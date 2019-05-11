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Доллар пробил новый психологический минимум на вялых торгах 10 мая
22:17 10.05.2019 |
Доллар пробил новый психологический минимум в межпраздничный период: 10 мая его безналичный курс потерял 5,5 копеек, и остановился вечером в рамках 26,17-26,195 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. На протяжении дня котировки находились выше и двигались на малоликвидном рынке. Финансисты отмечали небольшой объем торгов.
«Межбанк открылся в рамках 26,24-26,28 грн./$, после чего пошло снижение и рынок вышел на уровень 26,21-26,23 грн./$. После проявления на торгах большего числа участников валютное предложение подросло и котировки оказались на уровне 26,17-26,19 грн./$. Немного скорректировались вверх во второй половине дня», - рассказала о ходе событий директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Вялую торговлю объясняли небольшим количеством компаний-участников в межпраздничный период.
«Главным фактором влияния на сегодняшнюю активность рынка и курсовую динамику стал завтрашний рабочий день для бизнеса и выходной для межбанка. Что и определило ситуативные интересы основных игроков, с итоговым перевесом в пользу валютного предложения», - подтвердил Куринной.
Просадка на межбанке позволила финансистам на 5 копеек опустить средний наличный курс доллара - до 26,40-26,55 грн./$. Минимальная стоимость оказалась на уровне 26,33 грн./$, а максимальная - на 27,0 грн./$. Выкуп валюту у населения производился в рамках 25,50-26,40 грн./$
На выходных финансисты не ждут значительных курсовых движений. Завтра межбанк не работает, несмотря рабочий день в Украине (отрабатываем выходной 30 апреля). Ближайшие межбанковские торги пройдут в понедельник, 13 мая. По прогнозу Олега Куринного, они могут происходить в рамках 26,20-26,30 грн./$.
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