Шарий-стайл НАБУ. Зачем спикеру Парубию шьют «коррупционный заплыв»

Лариса ВОЛОШИНА / Деловая столица

Почему ушлые проходимцы используют суды для натравливания друг на друга украинских державных институций?

10 мая Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос директора НАБУ Артема Сытника. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. Других подробностей о вызове Сытника спикер Генпрокуратуры не указал. Однако, у прессы есть парочка версий. Одна забористей другой.

"Украинская Правда", уже традиционно ссылаясь на анонимные источники утверждает, что Генпрокуратура готовит в отношении директора НАБУ протокол об административном нарушении. Он будет касаться отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве Ровенской области, который якобы оплатили другие люди. По словам источника издания в правоохранительных органах, факт отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве подтвержден протоколом допроса третьего лица.

В свою очередь Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, напротив пишет, что Сытника вызывают на допрос в рамках производства Генерального бюро расследований о "вмешательстве отдельных должностных лиц в выборы в США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствам". Связано это со сведениями, содержащимися в "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые якобы разгласил Сытник. А известно это стало после того, как обиженный на НАБУ "янтарный" нардеп Борислав Розенблат выдал на гора аудио, на котором человек с голосом Сытника признается в помощи кандидату в президенты США Хиллари Клинтон. "27 марта, во время одного из обысков, была обнаружена карта памяти на 16 гигабайт с аудиофайлами, после чего была назначена компьютерная экспертиза голоса из файла. Поэтому не исключено, что во время допроса 10 мая у Сытника попытаются взять образцы голоса для сравнения", - утверждают журналистки также ссылаясь на неназванные источники.

Анонсированный допрос Сытника "знающие люди" тут же связали с делом, открытым НАБУ против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Напомним, что его подозревают в "нецелевом использовании бюджетных средств". Полетев в Катар с официальным визитом, спикер поселился в отеле за бюджетные средства. Пока все вроде бы в рамках закона. А дальше начинается "криминал". Проживая в отеле, Андрей Парубий воспользовался услугами заведения. А именно - искупался в бассейне. Причиной расследования стало видео, где спикер Парубий совершает свой "коррупционный заплыв". Сразу после открытия дела, пресс-секретарь председателя ВР Андрей Ковалев заявлял, что все это не имеет ничего общего ни с Парубием, ни с коррупцией. "Бывший работник одного из подразделений Аппарата Верховной рады, который не согласен со своим увольнением, обратился с заявлением к НАБУ, которое бюро отказалось регистрировать. Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление", - добавил он. Другими словами, если бы не апрельское решение Соломенского районного суда - никакого дела НАБУ не было бы.

Вас ещё не тошнит? Голова не кружится? Ну что ж пойдём дальше. Это ведь не вся история.

По случаю открытия уголовного дела против VIP-купальщика, журналист "1+1" Александр Дубинский опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал, что запись с купанием Парубия первым обнародовал именно он. Откуда у Дубинского запись и кто этот уволенный из Аппарата ВР сотрудник, который обратился в суд, не говорится. Но публикуется новое "доказательство" коррупции власти - фотография Сергея Березенко из бельгийского отеля, на которой руководитель Государственного управления делами, нардеп от БПП, сидит перед тарелкой завтрака и стаканом недопитого апельсинового сока. Далее следует пафосная речь про "давайте зашкварим", "они крадут наши деньги". И тут возникает только один вопрос: А вам не кажется, что все эти сливы и инсайды хакают нам мозг? Что это за Шарий-стайл, который стал частью не только украинского информационного пространства, но и основой "громких судебных процессов"?

Версия о том, что: уголовное дело о купании Парубия - это попытка заставить Верховную Раду проголосовать за нужную Зеленскому дату инаугурации; а дело о неизвестной вине Сытника - это месть ему за подыгрывание команде Зе - в данном случае не имеет смысла.

Сегодняшний раздрай не причина. Он следствие. Гораздо важнее понять, почему ушлые проходимцы используют суды для натравливания друг на друга украинских державных институций? Что это за пленки, фото, аудио, которые лавиной обрушиваются на украинского зрителя? Журналисты, ссылаясь на анонимные источники, хотя бы задаются вопросом: кто и зачем мне все это прислал?

Истерика по поводу и без прилагается к журналистскому прайсу. Так проще завести публику, сыграть экспромт. Выйти из ситуации взаимно уничтожающих скандалов, которые носят вполне искусственный характер, совершенно невозможно. Ведь с помощью их можно начать уголовное дело, затеять судебное разбирательство, насобирать в копилочку лайков. Складывается ощущение, что система настолько слаба, что хакнуть её может буквально любой. Эпоха гибридного украинского постмодерна изобилует удивительными смыслами и не менее удивительными историями. Абсолютно очевидно, что уголовные дела, умноженные на инаугурационное напряжение приведут к дальнейшему отдалению ветвей власти друг от друга. Все это расколет общество на лагеря. Единственное, о чем мало кто хочет задумываться - об источниках всего этого хаоса, в который уже втянута судебная, президентская и парламентская ветви власти.