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Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто
В Мининфраструктуры предложили с 2022 года возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно документу, первый техосмотр личных авто должен проводиться спустя четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.
Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.
Штрафы за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Контролировать соблюдение указанных требований на улично-дорожной сети будет Нацполиция, однако проведение техосмотра будет отдано рынку с формированием рыночных цен.
Также документ, в случае принятия, обяжет перевозчиков пассажиров оборудовать свои транспортные средства тахографами - устройствами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.
На международных рейсах устройства для ограничения скорости должны быть установлены до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках - до 1 января 2020 года.
Обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.
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