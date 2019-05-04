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Гривня отыграла на межбане утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
21:48 03.05.2019 |
Короткая неделя завершилась снижением курса доллара на 9 копеек: 3 мая межбанк закрылся в рамках 26,48-26,52 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. «Американец» проваливался даже ниже - к 26,48 грн./$, - и мог бы завершить неделю на этой отметке. Однако на финише торгов на рынке появились покупатели доллара с небольшими приобретениями.
На протяжении основных торгов доминировали валютные продажи. На рынок заходила экспортная выручка, поступившая на счета с 29 апреля по 4 мая. Так что доллара было более чем достаточно. Благодаря этому Нацбанк смог приобрести свыше $20 млн. по 26,50 грн./$, и пополнить свои золотовалютные резервы.
«Гривня отыграла утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок накопленным за праздничные дни обязательным продажам валюты. И благодаря притихшему в конце недели спросу. Пожарником ревальвационной динамики с готовностью выступил регулятор», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Средний курс продажи доллара населению осталась в рамках 26,65-26,80 грн./$. В этих рамках торговали:
* ОТП Банк,
* Креди Агриколь Банк,
* Правэкс Банк,
* Альфа-Банк,
* Укргазбанк,
* Приватбанк,
* УкрСиббанк,
* ПУМБ,
* ТАСкомбанк и др.
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