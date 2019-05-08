Финансовые новости
- |
- 08.05.19
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Расчетный период мобильных операторов в 4 недели неправомерный - АМКУ
Расчетный период в 4 недели, что в прошлом году был установлен мобильными операторами в своих тарифных планах, противоречит логике законодательства.
Об этом заявила Уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен на своей странице в Facebook.
"Относительно дел, открытых по статье 1 ЗУ О защите от недобросовестной конкуренции. Моя позиция осталась неизменной. Я имею абсолютно глубокое убеждение, что потребителю для того, чтобы иметь возможность сравнить цены и принять решение о более выгодном для него тарифном плане, нужно иметь единый расчетный период - месяц. Так же как стоимость за голосовую телефонию устанавливается за минуту (даже если тарифицируется посекундно). На этом и базируются позиции законодательства, которым установлен расчетный период - месяц", - подчеркнула Процишен.
Уполномоченный АМКУ отметила, что в рамках месячного расчетного периода оператор при необходимости может изменять тарифы, наполненность тарифного плана - перечень (пакет) услуг, срок их действия. Но не расчетный период.
По словам Процишен, после возбуждение АМКУ дела наблюдается тенденция к возвращению мобильных операторов к месячной тарификации, что дополнительно свидетельствует о признаках нарушения при установке 4-недельной тарификации.
"Исходя из того, что признаки нарушения в установлении 4-недельной тарификации, по моему мнению, существуют, а также принимая во внимание первые импульсы по возвращению к месячной тарификации, считаю целесообразным предоставить всем операторам мобильной связи обязательные для рассмотрения рекомендации (с четко установленным сроком для исполнения) о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения. Финальное решение будет принимать АМКУ на своем заседании", - сообщила она.
Напомним, 3 августа 2018 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали взимать плату не за месяц пользования услугой, а за 28 дней.
В ноябре 2018 года стало известно, что Антимонопольный комитет открыл дело против трех крупнейших операторов мобильной связи: "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell за 4-недельный тариф.
15 апреля 2019 года в АМКУ было проведено заключительное слушание по 4-недельному расчетному периоду, введенному мобильными операторами. После этого этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение АМКУ.
Также на заседании Верховной Рады Украины 12 апреля 2019 года был объявлен депутатский запрос в АМКУ и в Кабинет министров Украины с просьбой дополнительно проанализировать правительственное постановление №295 на предмет ликвидации какой-либо правовой неопределенности, что дает возможность операторам мобильной связи апеллировать к понятиям «абонентская плата», «плата за пакет услуг» и устанавливать 4-недельные периоды тарификации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства
|НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов с EUR7 млн до EUR12 млн в месяц
|Курс доллара на межбанке 7 мая ускорил падение
|Украинский сговор и НАБУ. Почему сменщику Йованович придется полюбить ГБР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто
|Клуб «украиноботов»: Зачем «лидеры мнений» Порошенко бросились создавать ООшки
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
|Без медового місяця: що думають у США про перемогу Зеленського на виборах
|Турки защитят украинские танки от ракет с лазерным наведением
|Курс доллара на межбанке заталкивают все ниже и ниже
|Ветеран Дебальцевской операции. Что известно о новом командующем ООС Александре Сырском
Это интересно
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года
|Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon
|Почему из-за углекислого газа зеленеет планета
|В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO
|NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года