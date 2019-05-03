МИД осудил указ Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ украинцам

Указ об упрощенном предоставлении гражданства России украинцам не имеет правовых последствий и не признается Киевом, заявил МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам. Этот документ направлен на предоставление украинцам российского гражданства противоправным путем и является юридически ничтожным, заявило ведомство в среду, 1 мая.

Указ не имеет "никаких правовых последствий" и не признается украинской стороной, отмечается далее в заявлении. Киев будет требовать от Москвы "безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия", подчеркнуло ведомство.

Указ Путина об упрощенной процедуре предоставления гражданства

Ранее в тот же день указ Путина о предоставлении гражданства РФ некоторым категориям иностранных граждан появился на официальном портале правовой информации. Главным образом документ касается граждан Украины. Упрощенная процедура будет действовать для украинцев, не имеющих гражданства другого государства, которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за их пределы до 18 марта 2014 года.

Кроме того, новые правила применяются к гражданам Украины, проживавшим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года, и имеющим вид на жительство или другой документ, разрешающий им жить в России, а также для лиц без гражданства и членов их семей. Кроме того, процедура затронет людей, депортированных из Крыма в советское время, а также граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившихся на территории РСФСР и имевших советское гражданство.

Предыдущий указ

24 апреля Путин упростил​процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республик". Для получения российского паспорта желающие должны подать заявление в подразделения МВД России, приложив к нему удостоверение личности, выданное властями "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о проживании на территории региона, а также документ о наличии гражданства иностранного государства, и, если имеются, свидетельства о заключении или расторжении брака, и о перемене фамилии.

Таким образом новый указ Путина существенно расширяет категорию тех, кто может претендовать на российское гражданство. В частности, теперь для его получения не нужно обладать паспортом "ДНР" или "ЛНР".