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Курс доллара на межбанке скатывается на новые минимумы
22:53 08.05.2019 |
8 мая курс доллара на межбанке потерял 7 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Минимум сегодняшних торгов -26,19-26,21 грн./$, после которого курс откатился на спросе.
Главными продавцами доллара остались западные инвестфонды, закрывавшие сделки по покупке гривневых гособлигаций (на это отводится два дня): Минфин продал таких ОВГЗ на 6,52 млрд. грн. По подсчетам казначеев, они обеспечили сегодня половину всего проданного на межбанке доллара. Общий объем торгов оценили в $200 млн.
Ключевым валютным покупателем, как и в предыдущие дни, стал Нацбанк. Говорят, что он приобрел чуть больше $20 млн. Но в курсах его сделок уверенности нет: по одним данным, он скупался по 26,22 грн./$, а по другим - по 26,26 грн./$.
«Сделки регулятора стали определенным курсовым индикатором. В целом же на торгах наблюдалась повышенная активность накануне завтрашнего выходного дня. Также ощущалась реакция участников торгов на решение Нацбанка об увеличении ежемесячной суммы разрешенных для вывода дивидендов нерезидентами с €7 млн. до €12 млн. Как дополнительный стабилизирующий сигнал», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На наличном рынке средний ценовой диапазон на продаже людям сузился в рамках 26,45-26,55 грн./$. В нем работали:
* Альфа-Банк,
* Пиреус Банк,
* Укргазбанк,
* Кредобанк,
* Укрэксимбанк,
* ТАСкомбанк,
* УкрСиббанк и др.
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