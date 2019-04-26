ЦИК объявит результаты выборов Президента 30 апреля по истечении срока обжалования протоколов ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует объявить результаты второго тура выборов Президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для обжалования протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК).

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая.

В пятницу ЦИК завершил прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, составил протокол и объявил итоги выборов в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.

Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов Президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИКа пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.

По закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.

Если они будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного Президента должна будет состояться не позднее 30 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 73,22% (13,5 млн) избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за Зеленского, а 24,45% (4,5 млн) - за действующего главу государства Петра Порошенко, согласно переданным ЦИКу по электронной системе предварительным данным со всех участков.

25 апреля Зеленский заявил, что ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы инаугурация была назначена на дату, когда по закону уже не можно будет распустить Верховную Раду (то есть после 27 мая).

ЦИК назвал эти обвинения беспочвенными и возразил, что, наоборот, работает в беспрецедентно быстром режиме.