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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей

08:48 02.05.2019 |

Политика

 Олесь Мартынюк / Depo.ua

Сокрушительное поражение Петра Порошенко на выборах может считаться самой высокой оценкой, которую только могли сделать украинские избиратели. И эту оценку поставили ему почти 75% избирателей.

Для того, чтобы это понять, стоит мысленно вернуться в май 2014 года. Тогда в первом туре при поддержке почти 55% избирателей победил Петр Порошенко. Почему? В первую очередь потому, что украинцам было страшно - аннексия Крыма, война на Донбассе, сепаратистские беспорядки в Харькове и Одессе. Украинцы хотели сильного взрослого "дядю", который бы их успокоил и спас. Тогда они не слишком думали о курсе гривны, повышении пенсий, платежах за коммуналку. Главным им казалось спастись от ужасов войны. Представьте, если бы на тот момент баллотировался Зеленский? А он был не менее известен тогда, чем сейчас. Проголосовали ли бы тогда украинцы за комика? Конечно же, нет. Сам Зеленский признался, что в 2014 году голосовал за Порошенко. Позволить себе такую выходку перепуганные украинцы не могли.

Что же изменилось за 5 лет? В плане войны - очень многое. Не будем перечислять все, лишь констатируем - война далеко отступила от порогов домов простых украинцев. И в их воображении она отступила, кстати, гораздо дальше, чем в реальности. И тут они вспомнили и о курсе гривны, и о пенсии, и коммунальных платежах. И захотели большего. Но само это желание свидетельствует о том, что Порошенко абсолютно справился со своей задачей - люди чувствуют себя настолько безопасно, что готовы рискнуть синицей в руках ради журавля в небе и голосуют за неопытного комика. Ну, и, наверное, не следует напоминать, как демократично и свободно у нас прошли выборы, что также является немалой заслугой Порошенко, который достойно принял поражение.

История Петра Порошенко очень напоминает то, что произошло в Британии сразу после войны и победы. Так почитаемый украинцами Уинстон Черчилль потерпел сокрушительное поражение на выборах через два месяца после того, как привел Соединенное Королевство к победе. Черчилль, как и Порошенко, стал управлять государством в самое сложное для него время. До начала войны Черчилль считался немного сумасшедшим одиночкой, который безосновательно твердит о немецкой угрозе. Но когда его мрачные пророчества сбылись, его сразу позвали в правительство. А когда Британия начала проигрывать войну, он стал безальтернативным кандидатом в премьеры. Его авторитет и популярность в народе были безоговорочными во время войны. Но как только она закончилась, британцам показалось, что Черчилль им больше не нужен.

И вот почему: простые британцы, как и украинцы, вспомнили о "мирских благах". Дело в том, что во время войны в Британии было фактически построено социальное государство, и британцы не хотели отказываться от этих достижений. Они подозревали, что консерватор Черчилль свернет все это, и отдали предпочтение левым лейбористам. Попытки Черчилля пугать британцев, что лейбористы введут свое гестапо, ни к чему не привели. И даже его дочь Сара ему заявила, что он несколько перегнул палку и просто не знает, как живет большинство простых британцев. Жена Клементина говорила то же самое и даже "троллила" его тем, что он однажды заблудился в метро. А когда Черчилль таки проиграл избирательную гонку, его лучшая половина все же решила его подбодрить и сказала, что результат выборов - это "скрытое благословение". На это сэр Уинстон несколько мрачно пошутил, что, если это благословение, то в настоящее время оно сокрыто очень хорошо".

Черчилль вернулся к власти, и вернулся в разгар "холодной войны". Судя по всему, британцам снова стало страшно. Что же касается Порошенко, то и он имеет неплохие шансы на "камбэк". А всем, кто скажет, что сравнение Порошенко и Черчилля не корректно, ведь победы у нас еще нет, и Дюнкерк - это не Дебальцево, и в Британии не воровали, то хочется напомнить: во-первых, у Черчилля был Ла-Манш, во-вторых, у Черчилля были мощные союзники и, если бы не США, то Британии, пожалуй, пришлось бы подписывать свой "Минск". И, в-третьих, насколько мы - британцы, настолько и Порошенко - Черчилль.
 

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