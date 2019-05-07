Клуб «украиноботов»: Зачем «лидеры мнений» Порошенко бросились создавать ООшки

Андрій Коваленко / Depo.ua

Мирослав Олешко, Юрий Бирюков, Андрей Карпов "Полтава" создают клубы и общественные организации, а некоторые даже анонсируют политические проекты.

В соцсетях скандал между "порохоботами". Известный "технолог-порохобот" Мирослав Олешко и журналист Роман Реведжук после выборов создали "клуб 25 процентов" - политическое правозащитное движение Украины.

Его фундаментом стало запущенное и раздутое мнение в соцсетях об "элите 25%", которая якобы проголосовала за Порошенко. Такие себе государственники, которые не выбрали телевизор". Олешко использовал в "рекламе" своего клуба фотографию другого блогера-симпатика Порошенко Андрея Карпова "Полтавы".

Между ними разгорелся скандал, поскольку Карпов публично отмежевался от проекта, и вообще обвинил Олешко в использовании его фотографии, еще даже в том, что проект этот разъединяет украинцев, а стоит быть украиноботами. Олешко обиделся и ответил "Полтаве", что тот унизил его клуб и вообще, зачем ссориться друг с другом - воевать необходимо с врагами.

Однако Карпов похоже не просто так решил поставить крест на клубе Олешко. Позже советник Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака, известный волонтер Юрий Бирюков вместе все с тем же Андреем Карповым объявили о создании ОО "Дело Общин" в цветах, весьма схожих на символику Порошенко в президентской кампании.

И, не смотря на то, что Бирюков уверяет, что "Дело Общин" - это платформа, на которой будут генерироваться идеи, но в партию она превращаться не будет, а только будет помогать Порошенко реформировать "Солидарность", такая активность лояльных к Порошенко информационных воинов вызывает вопросы. Тем более, что сам Карпов в видео об Олешках, да и ранее не скрывал, что имеет политические амбиции и вообще собирается их реализовать. Более того, он даже опрос для собственных подписчиков инициировал, в котором они выразили желание увидеть его в роли депутата.





Сателлиты в Раде

После того как отгремели президентские выборы, на которых Владимир Зеленский победил Петра Порошенко, главным вопросом политической жизни стал призрак роспуска Верховной Рады. В команде Зеленского неоднократно намекали на заинтересованность в подобном сценарии. Новоизбранный президент даже встречался с лидерами фракций и спикером парламента Андреем Парубием с целью договориться об инаугурации 19-го мая, чтобы хотя бы получить время до 27-го числа организовать в Раде роспуск из-за отсутствия коалиции. В итоге дата инаугурации будет вынесена на рассмотрение парламента 14-го мая. Бесспорно, при желании Раду можно будет распустить и позже - юристы Зеленского эти варианты просчитывали, а судья Окружного админсуда Киева Вовк уже даже рассказал о возможности сделать это в июне...

Но действительно важным является не столько вопрос роспуска парламента сейчас, сколько понимание есть в ВР голоса за закон о выборах на пропорциональной основе по закрытым спискам. Требуются 226 голосов, а закон этот предусматривает снижение проходного барьера с 5% до 3% или даже еще ниже. Он должен отправить в небытие коррупционную мажоритарку, но предоставить шанс разным политсилам завести в парламент мелкие сателлиты благодаря малому проходному барьеру.

Для партии Зеленского "Слуга народа" такой сценарий выгоден. Поскольку в ней рассчитывают набрать, возможно не менее 25-30% и сформировать большинство. Пророссийские силы, особенно "Оппозиционная платформа - За жизнь" также заинтересованы, потому что по последним опросам они могут замахнуться даже на 17%. Параллельно с этим, благодаря понижению барьера, эти силы попытаются завести в Раду мелочь, с которой позже можно будет объединиться и так же замахнуться на большинство. Тем более, что сейчас данные силы в оппозиции даже к Зеленскому, который в первом и втором туре президентских выборов "съел" их электорат. Но игрой на тематике тарифов и дружбы с Россией, на что у Зеленского вряд ли пойдут, можно уменьшить его популярность. Высокие рейтинги демонстрирует и "Батькивщина", которая согласно опросам социологов борется с "Солидарностью" Порошенко за 13%.

И в даном случае возникает дилемма: если распускать Раду без нового закона о выборах, то в этом мало логики для команды нового президента. Действительно, "Слуга народа" скорее всего попадет в ВР. Но 5% барьер сегодня преодолеют точно только они, "Батькивщина", "Солидарность" и "оппоплатформа". Все остальные фракции - под вопросом. Потому что по опросам до 5% не дотягивает ни Ляшко, ни "Самопомичь", ни "Гражданская позиция" с остальными... Это только по партийным спискам. К ним добавляются депутаты мажоритарщики, в числе которых будут, например, немало нынешних демонизированных представителей команды Порошенко. Но всем известно, как именно "покупаются" округа, поэтому Раду новых лиц, которую так хотят увидеть избиратели Зеленского, уверовавшие в обновление власти, сформировать не получится. Таким образом, и логика в распуске Рады без закона о выборах на пропорциональной основе по закрытым спискам практически отсутствует. Точнее, для Зеленского она есть - он хотя бы получит свою фракцию. Но не этого от нее ждет и он сам. Ибо какую же коалицию можно будет сформировать и с кем?

Для чего же ООшки порохоботам?

Ответ лежит на поверхности. Сейчас "Дело общин" Бирюкова-Карпова, возможно, и создается с целью помогать "Солидарности" в поиске новых кадров, о которых говорил Петр Порошенко. А "клуб 25%" Олешко и действительно выглядит как консолидированный проект для "порохофанов". И в будущем, если уже упомянутый закон о выборах станет реальностью и проходной барьер будет снижен, скажем, до 2-3%, эти ООшки могут трансформироваться в полноценные партии с целью захода в парламент и объединения с "Солидарностью" и патриотическими силами. По логике эти люди будут "пастись" на электоральном поле Порошенко. Но в то же время они могут играть против тех же "Самопомочи", "Гражданской позиции" Гриценко и других "патриотических" игроков, которые не пойдут союзом с "Солидарностью", по причине того, что для них это политические оппоненты. Так или иначе, желание Карпова реализовать собственные политические амбиции и попасть в Раду не позволяет отбрасывать вариант трансформации подобных "клубов" в маленькие партии-сателлиты в соответствии с новым законодательством. Что же мы получим, если это все станет реальностью? Бесспорно, обновленную Раду.