Курс доллара на межбанке заталкивают все ниже и ниже

Елена Лысенко / UBR.ua

Доллар активно толкают вниз. 6 мая его курс на межбанке провалился на 8 копеек, и закрепился на закрытии торгов в рамках 26,41-26,44 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Рынок полдня простоял в рамках 26,48-26,50 грн./$, и только под вечер скатился на самое дно. На минимальных курсах совершались небольшие сделки.

Целый день на торгах доминировали валютные продавцы. Двух категорий:

* Украинские экспортеры допродавали валютную выручку, которая поступила с опозданием после затяжных выходных на прошлой неделе.

* Доллар активно продавали иностранные инвестфонды, которые собираются завтра покупать гривневые гособлигации Минфина. Они сегодня стали главной движущей силой межбанка.

Ключевым скупщиком валюты остался Нацбанк. Казначеи говорят, что он приобрел свыше $20 млн. - свою новую норму. Совершал сделки по 26,50 грн./$, после того как котировки отошли от утреннего максимума.

«Главным фактором влияния на курсовую динамику сегодняшнего дня - завышенные с утра котировки, постепенно просевшие под давлением предложения», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный курс доллара спускается

Всего этого хватило для 5-копеечного снижения среднего курса продажи доллара. Если еще утром он находился в рамках 26,70-26,80 грн./$, то к вечеру спустился к 26,65-26,75 грн./$. В нем работали:

* Креди Агриколь Банк,

* ОТП Банк,

* Альфа-Банк,

* Правэкс Банк,

* Идея Банк,

* Форвард Банк,

* ПУМБ,

* УкрСиббанк,

* Проминвестбанк,

* Приватбанк и др.