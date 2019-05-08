Расчетный период мобильных операторов в 4 недели неправомерный - АМКУ

Расчетный период в 4 недели, что в прошлом году был установлен мобильными операторами в своих тарифных планах, противоречит логике законодательства.

Об этом заявила Уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен на своей странице в Facebook.

"Относительно дел, открытых по статье 1 ЗУ О защите от недобросовестной конкуренции. Моя позиция осталась неизменной. Я имею абсолютно глубокое убеждение, что потребителю для того, чтобы иметь возможность сравнить цены и принять решение о более выгодном для него тарифном плане, нужно иметь единый расчетный период - месяц. Так же как стоимость за голосовую телефонию устанавливается за минуту (даже если тарифицируется посекундно). На этом и базируются позиции законодательства, которым установлен расчетный период - месяц", - подчеркнула Процишен.

Уполномоченный АМКУ отметила, что в рамках месячного расчетного периода оператор при необходимости может изменять тарифы, наполненность тарифного плана - перечень (пакет) услуг, срок их действия. Но не расчетный период.

По словам Процишен, после возбуждение АМКУ дела наблюдается тенденция к возвращению мобильных операторов к месячной тарификации, что дополнительно свидетельствует о признаках нарушения при установке 4-недельной тарификации.

"Исходя из того, что признаки нарушения в установлении 4-недельной тарификации, по моему мнению, существуют, а также принимая во внимание первые импульсы по возвращению к месячной тарификации, считаю целесообразным предоставить всем операторам мобильной связи обязательные для рассмотрения рекомендации (с четко установленным сроком для исполнения) о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения. Финальное решение будет принимать АМКУ на своем заседании", - сообщила она.

Напомним, 3 августа 2018 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали взимать плату не за месяц пользования услугой, а за 28 дней.

В ноябре 2018 года стало известно, что Антимонопольный комитет открыл дело против трех крупнейших операторов мобильной связи: "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell за 4-недельный тариф.

15 апреля 2019 года в АМКУ было проведено заключительное слушание по 4-недельному расчетному периоду, введенному мобильными операторами. После этого этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение АМКУ.

Также на заседании Верховной Рады Украины 12 апреля 2019 года был объявлен депутатский запрос в АМКУ и в Кабинет министров Украины с просьбой дополнительно проанализировать правительственное постановление №295 на предмет ликвидации какой-либо правовой неопределенности, что дает возможность операторам мобильной связи апеллировать к понятиям «абонентская плата», «плата за пакет услуг» и устанавливать 4-недельные периоды тарификации.