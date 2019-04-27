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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На 3 мая финансисты прогнозируют снижение курса доллара на межбанке

23:17 26.04.2019 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Перед пасхальными выходными безналичный курс доллара рухнул на 16 копеек, и оказался на минимальном для апреля значении - 26,42-26,45 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. В последний раз «американец» оказывался так низко в середине марта, когда иностранцы заводили рекордные партии доллара под покупку наших гособлигаций.

Госказначейство сегодня выплатило возмещения по НДС на 2,054 млрд. грн., так что совокупная выплата за три дня составила порядка 8 млрд грн. Что напрочь отбило у экспортеров желание продавать свободную часть валютной выручки. Из-за чего объемы продажи доллара на межбанке сократились приблизительно в полтора раза.

Однако спрос на валюту упал еще сильнее - вдвое. Все ждут снижения курса доллара после пятидневных выходных. Так что покупатели приобрели совсем мало валюты и ушли на пасхальные каникулы.

«Спрос был небольшим, потому курс скатывался вниз на протяжении всех торгов», - подтвердил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Выплата возмещений по НДС и ожидания по укреплению гривны - ключевые факторы. Всего же, по оценке Олега Куринного, их шесть:

* завершение финансового месяца, финализация расчетов с контрагентами,

* фиксация банками валютных позиций,
* минимальное валютное предложение экспортеров, получивших возмещения НДС,

* ожидания по укреплению гривны после выходных,

* растущая потребность компаний в гривневом ресурсе для массовых выплат зарплат перед продолжительными выходными,

* информация Нацбанка об увеличении плановых объемов валютных интервенций для пополнения резервов с $15 млн. до $20 млн.

Все это вместе взятое вылилось сегодня в долларовый профицит на межбанке, и активную скупку его Нацбанком. Казначеи насчитали три крупные закупки регулятора: сначала по 26,56 грн./$ и по 26,55 грн./$, а затем и по 26,42 грн./$. По разным оценкам, он совокупно приобрел более $25 млн.

Наличный рынок отреагировал на удешевление межбанка непропорционально, хотя там «американец» тоже подешевел. Средний наличный курс доллара на продаже людям опустился на 10 копеек, и вошел в рамки 26,65-26,80 грн./$. В них работали:

* Приватбанк,
* Креди Агриколь Банк,
* Альфа-Банк,
* Правэкс-банк,
* Укргазбанк,
* Проминвестбанк,
* УкрСиббанк,
* ПУМБ,
* Кредобанк.

Самый дешевый доллар перед Пасхой отдавали по 26,50 грн./$ (Траст Капитал), а самый дорогой - по 27,0 грн./$ (Мисто Банк).

Выкуп валюты у людей происходил в диапазоне 26,0-26,55 грн./$.

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«Люди достаточно активно сдают валюту перед затяжными выходными», - отметил Юрий Гриненко.

Банкиры не сомневаются в дальнейшем удешевлении доллара после 5-дневных выходных. Ведь западные партнеры отправят тройную порцию выручки за украинские товары - поступившие с 29 апреля по 1 мая. Пока Украина будет отдыхать. После чего нашим корпорациям придется продавать обязательные 30% выручки с трехдневных поступлений.

«Еще 2 мая на межбанке будут стандартные объемы продаж, думаю, открытие межбанка после выходных произойдет в рамках 26,30-26,45 грн./$. А уже 3 числа поступят трехдневные объемы выручки, и предложение должно серьезно вырасти. Тогда-то и ожидается максимальное укрепление гривны, возможно даже ниже 26,30 грн./$. Все будет зависеть от объемов текущего спроса», - считает Гриненко.

Более сдержанный прогноз на 2 мая дал Олег Куринной - 26,50-26,60 грн./$.
 

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