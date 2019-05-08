Кабмин решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах в Ростовской области

Кабинет Министров решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах выдачи паспортов в Ростовской области.

Об этом журналистам сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передают Українські Новини.

"Принято распоряжение Кабинета Министров, где предусмотрены пункты выдачи, уполномоченные Российской Федерацией на выдачу паспортов, начиная с определенных дат, которые указаны в распоряжении. С момента принятия решения все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными",- сказал он.

Министр пояснил, что паспорта будут "отфильтровывать" по органу, которым он выдан.

"Это очень легко установить. В каждом паспорте указан орган, которым он выдан, и код. Эти два населенных пунктах сейчас определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области",- добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Министр иностранных дел Павел Климкин призывает жителей оккупированного Донбасса игнорировать упрощение выдачи российских паспортов.