Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара подскочил на 16 копеек на первых торгах после затяжных пасхальных выходных: 2 мая межбанк закрылся в рамках 26,59-26,61 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Впрочем, финансисты не делали большой трагедии из валютного подорожания.

Все хором говорили о практически четырехкратном сокращении объемов безналичных торгов - где-то до $50 млн. Оценка, конечно, приблизительная (Нацбанк давно свернул публикации ежедневного официального отчета), но объясняющая курсовое движение. На маленьких объемах торгов курс двигается динамичнее. Особенно в условиях неопределенности, которая царила после 5-дневных выходных.

«Ключевым фактором влияния на динамику сегодняшнего дня стала неопределенность курсовых трендов после затяжных выходных. На фоне несимметричной рабочей недели в Украине, Европе и США, неравномерного выхода на рынок объемов обязательных продаж валюты и соответствующих возможных дисбалансов предложения и спроса, что обычно приводит к минимизации первого и активизации второго», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Все это мало повлияло на наличный рынок. Где средняя цена продажи доллара людям осталась в рамках 26,65-26,75 грн./$, и в ней торговало много крупных структур:

* Креди Агриколь Банк,

* Райффайзен Банк Аваль,

* Правэкс Банк,

* УкрСиббанк,

* Мегабанк,

* ОТП Банк,

* Проминвестбанк,

* Приватбанк и др.