Гривня отыграла на межбане утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты

Елена Лысенко / UBR.ua

Короткая неделя завершилась снижением курса доллара на 9 копеек: 3 мая межбанк закрылся в рамках 26,48-26,52 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. «Американец» проваливался даже ниже - к 26,48 грн./$, - и мог бы завершить неделю на этой отметке. Однако на финише торгов на рынке появились покупатели доллара с небольшими приобретениями.

На протяжении основных торгов доминировали валютные продажи. На рынок заходила экспортная выручка, поступившая на счета с 29 апреля по 4 мая. Так что доллара было более чем достаточно. Благодаря этому Нацбанк смог приобрести свыше $20 млн. по 26,50 грн./$, и пополнить свои золотовалютные резервы.

«Гривня отыграла утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок накопленным за праздничные дни обязательным продажам валюты. И благодаря притихшему в конце недели спросу. Пожарником ревальвационной динамики с готовностью выступил регулятор», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средний курс продажи доллара населению осталась в рамках 26,65-26,80 грн./$. В этих рамках торговали:

* ОТП Банк,

* Креди Агриколь Банк,

* Правэкс Банк,

* Альфа-Банк,

* Укргазбанк,

* Приватбанк,

* УкрСиббанк,

* ПУМБ,

* ТАСкомбанк и др.