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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины

21:33 03.05.2019 |

Политика

Миллиардер Игорь Коломойский спешит застолбить за собой роль главного выгодоприобретателя президентских выборов в Украине. Его интервью наполнено прямыми посылами и намеками, призванными продемонстрировать, кто теперь в нашем политическом доме хозяин. Но согласится ли на роль ведомого новоизбранный глава государства? Поиск ответа на этот вопрос может стать одной из интриг нового политического сезона.

Бизнесмен Игорь Коломойский, который почти два года живет в Израиле и говорит о намерении вернуться в Украину после президентской инаугурации Владимира Зеленского, дал трехчасовое интервью журналистам программы Bigus.info. Видеозапись первой части беседы, которая состоялась в городе Герцлия, обнародована 2 мая.


Разговор полон показной демонстрации уверенности Игоря Валерьевича в близком и неизбежном восстановлении нарушенного при президенте Порошенко (по вине последнего, как считает сам олигарх) баланса бизнес-интересов в пользу Коломойского. После выборов, успех на которых Владимира Зеленского Коломойский как его «старший политический партнер» отпраздновал дважды - после каждого из двух туров - мириться с без пяти минут экс-главой государства бизнесмен не собирается. Но и мстить Порошенко не планирует. «Игра закончилась, счет на табло», - резюмировал Коломойский и призвал «прекратить производить взаимную ненависть».

Тезис «Зеленский - марионетка Коломойского» владелец телеканала «1 + 1» назвал «предвыборным лозунгом, не больше, таким же, как и «Порошенко - марионетка Коломойского» (эту фразу несколько недель назад озвучил Игорь Валерьевич).

«Я к нему даже обращаться не буду», - пообещал Коломойский, отвечая на вопрос о своем возможном влиянии на президента Зеленского. «Мне ничего от него не надо. Коломойский - самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо. Он ни к кому никогда ни с какими просьбами не обращался», - ответил он на вопрос, может ли Зеленский "послать на хер Коломойского", если он будет обращаться с просьбами. «Я бизнесом занимаюсь с молодых ногтей, и мы сами всегда пробивались в этой жизни, и власть нам никогда не способствовала - главное, чтобы не мешала», - заявил олигарх.

При этом он заметно в пренебрежительном тоне дал несколько советов молодому главе государства. Инициативу Зеленского встретиться с представителями крупного, среднего и малого бизнеса Коломойский назвал «утопией». Объяснил, почему: «Если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С большим бизнесом не общаются, как с колхозом. Это не колхозные собрания. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь».

А начал он разговор с публичного «включения» в «фан-клуб Зеленского» министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Успех на президентских выборах назвал «общей победой» с министром. Говорит, что тот болел и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) - главное, что «против Пети (Порошенко, - ред.)». Точкой перехода Рубикона в отношениях министра с бывшим президентом называет историю с сыном Авакова (так называемое дело о рюкзаках 2016 года - расследование НАБУ неправомерной растраты около 15 млн грн во время закупки тактических рюкзаков для Нацгвардии).

Коломойский не соглашается ставить это дело на одну чашу весов с не менее резонансным «делом Гладковского» о хищениях в оборонной сфере, которое нанесло существенные репутационные потери Петру Порошенко. В присущем ему стиле избегает логических объяснений своего тезиса. Зато вспоминает о механизме реализации угля «Роттердам +», которую называет «не совсем легальной схемой».

Категоричен Игорь Коломойский относительно перспектив «ПриватБанка», одним из главных акционеров которого он был до 2016 года: мол, государство должно либо вернуть ему этот банк, либо компенсировать его «незаконную национализацию».

Несколькими неделями ранее он заявлял о намерении получить от государства 2 млрд долларов компенсации за национализацию упомянутого банка. И в интервью Bigus.info вариант с возвратом актива Коломойский сначала назвал «главным». Говорит, его «ограбили». И наказать тех, кто это сделал, для бывшего владельца более важно, чем получить компенсацию. Впрочем, далее заявляет: «Да не надо нам эти два миллиарда, отдайте то, что забрали».

На вопрос о возможном обвале курса гривны как следствии возвращения крупнейшего банка в частные руки заявил: добиться своего хочет точечно, а не хирургически; скальпелем, а не топором», чтобы украинский народ не пострадал.

Вообще на тему юридических аспектов национализации «Привата» он говорил много и охотно. Чувствуется, что именно на реализацию плана «мести» он направит если не львиную, то значительную часть и своих усилий, и его юридической команды. Эмоционально назвал себя и других владельцев банка «овцами, которых подстригли и ограбили». «Хотя бы корм нам дайте», - бросил.

Напомним, в Национальном банке Украины со ссылкой на нанятую им для аудита компанию Kroll сообщали, что до национализации «ПриватБанк» был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в размере не менее 5,5 млрд долларов. Кредиты, которые «Приват» выдавал юридическим лицам, направлялись на приобретение активов и финансирование бизнеса акционеров и связанных с ними лиц в Украине и за рубежом.

