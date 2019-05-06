Отвлекающее направление. Почему «гибриды» заметили продвижение ВСУ под Докучаевском только сейчас

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Отвлекающее направление. Почему «гибриды» заметили продвижение ВСУ под Докучаевском только сейчас

08:45 06.05.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

События на линии фронта в последние недели с одной стороны не отличаются особой информативностью, с другой - стоит говорить о том, что некие обострения время от времени случаются.

Хотя количество обстрелов в день судя по официальным сообщениям является более или менее стабильным - не более 25 в день, однако их результативность разная. И связано это прежде всего с тем, что в сводки не попадают обстрелы из оружия калибром меньше 100 мм, а ныне - когда в рост пошла зелень - основную роль стали играть именно снайперы и тяжелое пехотное вооружение типа АГС или СПГ-9.

И это не значит, что и наши военные, и противник перестал применять, например, противотанковые ракетные комплексы, которые уже успели зарекомендовать себя как крайне эффективное средство борьбы как с техникой, так и фортификационными сооружениями на "нулевой" линии.

"Горячие точки" по-прежнему те же - Светлодарская дуга, Авдеевская промка, Приморское направление. Правда, в последние дни все чаще стал мелькать Докучаевск. Но прежде всего в сводках оккупационных властей, где они утверждают о "массированных обстрелах со стороны украинской артиллерии".

Вызывает удивление, что о боях тут стали говорить только сейчас, так как армейцы уже, как минимум, последние полгода двигают линию соприкосновения и по некоторым данным ближние боестолкновения завязываются уже даже в черте города.

В тоже время нельзя не отметить, что, по всей видимости, для украинского командования Докучаевское (впрочем, как и Ясиноватское) направления является отвлекающим. Исходя из тактических соображений, основным остается все-таки Горловское направление - тут в случае обострения наступающим войскам гораздо больше возможностей для маневрирования.

В Горловке в отличии от достаточно плотной городской застройки Донецка присутствуют большие открытые пространства, а значит больше возможностей использовать танки и артиллерию, а не увязать в тяжелых уличных боях.

Судя по взрывному росту потерь у противника наполнение армии цифровой связью, новыми снайперскими винтовками калибра .38 и .50, антиснайперскими и антиминометными радарами, а также создание "с нуля" снайперской школы приносит свои результаты.

Так, только по неполным данным потери боевиков за апрель составили минимум 46 человек. Понятно, что сюда входят буквально все - причем и небоевые. Однако наши боевые потери за этот период составили 14 человек. Причем небоевых у нас не так уж много, поэтому в целом можно оперировать цифрами, из которых следует, что потери боевиков минимум в два раза больше.

Нельзя списывать со счетов и возможности военной медицины - у нас за годы войны создана стройная структура с боевыми бронированными эвакуационными машинами, мобильными госпиталями и волонтерскими "скорыми". Которая к тому же опирается на целую сеть районных больниц, санитарными вертолетами и двумя мощными госпиталями в Харькове и Днепре с новейшим оборудованием. С той стороны пара-тройка районных больниц, фактически превращенных в госпиталя, и надежда на ростовский госпиталь, до которого 300 км.

А для очень небольшой территории такая статистика весьма печальна - притока добровольцев из России практически нет, местные за зарплату контрактника (фактически сейчас там это зарплата малоквалифицированного технического персонала) не идут. Поэтому выбивание по роте в месяц (с учетом больных и раненных) весьма чувствительно.

Как ни странно, но кадровый голод может решить раздача российских паспортов, которая анонсирована в ближайшие месяцы. По сведениям хорошо информированных источников вместе с паспортом мужчины с 18 до 60 получают и российский военный билет. Что само по себе является неплохим подспорьем для военкоматов на оккупированной территории и теоретически может означать введение обязательного призыва (на "время войны" или на постоянной основе - не суть важно).

В тоже время на линии фронта вовсю разгорается диверсионная борьба, которая, к сожалению, по всей видимости, в этом сезоне для нас началась крайне неудачно.

5 мая средства массовой информации, близкие к оккупационным властям, заявили, что в районе Докучаевска произошло боестолкновение с нашей диверсионно-разведывательной группой из состава морской пехоты. По их данным, в бою один наш боец погиб, трое были ранены, после чего группа отошла. Утверждается, что один из раненных морских пехотинцев остался на поле боя, был захвачен в плен и умер во время оказания медицинской помощи. Якобы его тело сейчас находится в морге.

Для подтверждения пропагандисты продемонстрировали два 7,62-мм автомата Калашникова в обвесах, производимых "Фортом" и клеймами одного из арсеналов, которые свидетельствуют, что автоматы были сняты с хранения в 2019 г. А также элементы боевого снаряжения с метками "морская пехота".

По состоянию на 16:00 5 мая официального комментария с стороны нашего командования нет. По неофициальным данным боестолкновение, в котором принимали участие бойцы 35-й бригады морской пехоты, действительно произошло 3 мая. Причем в нем были ранены двое военнослужащих, а еще один считается пропавшим без вести. Якобы поиски его продолжались все это время. При этот, как минимум, один боевик был уничтожен.

Тут есть два вопроса - во-первых, почему этот случай не попал в официальный пресс-релиз, а во-вторых, смущает дата боя. Исходя из предыдущих подобных случаев вражеская пропаганда старается действовать очень быстро, буквально в тот же день, максимум на следующий.

