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Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
23:15 02.05.2019 |
Курс доллара подскочил на 16 копеек на первых торгах после затяжных пасхальных выходных: 2 мая межбанк закрылся в рамках 26,59-26,61 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Впрочем, финансисты не делали большой трагедии из валютного подорожания.
Все хором говорили о практически четырехкратном сокращении объемов безналичных торгов - где-то до $50 млн. Оценка, конечно, приблизительная (Нацбанк давно свернул публикации ежедневного официального отчета), но объясняющая курсовое движение. На маленьких объемах торгов курс двигается динамичнее. Особенно в условиях неопределенности, которая царила после 5-дневных выходных.
«Ключевым фактором влияния на динамику сегодняшнего дня стала неопределенность курсовых трендов после затяжных выходных. На фоне несимметричной рабочей недели в Украине, Европе и США, неравномерного выхода на рынок объемов обязательных продаж валюты и соответствующих возможных дисбалансов предложения и спроса, что обычно приводит к минимизации первого и активизации второго», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Все это мало повлияло на наличный рынок. Где средняя цена продажи доллара людям осталась в рамках 26,65-26,75 грн./$, и в ней торговало много крупных структур:
* Креди Агриколь Банк,
* Райффайзен Банк Аваль,
* Правэкс Банк,
* УкрСиббанк,
* Мегабанк,
* ОТП Банк,
* Проминвестбанк,
* Приватбанк и др.
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