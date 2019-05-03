Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 22:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МИД осудил указ Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ украинцам
07:05 02.05.2019 |
Указ об упрощенном предоставлении гражданства России украинцам не имеет правовых последствий и не признается Киевом, заявил МИД Украины.
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам. Этот документ направлен на предоставление украинцам российского гражданства противоправным путем и является юридически ничтожным, заявило ведомство в среду, 1 мая.
Указ не имеет "никаких правовых последствий" и не признается украинской стороной, отмечается далее в заявлении. Киев будет требовать от Москвы "безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия", подчеркнуло ведомство.
Указ Путина об упрощенной процедуре предоставления гражданства
Ранее в тот же день указ Путина о предоставлении гражданства РФ некоторым категориям иностранных граждан появился на официальном портале правовой информации. Главным образом документ касается граждан Украины. Упрощенная процедура будет действовать для украинцев, не имеющих гражданства другого государства, которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за их пределы до 18 марта 2014 года.
Кроме того, новые правила применяются к гражданам Украины, проживавшим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года, и имеющим вид на жительство или другой документ, разрешающий им жить в России, а также для лиц без гражданства и членов их семей. Кроме того, процедура затронет людей, депортированных из Крыма в советское время, а также граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившихся на территории РСФСР и имевших советское гражданство.
Предыдущий указ
24 апреля Путин упростилпроцедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республик". Для получения российского паспорта желающие должны подать заявление в подразделения МВД России, приложив к нему удостоверение личности, выданное властями "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о проживании на территории региона, а также документ о наличии гражданства иностранного государства, и, если имеются, свидетельства о заключении или расторжении брака, и о перемене фамилии.
Таким образом новый указ Путина существенно расширяет категорию тех, кто может претендовать на российское гражданство. В частности, теперь для его получения не нужно обладать паспортом "ДНР" или "ЛНР".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Заслон» и «Дуплет». Почему американские танки Эрдогана модернизирует Украина
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
|Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента
|Пеня за долги по коммуналке вводится с 1 мая
|МИД осудил указ Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ украинцам
|Путин вновь упростил схему выдачи паспортов РФ для украинцев
|На 3 мая финансисты прогнозируют снижение курса доллара на межбанке
Это интересно
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi
|Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD
|Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету