Ветеран Дебальцевской операции. Что известно о новом командующем ООС Александре Сырском

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На сегодня абсолютно неизвестно, кто при президенте Владимире Зеленском возглавит Министерство обороны и Генеральный штаб.

В условиях войны это выглядит как минимум странным - сейчас очень важно не допустить "вакуума власти", которым несомненно воспользуется наш враг. В идеале уже сейчас как в Минобороны, так и в Генштабе должна работать команда, которая вникала бы в суть происходящего на линии противостояния.

Но, увы, этого пока нет. А раз нет, то в свои руки инициативу берет действующий президент, который под конец своей каденции поменял ключевую фигуру - командующего группировкой на Донбассе. Если судить по его полномочиям, то командующий фактически сосредотачивает как военную, так и гражданскую власть на свободном Донбассе.

Итак, сегодня новым командующим назначен генерал-лейтенант Александр Сырский. О нем известно совсем немного - в начале "нулевых" он командовал 72-й механизированной бригадой (г. Белая Церковь), в 2005 г. на этом посту его сменил Руслан Хомчак.

Сам Сырский пошел на повышение - в Генеральный штаб. По состоянию на 2011 год он был заместителем начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций ГШ ВСУ.

С началом войны на Донбассе был откомандирован в состав Штаба АТО. Был начальником штаба - фактически мозговым центром всей группировки.

В ходе тяжелейших боев под Дебальцево зимой 2015 года именно он взял на себя руководство группировкой, когда командующий сектора "С" фактически самоустранился от командования.

Именно Сырский сформировал группу "Барс", которая фактически прикрывала выход частей ВСУ из Дебальцево, заняв господствующие высоты и корректируя оттуда огонь артиллерии. Был одним из немногих военных такого ранга, который непосредственно находился в Дебальцево. Именно с ним связан случай, когда 7 февраля возле Логвиново его машина была обстреляна группой диверсантов.

После Дебальцево его карьера пошла резко вверх - он получил должность Начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, в 2016 г. - звание генерал-лейтенанта.

То есть он как минимум с 2016 г. в курсе всей ситуации на фронте, в курсе планирования и проведения всех операций армейцами.

Таким образом, можно говорить, что к командованию нашей группировкой пришел боевой генерал, который вполне может продолжать курс Наева.

Правда, открытым остается еще один вопрос - не захочет ли новооизбранный президент поменять человека и на этой должности? Или все-таки есть основания думать, что коренным образом ситуация в оборонной сфере не изменится и президент пойдет по уже проторенному пути, оставив при командовании людей, которые знакомы с обстановкой?

Поживем, увидим. Тем более, что ждать осталось недолго.

