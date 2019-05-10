В морском трибунале ООН отвергли обвинения РФ против украинских судов

Решение Международного трибунала ООН по морскому праву о введении временных мер против России по делу о нападении на украинские суда и экипаж в районе Керченского пролива ожидается ориентировочно 25 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом по итогам слушаний в трибунале в пятницу сообщил председательствующий на заседании.

В рамках поданной жалобы Украина требует применить временные меры в отношении РФ с целью освобождения украинских военных и кораблей.

В пятницу в Гамбурге, где расположен морской трибунал ООН, состоялись первые слушания по делу. Заседание продолжалось три часа. Россия от участия в слушаниях отказалась.

В Международном трибунале ООН по морскому праву отрицают утверждения России о якобы провокационном поведении украинских судов в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Об этом заявил адвокат Джонатан Гимблет во время слушаний по делу о захвате украинских моряков Россией в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге.

Гимблет отверг российские обвинения, что украинские корабли якобы "тайно вторглись" в российские территориальные воды. Он отметил, что ранее украинские суда уже проходили Керченский пролив и все проходило без инцидентов.

"За два месяца до того другие украинские суда проходили по аналогичному маршруту - из украинской Одессы в украинский Бердянск", - отметил Гимблет, продемонстрировав карту маршрута.

Отдельно он возразил против того, что на борту бронекатера "Никополь" якобы обнаружили документы, согласно которым украинские экипажи получили приказ скрытно пройти через Керченский пролив.

Кроме того, Гимблет опроверг российское обвинения в "провокационных действиях" украинских судов, что якобы "Никополь" и "Бердянск" были в состоянии боевой готовности и угрожали российским судам.

"Предположение, что эти два маленьких и легковооружённых катера могли представлять угрозу... не вызывает доверия", - сказал Гимблет.

Адвокат также указал на то, что РФ сама перекрыла Керченский пролив, разместив там танкер.

"Даже если бы эти обвинения были правдивыми, а это не так, факты свидетельствуют о четком нарушении Россией Конвенции (ООН по морскому праву)", - добавил адвокат.

Речь Украины в морском трибунале ООН по делу пленных моряков

"Европейская правда" опубликовала перевод речи, прозвучавшей в Гамбурге, на заседании постоянно действующего Трибунала ООН по морскому праву, на открытом слушании жалобы о нападении РФ на украинские военные корабли и задержание 24 моряков.

С речью выступила агент Украины, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Публикуется с незначительными сокращениями.

Как известно, Россия решила игнорировать слушания, хотя это не снимает с нее обязательств выполнять решения Трибунала.

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Господин президент, члены Трибунала, для меня честь выступать перед этим Трибуналом, представляя Украину.

В зале судебных заседаний вместе со мной присутствует вице-адмирал Андрей Тарасов, заместитель командующего и начальник штаба Военно-морских сил Украины... и Николай Полозов (российский адвокат пленных украинских моряков. - ЕП).

Спор между сторонами касается незаконного захвата и задержания Российской Федерацией 25 ноября 2018 года украинских военных кораблей "Бердянск" и "Никополь", а также военно-морского судна "Яны Капу" в Черном море. Задержаны были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей.

В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву. Украина инициировала арбитражное производство, чтобы получить правовую защиту от этих нарушений.

Сегодня мы просим Трибунал применить временные меры, учитывая неотложный характер ситуации.

Украинские военно-морские суда продолжают удерживаться Россией уже шесть месяцев. В отношении членов экипажей судов проводится расследование, они содержатся в тюрьме "Лефортово" в Москве. Это:

- капитан второго ранга Денис Гриценко

- капитан третьего ранга Владимир Лисовый

- капитан-лейтенант Сергей Попов

- старшие лейтенанты Андрей Драч, Богдан Небылыця и Василий Сорока

- лейтенант Роман Мокряк

- главные корабельные старшины Юрий Будзило и Андрей Шевченко

- офицеры Олег Мельничук, Владислав Костышин и Сергей Чулиба

- старшие матросы Андрей Артеменко, Виктор Безпальченко, Юрий Безъязычный, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Михаил Власюк, Владимир Варимез, Вячеслав Зинченко

- матросы Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Евгений Семидоцкий и Сергей Цыбизов.

Эти военнослужащие преследуются за совершение уголовного преступления - незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Их задержание дважды продлевалось российскими судами, во второй раз это произошло три недели назад, через два дня после того, как Украина подала на рассмотрение этого Трибунала запрос о применении временных мер.

Это - еще один пример последовательного неуважения Россией международного права.

Украина безотлагательно после задержания направила все свои усилия на разрешение этой ситуации. Мы дали России все возможности для решения спора дипломатическими средствами. Мы работали на многих международных площадках, чтобы заставить Россию соблюдать свои международно-правовые обязательства, но не смогли достичь положительного результата, несмотря на несколько месяцев изнурительной работы.

Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как перейти к судебным процедурам.

Россия проигнорировала не только запросы Украины, но и многочисленные призывы международного сообщества, настаивая, что ее действия оправданы ее национальным законодательством и Конвенцией ООН по морскому праву. А теперь Россия пытается избежать анализа своих противоправных деяний этим Трибуналом, представив их как военную деятельность, которая может быть исключена из процедур разрешения споров в соответствии с Конвенцией - хотя до этого настаивала, что эти события не имеют ничего общего с военными действиями.

На самом деле поведение России представляет собой грубое нарушение Конвенции и международного обычного права.

Хочу подчеркнуть, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны суда, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоной Украины. При этом действия России в любом случае нарушали бы Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне.

Иммунитет военных кораблей является основополагающим в международной системе.

Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов.

Украина обратилась в этот Трибунал с просьбой о неотложной защите.

Каждый дополнительный день содержания под стражей, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами.

Этот Трибунал ранее отмечал, что военный корабль является "выражением суверенитета" его государства, и признавал, что каждый день задержания военного корабля приводит к материальному и непоправимому ущербу для правовых и практических интересов государства флага корабля.

Что касается членов экипажей, то этот Трибунал неоднократно подчеркивал, что "принципы гуманности должны применяться в морском праве так, как и в других отраслях международного права". Такие принципы требуют немедленного прекращения отделения двадцати четырех членов экипажей военных кораблей Украины от их семей и домов.

Ущерб, причиненный Украине, ее кораблям и членам экипажей, является серьезным и с каждым днем возрастает.

Украина просит Трибунал применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.

Хочу выразить сожаление Украины по поводу того, что РФ в очередной раз решила не участвовать в заседании.

Это решение стало неожиданностью для Украины,

ведь российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с президентом Трибунала 23 апреля 2019 года. Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование.

Трибунал ранее уже проводил слушания и назначал временные меры против Российской Федерации, несмотря на решение России не являться на слушания (речь идет о деле "Нидерланды против РФ" в отношении задержанного судна Arctic Sunrise; Россия игнорировала слушания и проиграла этот процесс, но в итоге выполнила решение Трибунала, отпустив корабль и экипаж, хотя оформила эти действия как свою собственную волю. - ЕвроПравда).

Такое решение РФ не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии, в том числе на международном уровне.