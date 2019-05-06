Отвлекающее направление. Почему «гибриды» заметили продвижение ВСУ под Докучаевском только сейчас

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

События на линии фронта в последние недели с одной стороны не отличаются особой информативностью, с другой - стоит говорить о том, что некие обострения время от времени случаются.

Хотя количество обстрелов в день судя по официальным сообщениям является более или менее стабильным - не более 25 в день, однако их результативность разная. И связано это прежде всего с тем, что в сводки не попадают обстрелы из оружия калибром меньше 100 мм, а ныне - когда в рост пошла зелень - основную роль стали играть именно снайперы и тяжелое пехотное вооружение типа АГС или СПГ-9.

И это не значит, что и наши военные, и противник перестал применять, например, противотанковые ракетные комплексы, которые уже успели зарекомендовать себя как крайне эффективное средство борьбы как с техникой, так и фортификационными сооружениями на "нулевой" линии.

"Горячие точки" по-прежнему те же - Светлодарская дуга, Авдеевская промка, Приморское направление. Правда, в последние дни все чаще стал мелькать Докучаевск. Но прежде всего в сводках оккупационных властей, где они утверждают о "массированных обстрелах со стороны украинской артиллерии".

Вызывает удивление, что о боях тут стали говорить только сейчас, так как армейцы уже, как минимум, последние полгода двигают линию соприкосновения и по некоторым данным ближние боестолкновения завязываются уже даже в черте города.

В тоже время нельзя не отметить, что, по всей видимости, для украинского командования Докучаевское (впрочем, как и Ясиноватское) направления является отвлекающим. Исходя из тактических соображений, основным остается все-таки Горловское направление - тут в случае обострения наступающим войскам гораздо больше возможностей для маневрирования.

В Горловке в отличии от достаточно плотной городской застройки Донецка присутствуют большие открытые пространства, а значит больше возможностей использовать танки и артиллерию, а не увязать в тяжелых уличных боях.

Судя по взрывному росту потерь у противника наполнение армии цифровой связью, новыми снайперскими винтовками калибра .38 и .50, антиснайперскими и антиминометными радарами, а также создание "с нуля" снайперской школы приносит свои результаты.

Так, только по неполным данным потери боевиков за апрель составили минимум 46 человек. Понятно, что сюда входят буквально все - причем и небоевые. Однако наши боевые потери за этот период составили 14 человек. Причем небоевых у нас не так уж много, поэтому в целом можно оперировать цифрами, из которых следует, что потери боевиков минимум в два раза больше.

Нельзя списывать со счетов и возможности военной медицины - у нас за годы войны создана стройная структура с боевыми бронированными эвакуационными машинами, мобильными госпиталями и волонтерскими "скорыми". Которая к тому же опирается на целую сеть районных больниц, санитарными вертолетами и двумя мощными госпиталями в Харькове и Днепре с новейшим оборудованием. С той стороны пара-тройка районных больниц, фактически превращенных в госпиталя, и надежда на ростовский госпиталь, до которого 300 км.

А для очень небольшой территории такая статистика весьма печальна - притока добровольцев из России практически нет, местные за зарплату контрактника (фактически сейчас там это зарплата малоквалифицированного технического персонала) не идут. Поэтому выбивание по роте в месяц (с учетом больных и раненных) весьма чувствительно.

Как ни странно, но кадровый голод может решить раздача российских паспортов, которая анонсирована в ближайшие месяцы. По сведениям хорошо информированных источников вместе с паспортом мужчины с 18 до 60 получают и российский военный билет. Что само по себе является неплохим подспорьем для военкоматов на оккупированной территории и теоретически может означать введение обязательного призыва (на "время войны" или на постоянной основе - не суть важно).

В тоже время на линии фронта вовсю разгорается диверсионная борьба, которая, к сожалению, по всей видимости, в этом сезоне для нас началась крайне неудачно.

5 мая средства массовой информации, близкие к оккупационным властям, заявили, что в районе Докучаевска произошло боестолкновение с нашей диверсионно-разведывательной группой из состава морской пехоты. По их данным, в бою один наш боец погиб, трое были ранены, после чего группа отошла. Утверждается, что один из раненных морских пехотинцев остался на поле боя, был захвачен в плен и умер во время оказания медицинской помощи. Якобы его тело сейчас находится в морге.

Для подтверждения пропагандисты продемонстрировали два 7,62-мм автомата Калашникова в обвесах, производимых "Фортом" и клеймами одного из арсеналов, которые свидетельствуют, что автоматы были сняты с хранения в 2019 г. А также элементы боевого снаряжения с метками "морская пехота".

По состоянию на 16:00 5 мая официального комментария с стороны нашего командования нет. По неофициальным данным боестолкновение, в котором принимали участие бойцы 35-й бригады морской пехоты, действительно произошло 3 мая. Причем в нем были ранены двое военнослужащих, а еще один считается пропавшим без вести. Якобы поиски его продолжались все это время. При этот, как минимум, один боевик был уничтожен.

Тут есть два вопроса - во-первых, почему этот случай не попал в официальный пресс-релиз, а во-вторых, смущает дата боя. Исходя из предыдущих подобных случаев вражеская пропаганда старается действовать очень быстро, буквально в тот же день, максимум на следующий.

Можно предположить, что только в пятницу или субботу боевики смогли добраться до места боя и вытянуть тело морского пехотинца. После чего уже и устроили свое пропагандистское шоу.

В любом случае стоит ждать официальных данных и только тогда делать какие-то вывода. Хотя вполне очевидно одно - война продолжается, россияне и их пособники вряд ли по доброй воле уйдут с оккупированных территорий и значит у нас вперед горячее лето. Ведь с большой долей вероятности россияне после инаугурации нового президента попытаются "поднять ставки", а другого способа кроме как в очередной раз начать эскалацию на линии соприкосновения на Донбассе у них просто нет.