Когда победа Зеленского стала очевидной, несколько судов приняли решение по делу "ПриватБанка" в пользу Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал национализацию банка незаконной (до этого иск Коломойского лежал в суде почти два года), а 20 апреля Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства Коломойского по полученным до национализации кредитам рефинансирования "ПриватБанка" на сумму 9,2 млрд грн.

В интервью Bigus.info Коломойский сказал, что национализация «ПриватБанка» была проведена потому, что президент Порошенко «хотел завладеть телеканалом «1+1», активы которого могли находиться в залоге «ПриватБанка».

В то же время новоизбранному президенту, убежден Коломойский, этот канал не нужен.

Сделал в этом интервью олигарх и несколько резонансных заявлений относительно знаковых событий, которые произошли в стране в последние годы. О Майдане высказался так: «Майдан - это плохо. Потому что власть Януковича довела до Майдана, а революция - это всегда плохо... потому что в итоге минус тринадцать миллионов населения (Украины, - ред.), минус Крым, минус Донбасс».

События на востоке Украины Коломойский четко называет «внутренним гражданским конфликтом, внутренней гражданской войной, и "слава богу, что она не распространилась на всю территорию». Говорит, там воюют украинцы с украинцами», а Россия «поддерживает одну часть украинцев. Если бы ее не было, уже бы давно все это закончилось».

Назвав провокатором и организатором конфликта на востоке Россию, житель Герцлии заметил, что и с другой стороны «не все было благополучно»: дескать, «революционеры бегали по парламенту», отменяли харьковские соглашения Украины с Россией и языковой закон Колесниченко-Кивалова. Это, по мнению бизнесмена, и спровоцировало войну.

Другой причиной того, что «гражданский конфликт» имеет горячую фазу на Донбассе и холодную на остальной территории нашей страны, Коломойский видит взаимную ненависть в обществе, которая вылилась, в частности, в расстрелы силовиков после победы Майдана, убийства пророссийски настроенного писателя Олеся Бузины, с одной стороны, и журналиста Павла Шеремета - с другой.

На вопрос, не раздражает ли его то, что после победы Зеленского, за которого Коломойский «болел», бывшие регионалы возвращаются в Украину, чувствуют себя свободно и строят планы на будущее, олигарх предложил различать «апологетов режима и обычных военнопленных». Андрея Портнова (экс-заместитель главы президентской администрации Януковича, куратор судебной реформы и соавтор «диктаторских законов 16 января», который тоже заявил о намерении вернуться в Киев из Вены, где он находится последние несколько лет) таким апологетом экс-владелец «Привата» не считает: «Он работал, выполнял свою работу».

«Сегодня Портнов крайне активно радуется победе Зеленского и, судя по всему, готовит планы мести окружению Порошенко - публикует проект роспуска Рады, расписывает в "Фейсбуке", кого и как должны посадить...», - отметил в видеокомментарии к интервью журналист Денис Бигус, назвав этого юриста «давним соратником Игоря Коломойского». Сам бизнесмен это подтвердил. «У меня с ним 20 лет хорошие отношения», - сказал Игорь Валерьевич. Рассказал, что в 2005 году Портнов и другой юрист из его сферы влияния, Святослав Олейник, стали депутатами парламента по рекомендации Коломойского. Сейчас же никого рекомендовать в большую политику бизнесмен не планирует.

И будто вскользь бросил, что Портнов тоже сейчас находится в Израиле. А поскольку считается, что просто так Коломойский ничего не говорит, эту информацию можно воспринять как сигнал о возможных не последних позициях одного из ведущих юристов команды Януковича в новых политических раскладах.

А вот свои контакты со многими другими отечественными политиками и чиновниками олигарх отрицает. Заявил, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик (об этой поездке и сотрудничестве прокурора с бизнесменом заявлял в студии «1 + 1» Порошенко) приезжал в Израиль не для встречи с ним, а к врачам. Напомним, 11 апреля Кулик обвинил Порошенко, представителей Администрации Президента, некоторых народных депутатов от Блока Петра Порошенко и руководство Генпрокуратуры во вмешательстве в расследование "дела Курченко".

«Искусственно вырванной из контекста» назвал Игорь Коломойский и информацию о его встрече в Израиле с Юлией Тимошенко.

Наконец, о возможности досрочного роспуска Верховной Рады Коломойский отметил, что это ему безразлично, «вопрос только - для чего», ведь существующая смешанная система выборов останется, и «есть сомнения, что то, что выберут, будет лучше, чем то, что есть сейчас».

Вторую часть откровений от Коломойского анонсируют вскоре на этом же Youtube-канале. Вне сомнений, услышим еще немало интересного.

Но уже то, что обнародовано, дает основания для размышлений. В том числе и окружению Владимира Зеленского. Ведь Игорь Валерьевич - несмотря на то, что сделал публичную заявку только на возвращение «Привата» или денег за него - вряд ли планирует оставаться только в бизнесе, вне политического процесса. Его «советы» молодому президенту и намеки на то, кто входит в его фан-клуб и у кого с Коломойским давняя дружба, дают основания ожидать вмешательств бизнесмена в кадровые назначения новой власти. И не только в них. Не удивительно, что ни один тезис из этого программного интервью никто из спикеров ЗЕкоманды до сих пор никак не прокомментировал.
 

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