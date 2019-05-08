Национал-большевик Коломойский: Почему Зеленскому придется рвать с олигархом

Юрій Васильченко / Depo.ua

Одна из интересных черт, которая отличает Коломойского из числа других отечественных олигархов, талант говорить то, что на уме. Благодаря первой части его интервью Bihus.Info и второй сложился пазл, как из Зеленского сделали президента, и как совместными усилиями олигархические группы "свалили" Порошенко. Так же Игорь Валерьевич доступно описал, какой видит страну при Зеленском, и каким в этой стране будет его место.

Аваков - молодец, должен оставаться на посту

"Я считаю, что это наиболее удачный и профессиональный министр на протяжении последних 5 лет. Практически не скандальный. И осуществивший реформу, которая "худо-бедно" работает. Я считаю, Аваков должен остаться на посту. Он стабилизирующий фактор", - отметил Коломойский. Кроме того, нынешний глава МВД "по образованию" готов быть премьер-министром.

Мы не зря вынесли этот месседж жителя израильской Герцлии на первое место. Несколько дней назад Сергей Шефир, давний бизнес-партнер новоизбранного президента, также рассказывал о роли Авакова в выборах. Мол, тот поддерживал Юлию Тимошенко, однако сделал все, чтобы обеспечить спокойный ход кампании и голосования. Одним словом, в команде, которая общими усилиями вела Зеленского к президентству, к Авакову выражают глубокую симпатии. Это уже реализовалось вхождением в состав советников новоизбранного гаранта людей из окружения Антона Геращенко.

Может ли так случиться, что Арсен Борисович останется руководить МВД или даже займет пост главы правительства? Похоже, в команде Зеленского консенсус относительно данной фигуры существует, однако все будет зависеть не от желания Коломойского или Шефира, а от ряда факторов: во-первых, какой будет конфигурация парламентского большинства после осенних выборов Верховной Рады, во-вторых, какой будет конфигурация внешнеполитической поддержки Украины на Западе, в-третьих, от общественного мнения в самой Украине, ведь в отношении Авакова, реформы МВД и всего, что связано с группой влияния этого политика, общество не единодушно. Единственное, что точно можно утверждать - Аваков остается в большой политике, а вот в какой роли он окажется осенью, через год или два - покажет время.

Передела и экспроприации не будет. Хотя 1917 год может повториться

У Коломойского - много врагов и много конкурентов за контроль над государственными ресурсами. "Я не собираюсь являться инициатором передела, всяких там реприватизаций, национализаций, экспроприаций. Сегодня необходимо думать над тем, как увеличить ВВП, вернуть людей из-за рубежа, создать рабочие места", - говорит Игорь Валерьевич. И тут же философствует: "Украине может пригодиться опыт 1917-го - всеобщая национализация. И все с чистого листа". Такой себе национал-большевизм отечественного разлива.

Вспомнил он и о Ринате Ахметове, отношения с которым, как известно, у Коломойского далеки от идеала. "Отношения с Ахметовым не изменятся. У нас с ним десятилетиями нормальные, ровные отношения. Корректные, но это не мешает нам ссориться по некоторым вопросам", - заявил старший партнер Зеленского. Выглядит несколько лукаво, ведь кое-кто из советников новоизбранного президента уже успел сделать несколько громких заявлений, которые можно истолковать как прямые намеки Ахметову на неприятности.

То, что передела не будет, разумеется - этого никто не позволит сделать. Зеленского к власти привели не для того, чтобы в результате нового олигархического консенсуса его сбросили уже спустя несколько лет. Поэтому новоизбранному президенту и его окружению после того, как исчезнет послевыборный белый информационный шум, придется договариваться о том, что и за кем из олигархов остается. Проще говоря, деолигархизации не будет. Такой месседж, собственно, Коломойский и попытался донести.

Об "ушах" Левочкина и компромате

С влиянием Коломойского на политические процессы могут поспорить разве что "газовики" и Виктор Медведчук. О последнем Игорь Валерьевич не упоминал, хотя, как известно, они с Медведчуком конкурируют за рынок нефтепродуктов. А вот о Левочкине вспомнил. "У Левочкина есть компрометирующие аудиозаписи на всех. Их начали записывать при Януковиче, а вообще все это начиналось при позднем Ющенко. Когда оборудование зашло в страну. Там много смешных вещей. Это материал для "Квартала 95", - заявил Коломойский. И добавил, что с Левочкиным у него "корректные отношения".

