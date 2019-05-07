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Антикоррупционный суд возглавила Танасевич: Кто она такая
17:58 07.05.2019 |
38 судей Высшего антикоррупционного суда избрали главу Антикорсуда лишь с третьей попытки путем тайного голосования бюллетенями.
С самого начала решением судей на должность главы были выдвинуты трое кандидатов: Олег Павлишин (набрал 14 голосов), Елена Танасевич (набрала 15 голосов) и Маркиян Галабала (набрал 9 голосов). Поскольку ни один из претендентов не набрал большинства - 19 голосов, был объявлен второй тур. В нем соревновались за должность Танасевич и Павлишин. Последний с 2002 года работал судьей Апелляционного суда Львовской области. В 1990-х он работал в правоохранительных органах, а с 1994 года являлся судьей Городокского райсуда Львовской области. Танасевич опередила Павлишина на один голос - 16 против 15. Однако семеро судей не поддержали ни одного кандидата. Поэтому вся процедура голосования с выдвижением кандидатов началась заново. Но выдвигались всего две кандидатуры - Елена Танасевич и Ольга Саландяк из Жмеринки. И тут уже финал был прогнозируемым - Танасевич победила благодаря тому, что за нее проголосовали 23 судьи.
Руководителю Антикоррупционного суда Елене Танасевич 37 лет. Судьей она работает с 2012-го, когда принял присягу. С 2002-го года Танасевич работала юристом и помощником судьи. Образование получила в Харьковском педагогическом университете имени Сковороды и в Харьковской юридической академии. В 2018 году Танасевич защитила диссертацию и получила степень кандидата юридических наук.
До избрания в Высший антикоррупционный суд она работала в Печенежском районном суде Харьковщины, а на конкурсе в антикорсуд у нее был самый высокий балл из числа других претендентов. Важно, что конкурс был серьезным - решающее слово в отборе было у Общественного совета международных экспертов. И 19 марта президент Украины получил от Высшего совета правосудия на утверждение перечень победителей.
Родная сестра Танасевич работала в Хозяйственном суде Харьковской области.
Как пишет 24 канал, Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.
Согласно декларации, в 2017-м году Елена Танасевич заработала немногим более 220 тысяч гривен. Владеет в совместной собственности с мужем земельными участками в Запорожской области, а также квартирой в Харькове. Муж судьи Михаил в 2017-м году заработал более 1 млн гривен. Они являются совладельцами компании "Энергетическая альтернатива".
У семьи три автомобиля: Peugeot 107, Daewoo Sens и SsangYong Actyon. Также у Михаила и Елены есть сын Серафим.
Важно, что Антикоррупционный суд является ключевым звеном в развитии антикоррупционной инфраструктуры Украины, на которой настаивают Западные партнеры, включая МВФ. Он будет рассматривать коррупционные дела, которые расследует НАБУ. И получит более 200 дел, которые на данный момент находятся в судах первой инстанции и в апелляции.
11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 из 39 судей Антикоррупционного суда. Он также анонсировал начало работы Высшего антикоррупционного суда до конца года.
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