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Кабмин решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах в Ростовской области
13:27 08.05.2019 |
Кабинет Министров решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах выдачи паспортов в Ростовской области.
Об этом журналистам сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передают Українські Новини.
"Принято распоряжение Кабинета Министров, где предусмотрены пункты выдачи, уполномоченные Российской Федерацией на выдачу паспортов, начиная с определенных дат, которые указаны в распоряжении. С момента принятия решения все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными",- сказал он.
Министр пояснил, что паспорта будут "отфильтровывать" по органу, которым он выдан.
"Это очень легко установить. В каждом паспорте указан орган, которым он выдан, и код. Эти два населенных пунктах сейчас определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области",- добавил он.
Как сообщали Українські Новини, Министр иностранных дел Павел Климкин призывает жителей оккупированного Донбасса игнорировать упрощение выдачи российских паспортов.
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