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Курс доллара на межбанке 7 мая ускорил падение
23:18 07.05.2019 |
Сегодня он потерял 12 копеек (днем ранее - 8 копеек), и остановился в рамках 26,30-26,32 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Главными валютными продавцами остаются иностранцы, которые конвертируют доллар, чтобы купить на аукционе Минфина новые выпуски гривневых гособлигаций. При этом за ними стараются поспевать и наши экспортеры.
«Достаточно активно доллар продавали и отечественные предприятия. Представители обеих ключевых экспортных групп: и металлурги, и аграрии. Курс снижается по 10 копеек за день, потому никто выручку не придерживает», - заверил Гриненко.
На этом фоне просадка курса гривни кажется вполне логичной.
«Наблюдался общий настрой рынка на дальнейшее укрепление гривны, подкрепляемый сезонными факторами и ситуативной дополнительной потребностью в гривне для расчетов за ОВГЗ», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Покупателей доллара тоже хватает. Утром валютный излишек активно раскупал Нацбанк, который совершал сделки по 26,40 грн./$, и, по подсчетам финансистов, приобрел немногим более $20 млн.
А после валюту активно скупали импортеры и банки. Финансисты приобретали доллар на позицию - под перепродажу в будущем на безналичном и наличном рынке. В кассах это делать сейчас особенно выгодно. Из-за привлекательной курсовой разницы - банки имеют возможность зарабатывать по 15-20 копеек на каждом проданном в кассе или интернет-банкинге долларе.
Наличный курс «американца» и цены в интернет-банкингах в среднем просели на 10 копеек, однако пока и близко не приблизились к межбанковским курсам. Средняя стоимость продажи валюты людям 7 мая находилась в рамках 26,50-26,65 грн./$. В ней работало очень много структур:
* Альфа-Банк,
* ОТП Банк,
* Укргазбанк,
* Правэкс Банк,
* Пиреус Банк,
* Укрэксимбанк,
* ПУМБ,
* Идея Банк,
* Приватбанк и др.
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