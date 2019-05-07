Финансовые новости
- |
- 07.05.19
- |
- 22:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара на межбанке заталкивают все ниже и ниже
23:45 06.05.2019 |
Доллар активно толкают вниз. 6 мая его курс на межбанке провалился на 8 копеек, и закрепился на закрытии торгов в рамках 26,41-26,44 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Рынок полдня простоял в рамках 26,48-26,50 грн./$, и только под вечер скатился на самое дно. На минимальных курсах совершались небольшие сделки.
Целый день на торгах доминировали валютные продавцы. Двух категорий:
* Украинские экспортеры допродавали валютную выручку, которая поступила с опозданием после затяжных выходных на прошлой неделе.
* Доллар активно продавали иностранные инвестфонды, которые собираются завтра покупать гривневые гособлигации Минфина. Они сегодня стали главной движущей силой межбанка.
Ключевым скупщиком валюты остался Нацбанк. Казначеи говорят, что он приобрел свыше $20 млн. - свою новую норму. Совершал сделки по 26,50 грн./$, после того как котировки отошли от утреннего максимума.
«Главным фактором влияния на курсовую динамику сегодняшнего дня - завышенные с утра котировки, постепенно просевшие под давлением предложения», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Наличный курс доллара спускается
Всего этого хватило для 5-копеечного снижения среднего курса продажи доллара. Если еще утром он находился в рамках 26,70-26,80 грн./$, то к вечеру спустился к 26,65-26,75 грн./$. В нем работали:
* Креди Агриколь Банк,
* ОТП Банк,
* Альфа-Банк,
* Правэкс Банк,
* Идея Банк,
* Форвард Банк,
* ПУМБ,
* УкрСиббанк,
* Проминвестбанк,
* Приватбанк и др.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антикоррупционный суд возглавила Танасевич: Кто она такая
|Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто
|Клуб «украиноботов»: Зачем «лидеры мнений» Порошенко бросились создавать ООшки
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Турки защитят украинские танки от ракет с лазерным наведением
|Курс доллара на межбанке заталкивают все ниже и ниже
|Ветеран Дебальцевской операции. Что известно о новом командующем ООС Александре Сырском
|Дилемма новоизбранного. Почему к Зеленскому не потянулись народные депутаты
|Рашкован: МВФ работал со всеми президентами и не устал от Украины
|Луценко: Сейчас не вижу ни моральных, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней
Это интересно
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года
|Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon
|Почему из-за углекислого газа зеленеет планета
|В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO
|NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года