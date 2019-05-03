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Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента
08:25 02.05.2019 |
После победы новоизбранный гарант обратился к народу всего дважды: письменно в связи с принятием закона о языке и в формате видео объяснил, что он не прячется.
Владимир Зеленский не изменяет своим правилам - не выходит из виртуальной реальности, в которую его поместили члены его штаба во время предвыборной гонки. Кампания Владимира Александровича проходила в основном в соцсетях и в эфире лояльного к нему телеканала "1+1". Это сработало, поскольку избиратели голосовали за того Зеленского, которого хотели видеть: одни связывали с ним надежды на сворачивание украинизации, другие - снижение тарифов, третьи - быстрое и жесткое наказание подозреваемых в коррупции, четвертые - окончание войны на любых условиях. За неделю после избрания Зеленского благодаря заявлениям отдельных членов его команды стало понятно, что он не настроен на радикальную ломку системы. Впрочем, что именно намерен делать лично президент пока непонятно, поскольку ничего, кроме заявленного желания распустить парламент и жалоб на медлительность Центризбиркома, граждане от него не услышали.
Как и предсказывали эксперты, Зе-команда ближайшие полгода до парламентских выборов будет и впредь виртуализировать своего лидера, сводя к минимуму его личное общение как с политической элитой, так и с народом. Эта технология дала ошеломительный результат на президентских выборах, потому менять ее, видимо, не собираются. Разве что немного подкорректируют.
Например, время после инаугурации и до выборов ВР можно потратить с пользой - съездить в столицы стран - партнеров Украины, в штаб-квартиру НАТО, и обеспечить оттуда позитивную телевизионную картинку. Как это было сделано перед выборами благодаря встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сыгравшим роль эдакого VIP-агитатора за Зеленского.
Можно предположить, что советники новоизбранного президента попытаются ограничить его визиты в регионы страны и в парламент, где у Зеленского поддержки пока нет. Также весьма вероятно, что и первые назначения на должности пройдут без личного участия президента, ведь в сознании граждан назначенцы сразу станут "людьми Зеленского", за которых он персонально поручился. Наверное, именно опасением провала назначенцев вызваны популистские заявления вроде "мы спросим у народа". Потом можно будет напомнить народу, что это он поддержал того или иного человека на должность, а президент - всего лишь инструмент народного волеизъявления.
Но если в Зе-команде планируют и дальше прятать своего Зе-командира, чтобы избегать каких-то нелепостей или ошибок, то, возможно, следует рассмотреть вариант с узакониванием в Украине должности вице-президента? Известно, что по инициативе "Самопомочи" в Раде хотят принять закон о президенте, который ограничивает его функции. В ответ Зе-команда могла бы предложить свой ход конем, точнее, вице-президентом.
У слову, в Соединенных Штатах до сих пор спорят по поводу необходимости в вице-президенте. Вместе с тем такое должностное лицо до новых президентских выборов гарантирует стабильность системы власти. Впрочем, в ранней истории США случались и курьезы. Например, президентские выборы 1796 года выиграл федералист Джон Адамс, а вице-президентом избрали демократа-республиканца Томаса Джефферсона. В последующем, дабы избежать подобных случаев, кандидаты в вице-президенты стали представлять ту же партию, что и кандидаты в президенты.
В украинских реалиях, конечно же, сложно представить, чтобы победитель выборов предложил должность вице-президента своему сопернику, занявшему второе место, и после этого установился бы мир и покой в государстве. Однако введение должности вице-президента из числа членов своей команды, который мог бы заменять главного во время встреч с народом или нелюбимыми им народными депутатами, выглядит не так уж и абсурдно. Таким способом у гаранта Конституции появился бы личный громоотвод, пока он пишет посты в "Фейсбук" или снимает видеонаставления для своих избирателей.
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