Насколько корректные можно будет увидеть по информационной политике "Интера". И уже сейчас можно спрогнозировать конфликт с "газовиками". Во-первых, с ними натянутые отношения у группы Авакова, которая сейчас дружит с командой Зеленского, во-вторых, у Левочкина, Бойко и Медведчука наблюдается значительный интерес к парламентским выборам, на которых они хотят сорвать большой куш в виде мощной фракции "Оппозиционной платформы" и нескольких политпроектов-сателлитов. Последних можно провести в случае уменьшения проходного барьера.

То есть, "газовикам" и Медведчуку от Зеленского (и Коломойского) необходимы три вещи. Первая - досрочные выборы парламента, которые обеспечивают весьма позитивные шансы мобилизовать избирателей Бойко на фоне патриотической риторики, которую у нацдемов попытаются перехватить политтехнологи "Слуги народа". Вторая - если досрочных выборов не будет, то выборы в следующую Раду должны пройти по новому избирательному закону с закрытыми списками и снижением проходного барьера. Третья - возможность создания коалиции со "Слугой народа" и получения должностей в правительстве. Если эти три их интереса будут удовлетворены, то "Интер", "112", "NewsOne", масса экспертов на зарплате станут лояльными к новому президенту.

Коломойский о таком варианте, конечно же, не говорит. Зеленский и члены его публичной команды заявляли, что с пророссийскими силами не будут объединяться. Они испытывают сантименты к Юлии Тимошенко и Коломойский этого не скрывает, (правда, говорит, что денег на кампанию ей не давал). Однако все может перегратися осенью. Впрочем, об этом избирателям никто сейчас не скажет.

Об экспериментах МВФ над Украиной

"МВФ проводит эксперимент. Делает из нормальной страны - бедную. Все страны, в которых действовал МВФ, он довел до ручки. Если украинцы платят тарифы как в Европе, так какого хрена получать зарплату как в Украине? Едут работать в Европу. А в Украине работать некому", - заявил Коломойский. Нет, до ручки эти страны довел не МВФ, а местные коррумпированные элиты, которые не хотели проводить непопулярные реформы и при этом дальше брать кредиты.

В негативном отношении Коломойского к Международному валютному фонду, одобрившему национализацию "Приватбанка", никто и не сомневался. Но в команде Зеленского, по крайней мере пока, отказываться от сотрудничества с данной финансовой структурой не спешат. А, следовательно, "эксперимент" будет продолжаться. Другой вариант - дефолт. Что это такое, и почему от этого проиграют все, можно понять на опыте Аргентины.

Очевидно, Зеленский не желает, чтобы его вынесли из кресла возмущенные народные массы. То есть, чтобы у нас повторился 1917 год, о котором упомянул Коломойский. Поэтому и тарифы не будут снижаться так, как надеялась часть избирателей Зеленского, и непопулярные меры в экономике будут продолжаться. Впрочем, у новоизбранного президента есть несколько лет, чтобы провести "шоковые" реформы быстро, дабы реформаторский шок не длился вечно.

О Зеленском, массовом голоде и своем кресте

"Зеленский - эксперимент, но хуже не будет. Хуже - это уже массовый голод. Порошенко всем внушил, что Зеленского к президентству привел Коломойский. Этот вирус попал в общественное сознание, инфицировав мозг. Нет смысла с этим бороться. Это мой крест, придется его нести", - заявил Коломойский.

О "вирусе" Игорь Валерьевич, конечно же, загнул. Ни для кого не секрет, что его люди работали и работают в команде Зеленского, тот же адвокат Андрей Богдан, которого Коломойский не против видеть на посту Генпрокурора. Поэтому нет необходимости отрицать очевидные вещи, в это все равно никто не поверит.

Что касается лучше или хуже, то в данном контексте скажем лишь одно: Зеленскому придется отстраняться от Коломойского и его людей, которые чем дальше, тем больше будут дискредитировать президента своим присутствием в его орбите. Оставаться с ними будет означать значительный риск политических скандалов и, как следствие, утрату власти (другое дело - сможет ли он отказаться от влияния экс-"приватовцев", или дадут ли). Поэтому будет очень интересно послушать мнение Коломойского о Зеленском где-то через год. Особенно, если победа над коррупцией, о которой говорят в Зе-команде, не пустой звук.