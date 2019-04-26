Зеленский сказал, что не хочет говорить с Путиным один на один - Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский рассказал, что вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в рамках "нормандского формата".

Об этом польский политик заявил в пятницу в Варшаве во время наyчной конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС", сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции. Это - правильное решение, поскольку такой формат будет для него защитным зонтом, ведь встреча с таким политическим хищником не была бы для него благоприятной", - заявил Квасьневский.

Он рассказал, что встретился с Зеленским за неделю до второго тура выборов. Во встрече также участвовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-президент Европарламента Пат Кокс.

Квасьневский также отдельно отметил, что в Украине состоялись честные и демократические выборы.

Кроме того, Украина в плане оригинальности избирательной кампании задала тренд, который, по мнению экс-президента, подхватят другие.