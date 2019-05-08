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АНАЛИТИКА

Дилемма новоизбранного. Почему к Зеленскому не потянулись народные депутаты

17:56 06.05.2019 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Вопрос о дате вступления Зеленского в должность президента может оказаться всего лишь «белым шумом», скрывающим торги вокруг нового закона о парламентских выборах.

В следующий вторник, 14 мая, Верховная Рада соберется на первое после майских праздников пленарное заседание. Утром депутатов будут встречать два митинга. Один - с требованием назначить инаугурацию Владимира Зеленского на ближайшее воскресенье - 19 мая. Второй - с требованием создать временную следственную комиссию парламента для расследования финансирования Россией избирательной кампании Зеленского.

Даже если все обойдется мирно, без столкновений между двумя митингами и без попыток штурма Верховной Рады, ажиотажное внимание СМИ к заседанию парламента 14 мая обеспечено. Скорее всего, депутаты в этот день действительно определятся с датой инаугурации. Но какой будет эта дата - остается под большим вопросом.

4 мая Зеленский по этому вопросу побывал в Верховной Раде и провел там встречу с руководством парламента и представителями депутатских фракций и групп. Присутствовали председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид. Также захотели посмотреть на Зеленского глава фракции партии "Самопоміч" Олег Березюк, глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы партии "Відродження" Виктор Бондарь. Отсутствовали главы фракций нынешней правящей коалиции - БПП Артур Герасимов и "Народного фронта" Максим Бурбак, а также лидеры фракций "Батьківщини" Юлия Тимошенко и Радикальной партии Олег Ляшко. Правда, от НФ вместо Бурбака прибыли сразу три представителя - первый замглавы фракции Андрей Тетерук, а также члены фракции Антон Геращенко и Андрей Левус. От БПП пришел рядовой член фракции Александр Черненко, от "Батьківщини" - член фракции Иван Крулько. От фракции Ляшко не пришел вообще никто. Зеленского сопровождали его бизнес-партнер Сергей Шефир, юрист Андрей Богдан и медийщик Кирилл Тимошенко.

Нардеп Владимир Арьев из БПП поведал любопытные подробности обсуждения даты инаугурации, о которых ему рассказал кто-то из участников той встречи: "После длительной дискуссии новоизбранный готов был согласиться на 28 мая или даже 1 июня. И тут Богдан, который сидел рядом, показал Зеленскому что-то на телефоне и сказал пару слов. После этого ситуация резко изменилась, Зеленский сказал, что он будет настаивать на 19 мая..."

Интересно также, что сразу после той встречи Зеленский написал официальное письмо Парубию, в котором подтвердил свое предложение провести инаугурацию 19 мая. Конечно, это выглядело странновато: человек встречается с Парубием и сразу после этого пишет ему письмо, словно в том разговоре о чем-то забыл, а теперь вдруг вспомнил. Если Зеленскому было важно письменно зафиксировать свою позицию (инаугурация - именно 19 мая и ни днем позже), то он мог написать это письмо еще до встречи в Верховной Раде и лично вручить его Парубию. Но потребность в таком письме появилась у Зеленского только после переговоров.

Чтобы понять эту странность, необходимо учесть то, что на самом деле у Зеленского есть аргументы как за, так и против ускоренной инаугурации. Ему действительно стоит поторопиться, если он хочет досрочно распустить Верховную Раду (такая возможность истекает 26 мая, поскольку Конституция запрещает распускать парламент в последние полгода его полномочий). Но у досрочного роспуска есть свой минус: в таком случае выборы в новый парламент пройдут по старому избирательному закону, то есть половина парламента будет избрана по партийным спискам, с барьером в 5%, а половина - в мажоритарных округах. А полпарламента из своевольных мажоритарщиков - это постоянная головная боль для любого президента. Ведь с ними необходимо договариваться поодиночке.

По сведениям народного депутата, представителя Кабмина в Верховной Раде Вадима Денисенко, "торгуется команда Зеленского не по дате инаугурации, а за то, есть ли 226 голосов за закон о выборах на пропорциональной основе с закрытыми списками и проходным барьером в два, максимум три процента, или нет". Денисенко пояснил, зачем команде новоизбранного президента этот закон: "Этот закон нужен команде Зе, там считают, что благодаря этому закону можно набрать большинство в Раде. То же думают и "регионалы", потому что они хотят опустить барьер в один процент и провести, кроме себя любимых, еще и партию Труханова, Галицкую партию и т. д. А день инаугурации - это просто белый шум, о котором мы все должны говорить, пока возникают большие дела в кулуарах".

Таким образом, и письмо Зеленского Парубию, и организуемый 14 мая митинг под Верховной Радой с требованием назначить инаугурацию на 19 мая - все это может быть не более чем способом принудить депутатов согласиться на новый избирательный закон. Ну и, конечно же, публичное давление на Верховную Раду, имеющую нулевой рейтинг, - это в любом случае зачетное пиарное мероприятие, которое может помочь партии Зеленского поддержать собственный рейтинг перед парламентскими выборами.

Однако любая палка о двух концах. Нужно не забывать, что подавляющее большинство депутатов нынешнего парламента (причем из всех фракций - от БПП до "Оппоблока") являются для команды Зеленского политическими конкурентами. Они пойдут на парламентские выборы в составе других команд - и поэтому сейчас они вовсе не жаждут становиться мальчиками для битья, чтобы повышать рейтинг партии Зеленского.

Так что давление на них может вызвать обратный эффект: они могут использовать дни, оставшиеся до инаугурации, чтобы максимально ослабить позиции Зеленского. Например, окончательно проголосовать уже принятый 25 апреля в первом чтении закон о временных следственных и специальных комиссиях Верховной Рады. Если он успеет получить президентскую подпись Петра Порошенко и вступит в силу, это сделает возможной процедуру импичмента президента (сама эта процедура прописана в регламенте Верховной Рады, но не может быть реализована в отсутствие закона о временных комиссиях). Что, конечно же, сделает Зеленского более зависимым от парламента, если не от нынешнего, то от нового.

Что же касается пиара, то команда Зеленского крайне неудачно выбрала дату инаугурации 19 мая. Еще 12 лет назад Виктор Ющенко своим указом от 21 мая 2007 г. "О мерах в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов" постановил отмечать ежегодно в третье воскресенье мая День памяти жертв политических репрессий. То есть это траурный день, в который проводятся поминальные собрания и службы, ограничены развлекательные мероприятия и телепередачи. В нынешнем году третье воскресенье мая приходится именно на 19 мая, и попыткой совместить траур с инаугурацией Зеленский рискует выставить себя в неприглядном свете. Причем не только перед украинцами, но и перед иностранными делегациями, которые он позовет на свое торжество.

Поэтому вопрос о дате инаугурации остается очень спорным. Депутатские фракции и группы свою позицию определят на своих заседаниях 13-14 мая. Остающаяся до этого времени неделя пройдет в переговорах и консультациях - и не только между командой Зеленского и фракциями, но и между самими фракциями, которые будут решать, не выгоднее ли им всем вместе дружить против новоизбранного гаранта.

Да и внутри команды Зеленского, наверное, тоже будут свои разборки. То ли настаивать на 19 мая, то ли требовать взамен новый закон о парламентских выборах - эту свою дилемму Зеленскому необходимо решить поскорее, иначе депутаты все могут решить за него и без него.
 

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