Можно предположить, что только в пятницу или субботу боевики смогли добраться до места боя и вытянуть тело морского пехотинца. После чего уже и устроили свое пропагандистское шоу.

В любом случае стоит ждать официальных данных и только тогда делать какие-то вывода. Хотя вполне очевидно одно - война продолжается, россияне и их пособники вряд ли по доброй воле уйдут с оккупированных территорий и значит у нас вперед горячее лето. Ведь с большой долей вероятности россияне после инаугурации нового президента попытаются "поднять ставки", а другого способа кроме как в очередной раз начать эскалацию на линии соприкосновения на Донбассе у них просто нет.
 

ПО РУБРИКАМ

10:53 В апреле чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $300 млн

10:46 3 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 6 млрд гривен

10:43 2 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $32,9 млн до $194,8 млн

09:34 Золото дорожает 6 мая на увеличении спроса на надежные активы

09:26 Иена дорожает к доллару на опасениях эскалации торговой напряженности между США и КНР

09:19 Китайские фондовые индексы резко падают на заявлениях Трампа, теряют 5-7%

06:50 NASDAQ обновил рекорд на сильных данных по безработице

03.05 Гривня отыграла на межбанке утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты

03.05 Курс доллара к евро растет 3 мая благодаря сильным данным по рынку труда США

03.05 Депозитные ставки для физлиц 03.05.19

03.05 НБУ изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности

03.05 Курсы валют по карточным операциям на 03.05.19

03.05 Инвесторы в акции АТР озабочены позицией ФРС и сигналами об отсрочке торгового соглашения США и КНР

03.05 Остатки средств на корсчетах банков 03.05.19

03.05 Справочный курс гривни вырос на 4,75 коп. до 26,4841 грн

• дальше…

09:37 Большинство избирателей США против импичмента Трампа - опрос

09:16 Северная Корея провела новые ракетные испытания

09:11 Грязная нефть «Дружбы» в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет

08:59 Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от компании из РФ

08:52 В России запретили анонимно пользоваться мессенджерами

08:36 Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров по «Брекзиту»

08:29 В США – самая низкая безработица за 50 лет

08:25 Израиль ответил авиаударами по сектору Газа на запуск палестинцами 90 ракет

08:17 Почему из-за углекислого газа зеленеет планета

08:07 МВФ предлагает ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух во всем мире

08:02 Впервые в истории США возобновляемые источники энергии выработали электричества больше угольных станций

07:42 На выборах президента Северной Македонии победил кандидат правящей партии

07:37 В Брунее однополый секс не будут карать смертной казнью

07:33 Хафтар хочет в Рамадан активизировать наступление на Триполи

07:23 США направляют авианосец для «бескомпромиссного ответа» Ирану

• дальше…

02.05 В Украине изменились правила техосмотра автомобилей

02.05 Пеня за долги по коммуналке вводится с 1 мая

02.05 В Украине заработал перенос номера при смене оператора

26.04 Вагиф Алиев выкупит ТРЦ Ocean Plaza и объединит его с новым Ocean Mall

26.04 В Киеве начали работать инспекторы по парковке

26.04 В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

25.04 Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню

25.04 5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент

24.04 Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

24.04 Тигипко купил у Фирташа ТЦ «Арена Сити» в Киеве

24.04 С начала года владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве заработали почти 400 тыс гривен

23.04 Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

• дальше…

08:45 Отвлекающее направление. Почему «гибриды» заметили продвижение ВСУ под Докучаевском только сейчас

03.05 Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины

02.05 Зеленский: У нас с Россией из «общего» осталось только одно - это государственная граница

02.05 Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей

02.05 Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике

02.05 Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента

02.05 МИД осудил указ Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ украинцам

02.05 Путин вновь упростил схему выдачи паспортов РФ для украинцев

26.04 Зеленский сказал, что не хочет говорить с Путиным один на один - Квасьневский

26.04 ЦИК объявит результаты выборов Президента 30 апреля по истечении срока обжалования протоколов ОИК

26.04 «Наезд» на ЦИК: Почему Зеленский начал игру «они воруют нашу победу»

26.04 Почему Коломойскому и Тимошенко не удалось быстро создать коалицию под Зеленского

26.04 Адвокат Коломойского и Зеленского ведет дела по ПриватБанку

26.04 Грузинский сценарий для Донбасса: как Россия раздавала паспорта в Абхазии и Южной Осетии

26.04 «Золотая акция» Садового: Зачем «Самопомочи» ограничивать Зеленского

• дальше…

09:41 Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon

08:17 Почему из-за углекислого газа зеленеет планета

07:58 В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO

03.05 NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет

03.05 Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года

03.05 Tesla испытывает глобальную нехватку минералов для изготовления аккумуляторов

03.05 В SpaceX назвали взрыв капсулы Crew Dragon «аномалией»

03.05 Volkswagen потерял из-за «дизельного скандала» уже 30 млрд евро

02.05 Microsoft запустила «отзеркаливание» оповещений Android на Windows 10

02.05 15 правил этикета при написании электронных писем

02.05 Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе

02.05 Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android

26.04 Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi

26.04 Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD

26.04 Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки

• дальше…

02.05 15 правил этикета при написании электронных писем

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно