля подписанты поделились опасениями относительно выполнения закона ("О рынке электрической энергии"). Закон, принятый в 2017 г., имеет целью внедрить конкурентный рынок электроэнергии с 1 июля 2019 г. Однако всего за два месяца до конечного срока, много важных операционных деталей остаются не проясненными". Это письмо подписали глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, директор Европейского Энергетического Сообщества Янес Копач, глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик де Отряд, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и директор миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

По информации журнала, в письме присутствует призыв к Министерству энергетики и НКРЭКУ "как можно быстрее созвать заседание координационного центра, чтобы критически пересмотреть состояние внедрения новой рыночной модели, определить ключевые препятствия и обязать ответственных их решить".

Очень многие европейские представители также предупреждали украинские власти, что отсрочка запуска рынка электроэнергии негативно повлияет на отношения с ЕС и выполнение плана Украины по Ассоциации с ЕС, а также ухудшит инвестиционную привлекательность нашей страны. Проще говоря, покажет Украину как ненадежного и непредсказуемого партнера. Наконец, своевременный запуск свободного рынка электричества прямо связан с получением Украиной макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 г.

Как подчеркивают эксперты международных организаций, ситуация в Украине (где есть несколько основных поставщиков электричества) принципиально не отличается от ситуации в других странах Европы. Например, Франции, в которой контролирующая все АЭС госкомпания производит 70% электроэнергии. Но чтобы рынок работал справедливо, там есть Антимонопольный комитет и регулятор. И практика показывает: наибольший объем внутренних и внешних инвестиций идет туда, где есть открытый рынок.

22 апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии в Украине и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по его внедрению.

На грани срыва

Оператор системы передачи (ГП "НЭК "Укрэнерго") и оператор рынка (ГП "Энергорынок") в рамках подготовки к запуску открытого рынка электроэнергии уже начали проводить тестовые операции по купле-продаже электрической энергии. Однако неожиданно запуск открытого рынка оказался под угрозой из-за неопределенности с новым главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По данным источников "ДС", нынешний глава НКРЭКУ, Оксана Кривенко, уже написала заявление об отставке. Она возглавляла комиссию с июня 2018 г. и вроде как намерена оставить должность после инаугурации Владимира Зеленского.

В числе возможных претендентов на данный пост называют члена команды новоизбранного президента Владимира Зеленского по направлению энергетики, ЖКХ и антимонопольному регулированию Андрея Геруса. Он известен не только как бывший член НКРЭКУ, но и как последовательный противник схемы "Роттердам+" (согласно ей уголь, добытый в Украине для нужд ТЭС, учитывается в цене тарифа на электроэнергию по завышенной стоимости).

По собственной информации "ДС", вторая кандидатура на должность главы НКРЭКУ - народный депутат от БПП Ольга Белькова. Украинские СМИ не раз называли ее "лоббистом Пинчука в Раде" и рассказывали о том, что она также продвигает интересы Пинчука в Вашингтоне, где часто бывает.

Впрочем, для энергетической реформы принципиальной разницы нет: и Герус, и Белькова - это люди, которые постараются оттянуть вступление в силу свободного рынка электроэнергии в Украине.

Понять, кому это выгодно, довольно просто. Открытие рынка электроэнергии повлечет рост цен на нем. От этого выиграют производители, и прежде всего - ДТЭК Рината Ахметова. И наоборот: промышленный (прежде всего - ферросплавный) бизнес таких крупных бизнесменов, как Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, требует большого количества дешевой электроэнергии. А значит, его прибыльность снизится ровно настолько, насколько подорожает электричество. Не случайно, наверное, информированные источники связывают Геруса - с Коломойским, а Белькову - с Пинчуком.

Тут даже неважно, кто в итоге при новом президенте получит контроль над НКРЭКУ - Коломойский, или Пинчук, или они оба. Важно то, что они предпримут все усилия, чтобы отложить запланированный на 1 июля запуск свободного рынка электроэнергии.

Недореформировали

В рамках реформы рынка электроэнергии, вместо привычного госпредприятия "Энергорынок" должна появиться новая компания "Оператор рынка", на которую и будут возложены операторские функции. Элементом общей системы также должно стать ГП "Гарантированный покупатель".

Такая модель разрушит нынешнюю систему, когда вся электроэнергия, генерируемая в системе, продается ГП "Энергорынок", а уже затем обезличенно реализуется конечному потребителю. В нынешней системе "Энергорынок" - это энергетический "котел", в который сливаются все платежи за электроэнергию и затем распределяются между генерацией и оператором магистральных сетей - "НЭК "Укрэнерго".

В противовес этому модель открытого рынка предусматривает, что каждый потребитель сам сможет выбирать поставщика. Эту модель, собственно, и сформировала НКРЭКУ, которая разработала и утвердила основные нормативные документы, регулирующие правила рынка, системы передачи и распределения электроэнергии, порядок распределения платы и механизм коммерческого учета.

Сегодня мы видим, что ДТЭК Рината Ахметова уже заявила о готовности к переходу на рыночные механизмы. С другой стороны, новый глава НКРЭКУ может (при желании) заявить, что полноценной трейдерской сети в Украине пока нет, и в таком случае основная нагрузка по закупке профицита энергетического баланса ляжет на ГП "Гарантированный покупатель". Это может стать предлогом для того, чтобы отложить запуск открытого рынка. Достаточно вспомнить, что Андрей Герус, который в неясном статусе принял участие в заседании совета оптового рынка электроэнергии 23 апреля, заявил там, что запуск рынка электроэнергии должен быть отложен на год из-за перекрестного субсидирования и наличия долгов.

Конечно, пока нельзя сказать, по какому именно сценарию будут развиваться события. Нам остается лишь констатировать, что корпоративные интересы крупных бизнесменов могут стать не только "тормозом" реформ, но и поводом для ухудшения отношений с Евросоюзом и США. А уж в этом случае сразу проснутся лоббисты российских интересов - например, желающие импортировать электроэнергию из РФ. А Юрий Бойко сразу напомнит, что в Москве ему Дмитрий Медведев с Алексеем Миллером предлагали поставлять Украине российский газ со скидкой - в обмен на контроль над украинской ГТС.