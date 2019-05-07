Госдеп объяснил замену посла США в Украине

Посол США в Украине Мария Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве, как было запланировано ранее, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.

Об этом говорится в ответе официального представителя Государственного департамента США на журналистский запрос собственного корреспондента Укринформа.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как уточнили в Госдепе, "подтвержденная дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

"Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - отметили в Государственном департаменте США.

Как сообщал Укринформ, в понедельник украинские СМИ проинформировали о том, что посол США в Киеве Мария Йованович завершает свою работу в Киеве и возвращается 20 мая на родину.