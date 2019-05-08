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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Богдана» или «Зузана». Как в ВСУ будут решать проблему самоходной артиллерии

09:58 08.05.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Важной частью ВСУ в ходе войны на Донбассе стала самоходная артиллерия. Именно ее массовое применение позволило летом 2014 г. реально одерживать победы и освободить большую часть Донецкой и Луганской областей.

Поэтому нет ничего удивительного, что после 2015 г. были запущены сразу несколько программ модернизации образцов САУ, которые состоят на вооружении.

Прежде всего пытались модернизировать парк 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика". Так, в начале 2016 года из наличного состава Министерство обороны Украины отправило в Харьков три установки. Планировалось заменить откровенно устаревшие средства связи, электрооборудование, а также установить отечественную систему навигации. И самое главное - заменить двигатель ЯМЗ на один из европейских образцов (предварительно назывался дизельный Volvo). Однако никаких сообщений о практических испытаниях или принятии варианта модернизации на вооружение после этого автору не попадалось.

Зато в 2018 г. появились сообщения о том, что на базе "Гвоздики" планируется создать собственный вариант САУ НАТОвского (155 мм) калибра. Что именно планировалось заменить и какую башню поставить - совершенно непонятно, но такой проект существовал.

Впрочем, как и проект покупки польской самоходки KRAB. Правда, в последнее время о нем ничего не слышно и непонятно, что это - слишком дорого для Украины (цена одного образца составляет примерно $1 млн) или не дали разрешение на экспорт производители отдельных элементов - как-то башни или орудия.

Еще одним направлением стала модернизация 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста- С". Из 40 доставшихся от советской армии, на март 2014 года в ВСУ было всего 36 САУ "Мста-С". Они ограниченно применялась в составе 26-й артиллерийской бригады в ходе войны на Донбассе - так, в августе 2014 года в ходе боев в районе Иловайска потеряны две единицы.

Оставшиеся машины в ходе капитального ремонта подверглись некоторой модернизации. Так, судя по сообщениям СМИ на "Мста-С" была установлена электронно-оптическую систему "Око", которая позволяет вести обзор местности в любое время суток в нескольких режимах.

Судя по всему, речь идет о панорамном прицеле на основе ПНК-6 танка БМ "Оплот", которые из-за значительных размером прозвали "ведром". Известно, что командно-наблюдательные пункты на базе МТ-ЛБу ранее стали оборудоваться аналогичным устройством. Поэтому наши инженеры решили провести унификацию. Данный прицел имеет ночной тепловизионный канал, его лазерный дальномер способен работать на дистанциях до 9,5 км.

Такая модификация позволит более эффективно применять самоходки, хотя и не решит главного вопроса - замены изношенных стволов. А ведь в ходе боевых действий 2014-2015 гг. именно эти САУ применялись наиболее массово и значит износ стволов их орудий максимальный.

Еще одним направлением развития самоходной артиллерии ВСУ является принятие на вооружение колесного образца. Их никогда не было на вооружении нашей армии - прежде всего в силу следования старой советской традиции и отсутствии необходимости в этом. Они по сравнению с традиционными гусеничными системами имеют мобильность и упрощенное самостоятельное развертывание. Немаловажным моментом является цена - как самой установки по сравнению с "гусеницами", так эксплуатации и обслуживания (так как база - как правило, штатное армейское шасси повышенной проходимости).

Но опыту использования колесных машин в мире стоит сказать, что они имеют и свои недостатки. Это меньший возимый боекомплект, худшая защита, да и проходимость по очень сложной пересеченной местности по сравнению с гусеничными образцами, мягко говоря, "хромает". Но при этом колесные САУ все равно гораздо мобильнее буксируемых образцов и могут быть введены в бой и выведены из него быстрее с целью избегания контрбатарейного огня.

Наши конструкторы попытались ответить на вызовы времени и к середине 2018 г. выкатили опытный образец 155-мм колесной САУ "Богдана". Ее даже прокатили на параде на День Независимости. Однако фактически публика увидела не стреляющий образец, на котором не отработаны основные моменты, необходимые для САУ - например, отсутствует система автоматического заряжания - очень важный элемент такой установки.


Хотя сразу был развернут огромный пиар новой машине, однако в реальности буквально через полгода военные признали, что "Богдана" в том виде, в котором она существует сейчас, не пойдет на вооружение ВСУ.

По неофициальным данным, военные стали активно искать замену - и на полигонах были отмечены сразу ряд западных образцов, как, например, словацкая Zuzana.

На сегодняшний день пока непонятно на чем именно остановятся военные, однако очевидно, что немногочисленные "Мста-С" и "Гиацинт-С" ввиду отсутствия замены изношенных стволов и невозможности полноценного капитального ремонта доживают свои последние дни. Будут ли их заменять на аналогичные или просто оставят артиллерийские бригады как "заповедник буксируемой артиллерии" покажет только время.

Уже сейчас понятно, что калибр для самоходной артиллерии ВСУ будет один - 155-мм. Причем для буксируемой артиллерии еще достаточно долгое время - до полного износа стволов, что будет явно не скоро, - основным будет оставаться "советский" 152 мм. Об этом, например, косвенно свидетельствует разворачивание снарядного производства. Те же 2А36 "Гиацинт" фактически не использовались в ходе боев на Донбассе, так как массово стали поступать на вооружение после "Минска-1" и фактического запрета на использования орудий калибром больше 100-мм, поэтому имеют очень малый износ.

Таким образом, наша страна идет в тренде мировой тенденции - почти полного отказа от буксируемой артиллерии и упор на колесные образцы. Впрочем, до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе ВСУ уже шла в этом направлении - так, были сняты с вооружения 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", законсервированы 152-мм пушки-гаубицы Д-20, "Гиацинт". Однако военная необходимость заставила поставить все это обратно в строй - те же Д-20 стали основной артиллерией новых мотопехотных бригад. Сейчас же все постепенно возвращается "на круги своя".
 

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